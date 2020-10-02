Эксперт рассказал, как болезнь Трампа скажется на его рейтинге

Это русские привыкли жалеть сирых, убогих и больных, в США болезнь Дональда Трампа не прибавит ему голосов избирателей, считает эксперт Юрий Рогулёв.

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Супруги Трамп заразились коронавирусом

Дональд Трамп и его супруга Мелания сообщили в своих аккаунтах в Twitter, что их тесты на коронавирус дали положительный результат.

"Как и многие американцы в этом году, @potus (аккаунт Трампа — ред.)& я находимся дома на карантине после положительного результата теста на COVID-19. Мы чувствуем себя хорошо, и я отложила все предстоящие встречи. Пожалуйста, убедитесь, что вы в безопасности, и мы все вместе преодолеем это", — написала Мелания.

Лечащий врач семьи, Шон Конли, заявил о хорошем состоянии президента США.

"Будьте уверены, я ожидаю, что президент продолжит выполнять свои обязанности без перебоев, пока выздоравливает", — заявил он.

Трамп потерял возможность вести активную избирательную кампанию

В четверг у одного из самых высокопоставленных советников президента Хоуп Хикс также был выявлен положительный результат на коронавирус. Даже если анализ Трампа даст отрицательный результат в течение следующих 14 дней, он почти наверняка не сможет присутствовать на митингах в трех ключевых штатах — Висконсине, Флориде и Аризоне, а также на следующих президентских дебатах, которые намечены на 15 октября.

Газета Business Insider пишет, что "диагноз Трампа и неспособность провести безопасную кампанию в ключевых штатах ставят под угрозу его переизбрание из-за нехватки времени, которого у него очень мало".

По состоянию на текущую пятницу до выборов остается 32 дня, указывает газета. Учитывая текущие опросы общественного мнения, которые не в пользу Трампа в упомянутых колеблющихся штатах, президент не сможет составить конкуренцию Джо Байдену, уверена газета.

В США не принято жалеть больных

Как сказал "Правде.Ру" директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ, доктор исторических наук Юрий Рогулёв, болезнь президента США сыграет, скорее, негативную роль, чем позитивную в избирательной кампании Трампа.

"Это мы по-русски привыкли жалеть убогих, сирых, больных. В Соединенных Штатах особенно у колеблющихся избирателей будет вопрос о компетентности руководителя. Его и так критиковали за то, что он принимал неверное решение в отношении эпидемии и оказался не совсем компетентным оказался руководителем, доведя страну до такого уровня заболевания и распространения, а теперь и сам заболел. Для многих сомневающихся это будет, скорее, фактор против Трампа, чем за него", - сказал эксперт.

Американист согласился с тем, что на карантине президент США не сможет проводить свою избирательную кампанию.

"Обычно 3-4 недели перед выборами — это более активная часть избирательной кампании", — указал Юрий Рогулёв.

Согласно американскому законодательству, если болезнь Трампа примет тяжелый характер, то его полномочия перейдут к вице-президенту Майку Пенсу. Если Пенс также окажется недееспособным, страну возглавит спикер Палаты представителей демократка Нэнси Пелоси .

По почте на выборах президента США уже проголосовало не менее 2,2 миллиона американских избирателей.

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