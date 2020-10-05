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Автор Антон Куликов

"У меня авторитет в России": Кикабидзе о возможных "встречах с русскими"

Грузинский певец и актер Вахтанг Кикабидзе стал "паровозом". Он возглавил список блока "Сила в единстве", куда входят партия "Единое национальное движение" и еще четыре политические организации. Парламентские выборы в Грузии пройдут 31 октября.

"У меня авторитет в России": Кикабидзе о возможных "встречах с русскими"

Кикабидзе во главе списка

Напомним, "Единое национальное движение" — это партия бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Сам он перед выборами вернуться в страну не может, поскольку на родине приговорен к шести годам лишения свободы.

Однако в "Едином национальном движении" уже пообещали, что в случае победы на парламентских выборах Саакашвили будет избран премьер-министром. Дело за малым — победить на выборах.

Впрочем, пока шансы на победу у сторонников Саакашвили выглядит не слишком хорошо. По данным социологических опросов, за "Единое национальное движение" готовы проголосовать более 16 процентов избирателей. В то время как за правящую "Грузинскую мечту" — около 58 процентов.

С этим и связано привлечение 82-летнего Вахтанга Кикабидзе к участию в выборах. Это, в общем-то, хорошо знакомая практика. Известный и популярный человек должен стать "паровозом" и помочь партии получить как можно больше голосов. А при удачном раскладе — и победить.

"У меня авторитет в России"

Сам Кикабидзе видит свою роль так: "Если все закончится хорошо и власть сменится, меня могут использовать для встреч… с теми же нашими братьями (это абхазы, осетины), с русскими. У меня авторитет в России, Армении, Азербайджане, Казахстане. Когда приезжал Назарбаев, оказывается меня искали, говорят, он хотел взять меня в Давос".

Кроме того, его волнуют проблемы соотечественников: "Некоторые дети растут так, что не знают вкуса шоколада. Очень много детей на улице, очень много болеют. И криминал у нас от того, что люди нуждаются, голодают".

Михаил Саакашвили для Вахтанга Кикабидзе — великий политик и друг. Стоит заметить, что по мнению некоторых грузинских экспертов, первым номером в списке блока Кикабидзе стал по личному указанию Саакашвили.

Насколько Кикабидзе поможет партии своего друга и "великого политика"? Едва ли произойдет нечто значительное. Более чем трехкратное отставание в рейтинге "Единое национальное движение" точно не отыграет. Если вообще что-нибудь отыграет…

Что же касается авторитета Вахтанга Константиновича в России, то его роли в кино, конечно, в нашей стране помнят. Но и не более того — учитывая все сказанное им после 2008 года в адрес России.

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Темы вахтанг кикабидзе михаил саакашвили
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