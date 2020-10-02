Это русские привыкли жалеть сирых, убогих и больных, в США болезнь Дональда Трампа не прибавит ему голосов избирателей, считает эксперт Юрий Рогулёв.
Дональд Трамп и его супруга Мелания сообщили в своих аккаунтах в Twitter, что их тесты на коронавирус дали положительный результат.
"Как и многие американцы в этом году, @potus (аккаунт Трампа — ред.)& я находимся дома на карантине после положительного результата теста на COVID-19. Мы чувствуем себя хорошо, и я отложила все предстоящие встречи. Пожалуйста, убедитесь, что вы в безопасности, и мы все вместе преодолеем это", — написала Мелания.
Лечащий врач семьи, Шон Конли, заявил о хорошем состоянии президента США.
"Будьте уверены, я ожидаю, что президент продолжит выполнять свои обязанности без перебоев, пока выздоравливает", — заявил он.
В четверг у одного из самых высокопоставленных советников президента Хоуп Хикс также был выявлен положительный результат на коронавирус. Даже если анализ Трампа даст отрицательный результат в течение следующих 14 дней, он почти наверняка не сможет присутствовать на митингах в трех ключевых штатах — Висконсине, Флориде и Аризоне, а также на следующих президентских дебатах, которые намечены на 15 октября.
Газета Business Insider пишет, что "диагноз Трампа и неспособность провести безопасную кампанию в ключевых штатах ставят под угрозу его переизбрание из-за нехватки времени, которого у него очень мало".
По состоянию на текущую пятницу до выборов остается 32 дня, указывает газета. Учитывая текущие опросы общественного мнения, которые не в пользу Трампа в упомянутых колеблющихся штатах, президент не сможет составить конкуренцию Джо Байдену, уверена газета.
Как сказал "Правде.Ру" директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ, доктор исторических наук Юрий Рогулёв, болезнь президента США сыграет, скорее, негативную роль, чем позитивную в избирательной кампании Трампа.
"Это мы по-русски привыкли жалеть убогих, сирых, больных. В Соединенных Штатах особенно у колеблющихся избирателей будет вопрос о компетентности руководителя. Его и так критиковали за то, что он принимал неверное решение в отношении эпидемии и оказался не совсем компетентным оказался руководителем, доведя страну до такого уровня заболевания и распространения, а теперь и сам заболел. Для многих сомневающихся это будет, скорее, фактор против Трампа, чем за него", - сказал эксперт.
Американист согласился с тем, что на карантине президент США не сможет проводить свою избирательную кампанию.
"Обычно 3-4 недели перед выборами — это более активная часть избирательной кампании", — указал Юрий Рогулёв.
Согласно американскому законодательству, если болезнь Трампа примет тяжелый характер, то его полномочия перейдут к вице-президенту Майку Пенсу. Если Пенс также окажется недееспособным, страну возглавит спикер Палаты представителей демократка Нэнси Пелоси .
По почте на выборах президента США уже проголосовало не менее 2,2 миллиона американских избирателей.
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