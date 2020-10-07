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Автор Александр Шторм

Прогнозы Stratfor: что "добьет" Россию до конца 2020 года

Россия в ближайшие годы может столкнуться с вызовами по всем направлениям, от экономики до эскалации военных конфликтов. Об этом заявили эксперты Stratfor.

Прогнозы Stratfor: что "добьет" Россию до конца 2020 года

В своем ежеквартальном аналитическом специалисты обозначили такие тренды 2020 года как экономические проблемы 2020 года, Китай и положительный рост экономики, а также усиление противостояния США и Китая.

Упоминались эскалация конфликта Турции и ЕС в Восточном Средиземноморье, американо-иранские отношения, напряжённость по "Северному потоку — 2" и нестабильность в Белоруссии.

По мнению аналитиков, среди главных факторов, оказавших влияние на экономические показатели, находятся пандемия и нестабильность в США в преддверии выборов.

Китай, что характерно, с большой долей вероятности получит положительный рост ВВП, но на исторически неутешительных 1-2%.

Остальные страны с развитой экономикой и многие развивающиеся рынки вступят в рецессию в 2020 году, при этом многие из них будут иметь сильный положительный рост с низкой базы в третьем квартале и замедление в четвёртом квартале.

Американцы продолжит играть против Китая и будут вводить визовые ограничения для китайских дипломатов, "усилят экспортный контроль над китайскими компаниями", отмечают аналитики Stratfor.

Эксперты обещают два варианта развития событий. К примеру, в случае победы Трампа предполагается расширение торговой сделки с Китаем при сохранении общего антикитайского курса.

Но если он проиграет, "политика США по отношению к Китаю может стать ещё более агрессивной, поскольку уходящие китайские ястребы в администрации, такие как госсекретарь Помпео, стремятся закрепить и передать по наследству свой жёсткий подход".

Турция рано или поздно нарвется на санкции Запада, а раскол с НАТО будет усиливаться. Можно ждать серьезного экономического кризиса в Турции: продолжающийся валютный кризис, который может повлиять на позиции и рейтинг Эрдогана.

Иранская экономика будет и дальше ослабляться санкциями, что создаст мощный стимул для ответных действий. Иран будет продолжать наращивать свою деятельность по ядерной программе. Выигрыш Трампа будет способствовать резкому обострению политики против США".

"Северный поток — 2" также и будет колебаться в зависимости от поведения Конгресса США. Поддержка проекта со стороны Германии может ослабнуть в зависимости от исхода выборов руководства правящей партии между кандидатами, отмечают аналитики.

Свою роль сыграет и политический кризис в республике Белоруссия — Лукашенко, по мнению аналитиков Stratfor, пойдёт на сближение в Москвой в связи с нестабильной ситуацией внутри страны.

Оппозиция продолжит бушевать и мешать восстановлению легитимности президента. Скорее всего, отношения между ЕС и правительством Лукашенко будут ухудшаться, и вполне вероятно расширение санкций против чиновников республики.

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