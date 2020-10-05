На чьей стороне РФ должна воевать в Карабахе

Война в Нагорном Карабахе идет уже неделю, но о позиции России эксперты спорят до сих пор.

Потери стороны исчисляются сотнями, а сам конфликт рискует затянуться и расшириться за счет третьих стран. За Азербайджан вступилась Анкара, при том, что Турция является членом НАТО.

С самого начла конфликта аналитики объявили, что Москва должна вмешаться и выступить на стороне своего закавказского союзника по ОДКБ — Армении.

Хотя формально Азербайджан действует в рамках своих международно признанных границ.

К тому же Москва не испытывает симпатии к премьер-министру Армении Николу Пашиняну, пришедшему к власти в результате цветной революции. При этом с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым считаются теплыми. Москве ничто не угрожает и ее военной базе в Армении — пока тоже.

По большому счету, жертвовать отношениями с Азербайджаном ради чужого конфликта нет никакого смысла. Но и вставать на сторону Баку тоже нет причин.

Пока Россия просто не захотела втягиваться противостояние, выбрав сознательную позицию "над схваткой".

Пока Кремль не отказывался прилагать все усилия по сохранению нейтралитета и дипломатическому урегулировании. Сразу де были проведены консультации по проблеме с Францией и США — странами — сопредседателями Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху.

Президенты Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон совместно осудили т эскалацию насилия, имеющую место на линии соприкосновения в зоне нагорнокарабахского конфликта.

Российский президент Владимир Путин минимум три раза проводил телефонные переговоры с Пашиняном, а министр иностранных дел Сергей Лавров после переговоров с армянским и азербайджанским коллегами подтвердил уравновешенность российской позиции.

Все это стало поводом для спикеров не делать резких заявлений, потому Москва, по сути, поддержала многосторонний дипломатический формат обсуждения проблемы. Хотя авторы "Незыгаря" уже заявили, что "по армяно-азербайджанскому кейсу достаточно все ясно: или мы поможем Армении и удержим ее в своей геостратегической орбите; либо на помощь Еревану (как это уже было в случае с Минском) придет Китай с его криптосоюзником Ираном, да еще подключится прокитайский Евросоюз, где главным солировать будет Униженный Париж".

"Можно и балансировать с Турцией, но если осознаешь, что рано или поздно они заявят свои права и на Крым-Украину, и на Кавказ, и на Казахстан со всей средней Азией. Так что выбор небольшой- или Ереван, или геополитическая черная дыра", — сообщают аналитики.

Те временем азербайджанский лидер Гейдар Алиев заявил, что Азербайджан вернется к режиму прекращения огня, если Армения представит график вывода своих войск из Нагорного Карабаха.

Пока бои продолжаются вдоль всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, наиболее ожесточенные боестолкновения — на северном и южном направлениях, рассказал пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

С точки зрения логики, в Армении и в Азербайджане у России все должно сложиться так же, как на Украине, в Белоруссии, Киргизии и Казахстане, Грузии, пишет в своем телеграм-канале Мардан.

"То есть — плохо. Российскую Федерацию выдавливают по всему периметру границ. На Украине — это было грубо и больно. В Казахстане и Азербайджане — осторожно и долго. В Грузии — нагло и тупо. В Белоруссии — не могу подобрать образ, но любая социология показала бы, что Россия проиграла в популярности не меньше, чем Лукашенко".

"Дело не в том, что Россия поддерживает не тех. Дело в том, что Россия не знает — зачем. Проблема наша в том, что у страны нет сформулированных национальных интересов", подытожил аналитик.