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Автор Любовь Степушова

Юрий Кнутов: если победят мусульмане в Нагорном Карабахе, экстремизм усилится

Почему Турция заняла жесткую позицию в армяно-азербайджанском конфликте, как реагировать России и какие последствия ждут мир, если Нагорный Карабах достанется мусульманам, рассказал ведущей "Правды.ру" Любови Степушовой военный историк Юрий Альбертович Кнутов.

Читайте начало интервью: Юрий Кнутов: за армяно-азербайджанским конфликтом стоят Турция и США

ОДКБ: реальность или фикция

— Вы считаете, что армяно-азербайджанский конфликт еще можно остановить?

— Очень сложно это сделать, учитывая, что Турция заняла непримиримую позицию. Если бы у Турции было более мягкое отношение к конфликту, то с ней можно было бы договориться и конфликт остановить.

— А почему мы не договорились? Это опять провал нашего МИД?

— Я не думаю, что это наш провал. Я уже говорил, что некий дирижер вначале спланировал учения возле западных границ, потом провел "красно-белую" революцию в Белоруссии, а теперь нагорно-карабахский конфликт. Это под силу только Вашингтону. Цепь событий, не случайных, а спланированных, направлена против внутриполитической ситуации в России. Страдают при этом народы Азербайджана и Карабаха.

В данном случае используется эго Эрдогана. Он стремится создать панисламскую большую державу. С этим связано его решение превратить храм Софии в мечеть. Это шаг в политическом смысле очень серьезный. Он пошел на это, и его никто сильно не осудил. Осудили на словах. Действий никаких не последовало.

Эрдоган понял, что у него руки развязаны, и все сводится только к разговорам. Санкции в отношении Турции никто не вводит.

У Эрдогана есть хороший козырь в отношении Евросоюза. Если ЕС введет санкции против Турции, тут же будут открыты границы, и сотни тысяч беженцев двинутся к Европе. Поэтому ЕС молчит.

В этой ситуации у России очень тяжелое положение. Нам нужно сохранять добрососедские отношения с Азербайджаном и хорошие отношения с Арменией. Но если мы будем поддерживать Армению, тогда отношения с Азербайджаном испортятся надолго.

— Они у нас и так уже испортились. Азербайджан недавно не пропустил наши самолеты в Сирию, прекратил закупать российскую нефть. В Турции у него много бензоколонок. Главный нефтеперерабатывающий завод в Турции — это азербайджанский SOCAR.

— Это говорит о том, что Азербайджан сблизился с Турцией, и Турция начала готовить азербайджанскую армию и страну к военному решению карабахского конфликта. Поэтому Азербайджан начал отходить от России. Но Армения тоже предпринимала не очень дружественные шаги в отношении России. И в этой ситуации сохранить лицо сложно: для России, Армении, Азербайджана.

Тут уже нужно определяться, кто с кем. Если Армения заинтересована в том, чтобы Нагорный Карабах оставался армянским, ей придется, хотим мы или не хотим, обращаться в ОДКБ. Азербайджан, вероятнее всего, переориентируется на Турцию. И эта переориентация будет усиливаться. Просматривается острый раскол. То, что раскол готовился, подтверждают акции Азербайджана: о российской нефти и закупках оружия, военных.

— Мы тоже на двух стульях пытаемся усидеть, как и все в мире. Если мы не поможем Армении хотя бы советниками, дополнительным оружием, дипломатическими усилиями, то Средняя Азия (не исключаю, что и Лукашенко) решит, что Россия даже не может защитить члена ОДКБ. Какая бы ни была Армения, плохая или хорошая, но она член этого блока. Если мы останемся в стороне, скажут: русские не могут нас защитить, давайте пойдем искать защиты у других. Поэтому мне кажется, что нам надо выбирать Армению, а не Азербайджан.

— Я с вами согласен. Мы оказываемся в сложной ситуации. Если не поддержать Армению, то ОДКБ превращается из реальной структуры в фикцию. Ее авторитет среди других стран мира, в том числе азиатских государств, падает до нуля.

Именно сейчас мы вынуждены, помимо дипломатических заявлений Думы, переходить от слов к делу. Учитывая, что там находится наша военная база, я думаю, она должна хотя бы препятствовать действиям азербайджанской авиации, как это мы иногда делаем в Сирии, когда наши самолеты поднимаются и препятствуют действиям израильской авиации на территории, прилегающей к Сирии. В первую очередь Средиземное море.

Мы должны предпринимать серьезные, активные шаги, потому что наступление на Россию идет мощное, и потеря Армении как члена ОДКБ для нас будет серьезным ударом с точки зрения политического авторитета.

Религиозный вопрос

— Еще присутствует религиозный фактор. Не секрет, что мусульманский мир пытается расширить свою зону влияния за счет православия. Армения — православная страна. Представляете, что начнется в мусульманском мире после победы Азербайджана и Турции в Нагорном Карабахе? Не исключена новая волна исламского экстремизма, которая больно ударит по православным странам, в первую очередь России и Армении.

— Я с вами полностью согласен. Здесь присутствует очень интересный момент. Азербайджан — это в основном шииты, а Турция — это больше сунниты. У Турции и Ирана серьезные разногласия из-за того, что одни — шииты, другие — сунниты. А вот на Азербайджане почему-то эти разногласия не сказываются.

Турция выстроила грамотную политику. Она говорит, что азербайджанцы и турки — это один народ.

Это как украинцы и русский — один народ, и белорусы и русские — один народ. Но мы только говорим об этом и поддерживаем финансовыми кредитами, а Турция поддерживает еще и военным путем. Турецкие военные замечены в составе азербайджанских частей, участвуют в планировании операций. Если потребуется, турецкое оружие попадет в Азербайджан. Для Эрдогана это важно, чтобы обеспечить внутриполитическую ситуацию, потому что есть силы, которые против.

А с точки зрения панисламизма и радикального исламизма это очень серьезный момент. Партия, которую представляет Эрдоган, — это "Братья мусульмане", радикальная партия, запрещенная в России. В советское время она тоже считалась крайне радикальной. "Братья мусульмане" ближе к экстремистам, чем к умеренным исламистам. Поэтому все радикальные исламисты в Ливии, Сирии тяготеют к Турции. Тот же Афганистан начнет полыхать.

— Афганистан и Пакистан поддержали Азербайджан официально. Это о многом говорит.

— Да, это вопрос пакистано-индийского конфликта. Китай может тоже пострадать, там несколько десятков миллионов мусульман проживают.

Так что победа мусульман в Нагорном Карабахе может быть истолкована радикальными силами как знак: Аллах поддержал мусульман, поэтому дело правоверных дальше бороться с неверными.

А неверные для радикального ислама — это христиане. Естественно, будут проблемы в европейских странах, экстремистское движение активизируется у нас, это 100 %.

— Эрдоган обещал дестабилизировать Россию. Он говорил: "У меня есть рычаг давления на Россию через мусульманский мир".

— В последнее время ФСБ проводит достаточно много арестов среди:

  • вербовщиков
  • тех, кто собирает оружие и планирует теракт.

Идет мощная активизация радикальных исламских группировок на территории России. Конечно, победа над христианской страной будет истолкована как глобальная победа, а не местная.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовила Марина Севастьянова

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Темы турция россия юрий кнутов любовь степушова армяно-азербайджанский конфликт
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