Последнее предупреждение Европы: чего хотят от России

В пятницу комитет министров Совета Европы сделал последнее предупреждение Российской Федерации. Касается оно исполнения решения Европейского суда по правам человека о выплатах компенсаций гражданам Грузии, которых в 2006 году депортировали из России.

Чего в Европе хотят от России

Вообще говоря, срок выплаты компенсации истек еще 30 апреля 2019 года. В комитете министров СЕ заявляют, что Российская Федерация до сих пор не выполняет это обязательство. А потому Россия должна будет выплатить неустойку за каждый пропущенный день.

Если Россия до 12 ноября 2020 года не согласится выплатить прямо Грузии или при посредничестве Совета Европы указанную компенсацию и неустойку, то на заседании комитета министров Совета Европы в декабре 2020 года будет запущена процедура, предусмотренная на случай невыполнения обязательств, цитирует "Интерфакс" министерство юстиции Грузии.

Согласно решению Большой палаты Страсбургского суда от 31 января 2019 года, Россия обязана выплатить 10 миллионов евро моральной компенсации Грузии как истцу для передачи пострадавшим, которых депортировали из Российской Федерации осенью 2006 года.

В ЕСПЧ сочли, что российские власти нарушили права высылаемых, гарантированных статьями 3,4 и 5 Европейской конвенции (о запрете пыток, запрете рабства и о праве на свободу и личную неприкосновенность).

В свою очередь, в российском минюсте отмечали, что депортированы были те, кто незаконно находился на территории России. Претензии же со стороны комитета министров СЕ звучат не впервые. И ранее Москва на них отвечала, что не может выплатить компенсации, поскольку в Тбилиси до сих пор не составили механизм их расчета.

Что происходило осенью 2006 года

Напомним о событиях осени 2006 года. Тогда российские правоохранительные органы задержали несколько тысяч человек в Санкт-Петербурге, Иванове, Калуге, Москве, Краснодаре. В основном это были нелегальные мигранты, хотя среди них были и те, кто находился в России на легальных условиях.

Началось же все с того, что в августе того года в Грузии были арестованы несколько политиков, которых сочли "пророссийскими". Затем были арестованы четыре офицера российской армии. Власти Грузии объявили о раскрытии "шпионской сети", в которую помимо четырех офицеров входили еще 11 граждан Грузии.

Реакция Москвы была жесткой - из Тбилиси отозвали посла, были прекращены все виды транспортного и почтового сообщения между Россией и Грузией. Ну и кроме того, начались проверки в отношении граждан Грузии, которые находились на территории России.

В марте 2007 года власти Грузии подали в ЕСПЧ жалобу на Россию. В Тбилиси подсчитали, что на начало ноября 2006 года из РФ было выслано не менее 2680 грузинских граждан. В 2015 году Грузия потребовала выплаты в качестве компенсации более 70 миллионов евро.

В ЕСПЧ в 2019 году пришли к выводу, что депортация затронула полторы тысячи человек, между которыми и требуется распределить 10 миллионов евро компенсации.