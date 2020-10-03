Карабахский конфликт вышел за рамки "разборок" Армении и Азербайджана

Возобновившиеся боевые действия в Нагорном Карабахе и реакция на них отдельных государств придали нагорно-карабахской проблеме звучание, противоположное привычному.
До недавнего времени ситуация воспринималась исключительно как армяно-азербайджанский конфликт, возникший вследствие распада СССР, что обуславливало его локальный характер.
Третьи страны выступали в роли миротворцев и посредников на переговорах. Перспектива их перехода на ту или иную сторону способна превратить войну если не в глобальную, то как минимум в региональную, ставя под вопрос и существование такого института, как Минская группа ОБСЕ.
Это может отбросить противоборствующие стороны на исходные переговорные позиции. Только эти позиции будут погружены уже в новую, иную, более сложную геополитическую реальность.
Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выступили с совместным заявлением, в котором, во-первых, они напомнили о том, что существует Минская группа ОБСЕ, и призвали стороны к прекращению огня и возобновлению переговоров, то есть страны — сопредседатели Минской группы ОБСЕ по-прежнему сохраняют единство взглядов по Нагорному Карабаху.
Так это или мы выдаем желаемое за действительное?
Об этом ведущий "Правды.Ру" Игорь Шатров поговорил с ведущим научным сотрудником Института международных исследований МГИМО Сергеем Маркедоновым.
— Заявление лидеров трех ведущих государств, которые при этом являются сопредседателями Минской группы ОБСЕ, нам говорит о том, что в мировом сообществе есть единое понимание этой проблемы, есть единство между этими тремя странами. И в принципе, это вселяет надежду, что конфликт удастся пригасить, потому что не удастся использовать никакую из сторон участникам конфликта.
— Очень интересный вопрос. Я бы сказал, головоломный. Попробуем начать сначала.
Заявление появилось за подписью не сопредседателей Минской группы.
Сопредседатели Минской группы — это три дипломата, которые непосредственно занимаются переговорным процессом, посещают время от времени Ереван, Баку и в Степанакерт заезжают.
Вот не они подписали, а три президента. Это сразу говорит, что ситуация не рядовая, что это не просто инцидент. По инцидентам разные такие заявления на уровне сопредседателей появлялись.
А здесь не сопредседатели в дипломатическом качестве, а страны-сопредседатели, их главы.
В единстве международного сообщества по вопросу Карабаха я позволю себе усомниться.
Президент Турции Реджеп Тейип Эрдоган, который тоже часть мирового сообщества, между прочим, заявил о том, что Минская группа не может требовать перемирия и приостановки военных действий до того, пока армяне не покинут территорию оккупированную, то есть выбирается сразу предусловие.
Тут, кстати, есть один нюанс, на который стоит обращать внимание. В массовом сознании Минская группа — это ее три сопредседателя.
Но Минская группа — это не только три сопредседателя. Это и Беларусь, это и Финляндия, это и Турция, кстати.
Турция — член Минской группы, но не сопредседатель. Скажем так, член, который хотел бы стать сопредседателем, очень сильно хотел бы и хотел бы влиять на ситуацию гораздо больше, чем есть на самом деле.
И вот этот участник, член Минской группы заявляет, что вот так нельзя. Уже мы не можем говорить в этом смысле о единстве.
Давайте не забывать еще про такого игрока, как Иран.
Иран не является членом Минской группы, но это тот сосед, который граничит с Арменией и Азербайджаном, а также с теми районами, которые в Азербайджане называют оккупированными, а в Армении — "поясом безопасности". Иран в этом смысле самый граничащий. Он имеет опыт посредничества: если мы посмотрим на 1990-е годы, то увидим — Иран пытался усаживать стороны за стол переговоров. Даже были попытки выйти на соглашение. Оно было даже подписано, но не реализовано.
С Ираном интересная ситуация.
Иран говорит о необходимости приостановки боевых действий и возвращения к переговорам.
Вроде бы все замечательно. И Иран, несмотря на такую разницу подходов с западными странами, да и не полное тождество с российскими, согласен.
А дьявол кроется в деталях.
Иран давно и последовательно критикует обновленные Мадридские принципы, опубликованные в 2009 году как раз на сайтах всех руководителей трех стран-сопредседателей. С тех пор они являются основой, конституцией, если угодно, переговорного процесса.
Этот план, правда, в письменном виде пока никто не видел, но по заявлениям можно составить, что такое Иран хочет, что его не устраивает. Иран говорит о том, что такой конфликт должен решаться, но только странами региона.
То есть Иран признает легитимное право себя, России и Турции помогать участвовать, но никаких Штатов, Франции, Израиля и Китая тут быть не должно, с его точки зрения. И конечно, Армения и Азербайджан как основа.
Есть пункт о размещении миротворцев в обновленных Мадридских принципах. Иран не хочет этого.
Суммируя, если мы говорим о некоем международном сообществе, то, конечно, одинаковых позиций мы здесь не видим. Мы просто привыкли за последние годы — 5-10 лет, наверное — больше, говорить о корневой проблеме современной международной политики — это конфликте России и Запада. Но эта проблема есть. Конечно, она не уйдет никуда.
На днях было заявление российской стороны, что не надо Франции вмешиваться во внутренние дела Беларуси. Мы видим, что по другим проблемам у нас больше расхождений. Но помимо российско-западной линии разломы бывают и другие.
Я помню, каким для нас оказалась неприятным "сюрпризом" ситуация ноября 2015 года, когда вроде бы наш партнер, приезжавший на открытие Соборной мечети в Москве, вдруг делает удар в спину. И мы потом почти год обсуждали эту тяжелую ситуацию.
Но о чем здесь важно помнить? И нам карабахская ситуация звоночком об этом напомнила. Какие бы у нас ни были отношения с Западом, не только западная сторона является problem maker для нас. Я сейчас не хочу ни в кого бросаться камнями и говорить в категориях друзья-враги, но проблемы есть и возникают не только на западном фланге.
Это надо понимать. И наоборот, бывают ситуации, может быть, это одна из тысячи, где с Западом мы можем найти определенные точки. Поэтому вот ситуация в Карабахе показывает, насколько может международная проблема меняться и насколько эти фазы могут мозаикой переливаться определенным образом.
Что касается вашего замечания насчет условной геополитизации карабахского конфликта, вы и правы, и не совсем одновременно, потому что, с одной стороны, такого серьезного вмешательства Турции до уровня противоречия большому трио не было.
Были заявления о поддержке Азербайджана — были, конечно, были заявления о признании территориальной целостности, о том, чтобы оккупанты покинули захваченные земли — были. Но в столь концентрированном виде, столь жестком ключе, например, когда турецкие политики говорят: "Мы Путину предлагали ливийско-сирийский вариант, он отказался".
Вот такой полемики, притом одновременно и на российском, и на западном направлении, не было. Это правда. Эта геополитизация стала больше высокого качества.
Беседовал Игорь Шатров
К публикации подготовила Ольга Лебедева
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