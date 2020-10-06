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Автор Любовь Степушова

Эксперт рассказал, что произойдет на выборах президента Таджикистана

После того, как после выборов загорелись Армения, Белоруссия и Киргизия, с тревогой ожидаются выборы президента Таджикистана 11 октября.

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Рахмон торопится переизбраться

Выборы будут досрочные, как и в случае Белоруссии. Главным кандидатом на пост главы государства считаются Эмомали Рахмон, правящий страной с 1992 года. и его сын Рустам Эмомали, который весной стал спикером верхней палаты парламента. Первый уже выдвинут кандидатом, второй может стать его преемником в случае ухода с поста по любой причине.

В 2015 году парламент Таджикистана утвердил закон "Об основоположнике мира и единства и лидере нации". Рахмон получил по нему титул "пешвои миллат" — лидер нации, и право выдвигать свою кандидатуру на пост президента неограниченное количество раз.

Если он решит передать власть преемнику, то за ним сохраняется право контролировать принятие всех важнейших политических решений. В этом случае сценарий транзита станет похожим на тот, что реализуется в Казахстане, но с таджикской особенностью — ставка делается на члена семьи.

При этом, старшая дочь Рахмона Озода Рахмон возглавляет администрацию президента. СМИ пишут, что зять президента взял под свой контроль прибыльные сектора экономики Таджикистана и пользуется всевозможными льготами.

Есть ли у Рахмона альтернатива?

Действующая власть в Таджикистане за годы независимости долгое время подпитывала только одну политическую альтернативу — Партию исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ), однако два года назад она признана террористической и запрещена.

Светская часть политических сил существует номинально. Так, Аграрная, Социалистическая, Демократическая партии и Партия экономических реформ в Таджикистане в качестве кандидатов в президенты выдвинули своих лидеров, однако, судя по их слабым избирательным кампаниям, у них нет желания реально составить конкуренцию Рахмону.

Если посмотреть на семь последних лет его управления страной, то можно заметить, что объем ВВП страны практически остался на уровне 2010 года. В соответствии с официальными данными, средняя заработная плата в Таджикистане составляет 400 ($40) сомони, среднемесячная зарплата — 1406 ($139) сомони, средняя пенсия — 303 ($30) сомони.

В Таджикистане в условиях пандемии люди теряют работу, из России возвращаются мигранты, у которых на родине работы нет и не будет, это молодежь, которая имеет протестный потенциал. Но будет ли он достаточен для смены власти?

Как сказал "Правде.Ру" заведующий сектором Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин, в Таджикистане политическая система контролируется центральной властью, поэтому ожидать там повторения того, что происходит на улицах киргизской столицы, по мнению эксперта, "не совсем оправданно".

"Рахмон, это не (Сооронбай) Жээнбеков, он увереннее контролирует внутриполитическую ситуацию", — сказал Андрей Грозин.

Таджикистан устал от Рахмона, но этого мало для смены власти

В Таджикистане была только одна попытка "цветной революции" — при распаде Советского Союза, но она закончилось гражданской войной, в результате которой, по некоторым оценкам, погибло 150 тысяч граждан Таджикистана", отметил эксперт.

"Общество серьезно травмировано этими воспоминаниями, который является очень серьезным сдерживающим фактором для повторения попыток того, что наблюдалось раньше в Армении при приходе Пашиняна, в Белоруссии в последние месяцы или сейчас в последние часы в Киргизии", — отметил Андрей Грозин.

Однако, по его словам, есть и элементы сходства ситуаций в этих странах, например, это усталость общества Таджикистана от прежних лидеров, от их бессменного руководства.

"В Таджикистане создана семейная система управления, когда все ведущие властные позиции, позиции в бизнесе контролируются очень многочисленным семейным кланом президента", — сказал эксперт.

И это при том, что экономическая ситуация ухудшается. Помешать реализоваться запросу на смену власти, с точки зрения эксперта, может лояльность силовиков, отсутствие направляющей силы и лидеров, оппозиционно настроенных элит.

"То есть, необходимы деньги для того, чтобы людей вывести на площадь, необходимы деньги на то, чтобы организовать этот протест, чтобы управлять этим протестом, в конце концов, чтобы туалеты на площадь завести, таких денег нет", — заметил Андрей Грозин.

По его мнению, в Таджикистане 11 октября все пройдет спокойно, победит Рахмон и вопрос только в том, "сколько ему нарисуют голосов — 90 или 95%".

"Да, граждане недовольны, да, кризис постковидный, да, сокращение переводов из-за границы, да, жить становится труднее, голоднее, у элиты становится меньше кормовая база, да, растет недовольство многочисленной гидрой из разросшейся семьи президента. Но этого пока недостаточно для того, чтобы организовать выступления, которые могли бы закончиться сменой власти", — сделал вывод Андрей Грозин.

Рахмон — гарант безопасности России?

Таджикистан важен для России, как как имеет протяженную границу с Афганистаном. Там дислоцирована 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Эмомали Рахмон 3 октября 2020 года провёл переговоры с представителем США по вопросам афганского примирения Залмаем Халилзадом. Перед выборами идет поддержка реноме Рахмона, как единственного гаранта безопасности для Таджикистана. Тем не менее, наркотрафик в Россию из Афганистана через афганско-таджикскую границу процветает.

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Темы таджикистан андрей грозин эмомали рахмон
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