Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Автор Игорь Шатров

В Нагорном Карабахе "не прокатит" сирийский вариант разрешения конфликта

В ситуации с Нагорным Карабахом Турция предлагала сирийский вариант разрешения конфликта. Известно, что Россия на него не согласилась.

Однако, возможный сценарий здесь намного шире, чем разговор между Анкарой и Москвой.

Стоит учитывать и мнение других заинтересованных сторон. Например, Ирана. Ведь есть опыт объединения позиций на какой-то момент, как минимум тактически, Ирана и Турции.

Может быть, действительно сирийский пример не самый плохой. Может быть, за исключением ввода туда миротворцев, хотя — а почему и нет?

Об этом ведущий "Правды.Ру" Игорь Шатров поговорил с ведущим научным сотрудником Института международных исследований МГИМО Сергеем Маркедоновым.

Читайте начало интервью:

Карабахский конфликт вышел за рамки "разборок" Армении и Азербайджана

Маркедонов: какова роль России в армяно-азербайджанском конфликте

Турция пытается возродить империю. Ей очень надо стать патроном в регионе

— Возможно, сирийский вариант — не самый плохой, но здесь некоторые устои ломаются определенным образом, потому что до этого существовал, как мы видим, привычный формат большой тройки. Естественно, формат прямых разговоров Еревана и Баку, сейчас если туда войдут посредниками Турция и Иран — с чем они туда войдут и принесут какую-то добавленную стоимость — очевидно.

Я не уверен, что добавленная стоимость помогает решению. Вот это большой вопрос, на чем в итоге остановиться.

Сценарии разрешения конфликта

— Мне кажется, сейчас этот конфликт все-таки не закончится возвращением к исходным позициям. Там реально война. И у нее есть шансы "затянуться" — войны так просто по щелчку не останавливаются. Или останавливаются?

— По щелчку — нет, конечно. Должно быть понимание того, что находится некая точка, когда потери становятся большими, продолжение опаснее, чем выход на какой-то вариант перемирия и так далее.

Я думаю, что сейчас идет поиск спасения лица, как выйти из этой ситуации. Не уверен, что продолжение, если это пойдет на вторую, третью неделю, будет очень выгодно для двух сторон.

— Но, может быть, есть два-три сценария, на ваш взгляд, действенных. Из которых получится потом один компромисс?

— Мне кажется, что в плане каких-то мирных планов вряд ли мы что-то придумаем новое.

Все, уже было:

  • пакетный поэтапный план,
  • общее государство,
  • обмен территориями — все введено в оборот,
  • даже экзотический план модели — Швеция, Финляндия.

Все обсуждалось. Я не уверен, что мы что-то новое сможем сделать. 

Вопрос беженцев тоже не стоит опускать. Я не очень верю, что все вернутся в одночасье. Тем более новая жизнь, даже если все замирятся на века, будет просто экономически, социально сложна в любом случае. Поездка на пустое место какое-то.

Что возможно и какие сценарии мы могли бы рассматривать? Наверное, сценарий такого откусывания земель, то есть попытка опробовать на зубок армянскую сторону, чтобы забирать небольшие участки земли, допустим, второй раз и объявлять победу, успокаивать общественное мнение, каких-то бузотеров, что называется, которые есть внутри. Конечно, они там и там — и в одном, и в другом обществе.

Для армянской стороны возможность сказать "хорошо, сам Карабах-то цел и не взят" — поэтому это будет для безопасности и делаться.

То есть найти какие-то варианты спасения на самом деле можно. Но здесь должна быть очень четкая солидарная воля. И, конечно, было бы хорошо, если бы помимо карабахского и другие "блюда" были не столь противоречащими друг другу. К сожалению, этот момент присутствует.

Замороженные мировые конфликты

— Вопрос уже на засыпку, на завершение. Его можно развить, какие-то подвопросы, но, в целом, он звучит так. Мы говорим об одном из замороженных конфликтов на территории постсоветского пространства, да и в мире они тоже есть. Мы о постсоветском говорим. Но, по-моему, уже ясно всем, прошло несколько десятилетий, что если не заниматься, то рано или поздно полыхнет. Причем может полыхнуть в неудобный момент. Например, явно необходимо сейчас участие России активное в этом конфликте. А России сейчас, например, Белоруссией приходится заниматься, с Украиной приходится разбираться. Еще нам не хватило в Карабах активно влезать и дипломатическую, чуть ли не военную разведывательную составляющую подключать и так далее. То есть надо решать.

Вообще есть ли какой-то выход, компромиссный сценарий, который может эту проблему замороженных конфликтов на земном шаре, условно говоря, исключить?

Я как фантастическую предложу такую идею.

Все-таки собираются, в конце концов, Совет безопасности ООН, Генеральная ассамблея и признают все эти непризнанные территории признанными государствами, ставят на место тех, кто недоволен, говорят, теперь будет так. Условно говоря, новая Ялтинская конференция.

Иначе мы в этой череде разрешения бесконечных замороженных конфликтов просто забудем о реальной экономике, об реальной политике, о коронавирусе, нас будет коронавирус убивать, а мы будем заниматься этим нагорно-карабахским конфликтом. Вот о чем хотелось бы поговорить.

— Наверное, такая история имеет право на существование. Но я сразу усомнюсь. Почему?

Конфликты есть открытые, актуализированные и закрытые. Вот возьмете вы и скажете: мы признаем Абхазию, Южную Осетию, Нагорный Карабах, Приднестровье. Замечательно! И все согласились материнские государства.

Дальше вам Каталония говорит: "Мы-то чем хуже? Давайте и нас". "Нет, у вас же не было конфликта, как в Карабахе, повоюете — тогда признаем, получается". Или Шотландия, и так далее. Латентных конфликтов немало существует.

Понимаете, в чем дело? Недовольство есть. Поэтому я боюсь, что такое признание всех, наверное, вряд ли возможно. Другой вопрос, что поработать вместе над критериями этого признания, которые могут иметь состоятельность государственных институтов, какую-то транспарентность и так далее.

Возможные решения вопросов при разводе с каким-то экономическим присутствием, допустим, уходит кто-то от кого-то и при этом контрольный пакет какие-то государственные компании оставляют. Подумать над этим можно на самом деле, выработать некий алгоритм превенции, реагирование на эти конфликты именно с точки зрения международной солидарности. У них есть куда расти.

К сожалению, мы в последние годы не только кризис имеем в виде конфликтов, но и кризис того, что называется объективный международный арбитраж, какая-то солидарная оценка. К сожалению, многосторонние усилия не в моде, когда односторонность вышла на первый план.

О странах, которых как бы и нет

— Иногда чисто по-человечески обидно, жалко, представляешь человека, который родился, например, 20 лет назад в Приднестровье, живет с приднестровским паспортом, с нагорно-карабахским паспортом.

Сейчас такая же ситуация с Донбассом возникает. И что это за страна? Для него-то это родина. А в мире что это за страна? По большому счету есть целая группа лиц, права которых в рамках международного права побраны, извините за тавтологию.

То есть люди живут с ограниченными правами, ничего плохого не сделав, не нарушив никакие законы. Мне кажется, это вопрос мирового сообщества такие проблемы решать.

— Порою, и нарушившись. Потому что, когда приходилось воевать и отстаивать, брать в руки оружие, иногда чьи-то права нарушались и собственные, и личные, и так далее. Но работать над этим нужно.

Потому что действительно конфликт, когда заканчивается, замораживается, потом люди живут, получают какое-то образование, вопрос в признании их дипломов или с автомобильными номерами и так далее. И эти сюжеты нужно решать и притом желательно на многосторонней основе. Но тут можно только посетовать, что для этого нужна воля, нужны какие-то готовности к компромиссам и уход от максималистских планов, что крайне сложно.

— Все-таки фантастический сценарий неужели не реализуем? Чтоб жили Азербайджан и Армения дружно, забыв про какие-то до этого вековые распри. Может быть, все-таки какое-то объединение в рамках общего проекта — не Советского Союза — какого-то экономического проекта может дать такой эффект или все-таки не с этого надо начинать, не с объединения, а как там у классика, "вначале надо размежеваться все-таки", определить, где ваше, где наше. Вот этим они сейчас и занимаются. И этим они могут сотни лет заниматься, если не прекратить.

— Сотни лет этим занимались французы и немцы. Посмотрите историю Страсбурга, сколько раз он оказывался и там и там. А теперь вы гуляете по площади Клебера, с одной стороны, и по площади Шиллера — с другой. Есть памятник Гутенбергу, есть памятник французских маршалам и есть район Петит Франс в Страсбурге.

Поэтому, наверное, стоит признать, что где-то наша Евразия с некоторым стадиальным отставанием идет по национализму от Запада Европы и мы повторяем этот опыт.

Нужно размежеваться, нужно заплатить, к сожалению, определенную цену для понимания своей собственной самости, чтобы прийти к другим ценностям, наверное, через этот опыт, в том числе негативный. Да, история, к сожалению, не учит. Не могут другие, посмотрев на опыт французов и немцев сказать, что мы так не хотим.

Насчет Советского Союза, конечно, я скептически к этому отношусь, потому что можно говорить о прекрасном Советском Союзе, но сегодня для этого нет предпосылок. Это государство с определенной идеологией.

Сейчас вы возьмете в Армении, в Азербайджане коммунистов, которые скажут, что интернациональные ценности для нас выше, чем наши границы. Даже коммунисты маргинальные, которые стоят на позициях национал-оборончества, раз мы уж классиков взялись цитировать. Поэтому боюсь, что идея общего объединения сейчас неактуальна, а гораздо актуальнее идея остановить кровопролитие, начать какой-то содержательный переговорный процесс и через него уже установить определенный уровень доверия, выходить на разрешение этой ситуации.

Беседовал Игорь Шатров

К публикации подготовила Ольга Лебедева

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы нагорный карабах сергей маркедонов
Новости Все >
Аферист, совершивший 21 кражу с банковских счетов, пойдёт под суд
На Кубани во время пожара погибла двухлетняя девочка
Под Калининградом мужчина повесил собаку на глазах у детей
В Ростове полицейские пресекли работу подпольного казино
Шойгу заявил, что армии нужны транспортные самолёты
В Уганде одноклубники убили футболиста из-за ошибки в матче
В Самаре помощница прокурора напала на пенсионерку
В Зеленодольске школьница скончалась после попытки суицида
В Архангельске пожарный автомобиль насмерть сбил ребёнка
Оленевод пострадал от нападения медведя и три дня ждал помощи
Последние материалы
В Нагорном Карабахе "не прокатит" сирийский вариант разрешения конфликта
Аферист, совершивший 21 кражу с банковских счетов, пойдёт под суд
На Кубани во время пожара погибла двухлетняя девочка
Под Калининградом мужчина повесил собаку на глазах у детей
В Ростове полицейские пресекли работу подпольного казино
Шойгу заявил, что армии нужны транспортные самолёты
В Уганде одноклубники убили футболиста из-за ошибки в матче
Человек против чат-бота: еще одна грань информационных войн
В Самаре помощница прокурора напала на пенсионерку
В Зеленодольске школьница скончалась после попытки суицида
Популярное
Шоу-бизнес
Василиса Володина раскрыла причину ухода из проекта "Давай поженимся"

Астролог планирует открыть своё шоу.

Василиса Володина раскрыла причину ухода из проекта "Давай поженимся"
Вера Брежнева напугала поклонников, снявшись без макияжа
Российский шоу-бизнес
Вера Брежнева напугала поклонников, снявшись без макияжа
Российский шоу-бизнес
Ксения Собчак заболела коронавирусом
Новости Белоруссии
Лукашенко назвал протестующих "мордоворотами"
Наталия Красовская Человек против чат-бота: еще одна грань информационных войн Наталия Красовская Конрад Ренкас В Польше разрушено старообрядческое кладбище Конрад Ренкас Василий Амирджанов В Белоруссии начался диалог строгого режима Василий Амирджанов
Комментарии
США учат бороться с ростом влияния России
США учат бороться с ростом влияния России
Лавров призвал перестать ориентироваться на Евросоюз
Медведев предложил дать регионам новые полномочия
Медведев предложил дать регионам новые полномочия
Борьба за стабильность обернулась охотой на граждан
Полицейские продолжают поиск стрелка из Нижегородской области
Неуместная откровенность: в "ЕР" хотят снять депутата с поста за "хамство"
При Сталине такое было: в России предлагают ввести налог на бездетность
США учат бороться с ростом влияния России
При Сталине такое было: в России предлагают ввести налог на бездетность
При Сталине такое было: в России предлагают ввести налог на бездетность
Были ли америк﻿анцы на Луне — рассказал сотрудник РАН
Полицейские продолжают поиск стрелка из Нижегородской области
Петра Порошенко выписали из больницы
Карабахская проблема: причины, итоги, перспективы
Война в Нагорном Карабахе ведётся по-современному
Вклад Пашиняна в новую войну
Вклад Пашиняна в новую войну
Вклад Пашиняна в новую войну
А. Собянин: "Восстанавливаемый Путиным СССР появится в ближайшие полгода"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников