Почему Турция рьяно поддерживает Азербайджан

Пошла ли Турция реально в откат воинственных заявлений о всяческой поддержке Азербайджана в Карабахском конфликте? Может ли Республика Арцах, минуя, Армению, напрямую обратиться за помощью к России? По мнению азербайджанского руководства НКР не имеет права на существование. А как был образован сам Азербайджан? Имеет ли он право на насильственную ассимиляцию народов? На все эти и многие другие вопросы в прямом эфире видеостудии "Правда. Ру" ответил советник главы МИД Нагорно-Карабахской Республики Арсен Мелик-Шахназаров.

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— Арсен, вы сказали, что при нынешнем уровне противостояния и степени вооруженности дальнейшие военные действия угрожают бедами всем народам региона? Почему еще так опасен нынешний вооруженный конфликт?

— Втягиванием в него других стран. Анкара уже сама себя втянула, и о чем, между прочим, открыто говорят турецкие деятели. Например, министр иностранных дел Чавушоглу сразу заявил, что Турция с Азербайджаном вместе и на переговорном поле, и на поле боя.

— Потом они немножко в откат пошли, сказали, что в военном смысле не присутствуют, только моральную поддержку оказывают, но если Азербайджан попросит, то помогут.

— Это — обычная дипломатия.

— Немножко испугались международной реакции?

— Я не думаю, что так уж испугались. Они боятся только конкретных действий и могут дать задний ход, если будут конкретные политико-дипломатические и около-военные, скажем так, противодействия.

Все это мы видели в Сирии, в Ливии такое есть, то же происходит в отношении Кипра и шельфов греческих островов в Эгейском море. До войны не дошло там, где они встретили жесткое противодействие. Таким образом была остановлена их экспансия в Сирии, а в Ливии воюют.

— Правительство вашей республики не может или не хочет обратиться к Владимиру Путину, попросить Россию о каком-то вмешательстве? Почему надо ждать, когда Армения захочет? Например, можно попросить направить для начала российских советников или наблюдателей?

— Это — вопрос к руководству Республики Арцах. Сейчас нет никаких прямых отношений между Россией и Арцахом. А премьер Армении Пашинян сразу заявил, что он не видит перспектив ввода миротворцев в регион конфликта.

— Он еще сказал, что надо перестраивать отношения с Россией. Что он имел в виду?

— Это — вопрос уже к представителям руководства Армении.

— Может ли все-таки, по вашему мнению, идти речь о союзном государстве с Россией? Кстати, можно и Нагорный Карабах в это государство пригласить.

— Жириновский уже выступил со своими предложениями.

— Арсен, как вы смотрите на инициативу создания какого-то нового союзного государства постсоветских стран?

— Об этом говорят в прессе. Но я никогда не слышал ни от Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, ни от кого-то еще из российских руководителей ничего подобного. Всегда лучше иметь хороших союзников, нежели чем какую-то государственную структуру из искусственно вовлеченных территорий.

По моему личному мнению, отношения, которые существуют между Россией и Арменией с точки зрения военно-политического партнерства и стратегического союзничества, близки к максимально хорошим. Они, конечно, не идеальны, но идеальным ничего не бывает.

— С этим можно поспорить. Вот про отношения Турции с Азербайджаном действительно можно сказать, что они — максимально хорошие на всех уровнях — дипломатическом, военном, практическом, финансовом…

— Еще во времена распада СССР Гейдар Алиев-старший говорил, что Турция и Азербайджан — одна нация, два государства. И хотя это не совсем правда, но доля истины в этом есть. Азербайджан, между прочим, создавался на турецких штыках в 1918 году, а название для этой квази-республики было скопировано с соседей иранской провинции, которая находится южнее Аракса.

Зачем Турция сделала второй — искусственный — Азербайджан

Очень хорошо написал Деникин в "Очерках русской смуты", что в Азербайджанской Республике все было искусственно, начиная с названия, взятого взаимообразно у соседней персидской провинции.

А смысл этого был в том, чтобы создав такую республику, перебить и выгнать оттуда христиан, сделать ее филиалом Турции, что и было на первых порах, а потом пойти на Азербайджан натуральный, который всю жизнь принадлежал Ирану, и объединить эти территории под эгидой Османской империи.

Сейчас этот пантюркистский проект снова стараются реализовать. Такой метод использовался с давних времен и в недавней истории. Например, Иосиф Виссарионович Сталин, прежде чем напасть на Финляндию, создал шестнадцатую союзную Карело-Финскую Республику.

Никто не говорит, что Азербайджан не имеет теперь права на существование, как кто-то представляет. Но когда создают интернациональную республику, разные народы все-таки должны быть как-то представлены и сохранить свою идентичность, а азербайджанцами теперь считаются все жители Азербайджана.

До 1937 года вообще не было понятия "азербайджанец", было понятие "тюрок" в их отношении. Даже в признанной недействительной переписи 1936 года населения по Азербайджанской ССР указано: тюрки, русские, армяне, лезгины, аварцы… А теперь вдруг всех, кроме русских и армян, которые имеют свои государства, назвали азербайджанцами…

Лезгинам, талышам и другим народам, которые хотели сохранить свою национальную принадлежность, просто сказали, что вы становитесь азербайджанцами, переходите на язык и так далее. Это — насильственная ассимиляция по примеру процесса туркизации в Турции.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев