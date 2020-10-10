Нагорный Карабах законно вышел из Азербайджанской ССР

Справится ли сам Карабах с отражением нападения Азербайджана? Почему Армения не обращается за помощью в ОДКБ? Как Нагорно-Карабахская автономная область вышла из состава Азербайджанской СССР? Почему странам с имперскими амбициями выгодно сваливать свою агрессию на Россию? На все эти и многие другие вопросы в прямом эфире видеостудии Правда. Ру ответил советник главы МИД Нагорно-Карабахской Республики Арсен Мелик-Шахназаров.

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— Арсен, справится ли вооруженные силы Карабаха с удержанием рубежей, или всё же вам потребуется военная и дипломатическая помощь помощь? Кто и как ее может оказать?

— Я не оракул, но считаю, что армянский народ общими усилиями, с помощью своей диаспоры в том числе, способен справиться с этой ситуацией. И, между прочим, пока нет каких-то намеков на то, что армянский народ не справляется. Он справляется.

Я думаю, через уже скоро мы станем свидетелями этого, появятся более наглядные свидетельства этого. И есть разные механизмы сдерживания. Например, Армения является членом ОДКБ.

— Никол Пашинян рассказал, о чем он говорил с Владимиром Путиным, и сказал, что не просил помощи. Почему?

— Этот вопрос надо задавать сотрудникам армянских внешнеполитических и иных ведомств. Я следил за этими событиями много лет в качестве журналиста и был экспертом в карабахской делегации на переговорах.

Прямые переговоры между Карабахом и Азербайджаном начались еще в 1993 году, а потом они шли в трехстороннем формате с участием Армении под эгидой ОБСЕ — Минской группы при посредничестве России и Швеции, потом России и Финляндии, а потом России, США и Франции.

С 1994 по 1997 год были десятки раундов этих переговоров. Это, кстати, говорит об эффективности переговоров и о том, кто является сторонами конфликта. В ОДКБ предусмотрены, заложены в уставе, реальные механизмы оказания помощи. Но я здесь абсолютно комментировать не могу…

— В уставе ОДКБ написано: "Если на одного из членов ОДКБ совершено нападение…" Но ведь Карабах же не является членом этой организации, он официально не признан даже Арменией?

— Да, Карабах не является членом ОДКБ, он не является частью Армении.

— Но Армения уже может что-то попросить. Хотя бы как-то активизироваться в этом плане.

— Немного не по адресу вопрос, но могу сказать, что нападение на Армению со стороны Азербайджана уже было в Варденисском районе. Кроме того, армянский самолет был сбит турецким самолетом F-16.

Вообще в международных отношениях, когда хотят конфликт разрешать, четко обозначают, что это за конфликт. А те, кто пытается заговорить конфликт, добиться своих определенных целей, придумывают новые названия и запутывают процесс.

Например, когда была конфликтная ситуация в Косово, все те, кто хотели добиться признания Косово, даже придумали новое название нации — косовары. Таких никогда не было и нет, были и есть албанцы. Просто от названия края Косово придумали косоваров.

По Карабаху, а также Приднестровью, Абхазии и Южной Осетии, долгое время вообще не хотели признавать, что это конфликт между народами этих автономных образований и метрополией: Грузией в случае Южной Осетии и Абхазии, Молдовой в случае Приднестровья и Азербайджаном в случае с Карабахом.

В первых трех случаях всегда хотели перевести стрелку на Россию. То же самое сейчас — с Донецком и Луганском происходит. А здесь, поскольку Россию совершенно никак сюда не подтянешь, на Армению пытаются это навалить.

Карабах вышел из состава Азербайджана в строгом соответствии с действующим тогда законом

Азербайджану выгодно сказать, что это — армянская агрессия. Но, извините, позвольте. Конфликт начинался с волеизъявления народа Карабаха. Это была автономия, у нее были свои права, которые азербайджанская власть стала грубо нарушать.

В апреле 1990 года Верховным советом СССР был принят Закон о порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из состава Союза СССР. Там сказано, что в случае постановки вопроса о выходе из состава СССР на уровне республики, автономные образования и административные районы компактного проживания национальных меньшинств имеют право провести отдельный свой референдум, чтобы решить: выйти с этой союзной республикой, остаться в Союзе или образовать отдельное государство.

Именно на основании, прежде всего этого действующего на тот момент закона, Карабах совершенно в правовом поле провозгласил в сентябре 1991 году республику в составе СССР, а после его развала обрел самостоятельность.

Автономии были вписаны в систему не только республиканскую, но и в союзную. А сегодня азербайджанская и турецкая пропаганда говорит, что никакого Карабаха нет, что это — просто такой кусок земли, который Армения оккупировала. Но все это — грубое искажение исторических и юридических фактов. И там же есть население, люди живут…

— Да, кусок земли в отрыве от населения совершенно ничего не значит.

— Ну конечно. На долю населения Карабаха во время войны 90-х годов выпали огромные испытания, было много погибших, но мы отстояли свою независимость.

Война длилась три с половиной года. Она была самой ожесточенной из всех конфликтов на территории бывшего СССР. По количеству применяемых тогда бронетехники, авиации, тяжелой артиллерии, вертолетов и т. д. она превосходила войну в Боснии и Герцеговине.

А при нынешней степени вооруженности уровень противостояния, конечно, усилился. Естественно, дальнейшее военное развитие может грозить непоправимыми бедами всем народам региона, а не только армянам и азербайджанцам.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев