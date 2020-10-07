Турция направила в Карабах моджахедов, как раньше Азербайджан

Возможно ли остановить войну в Нагорном Карабахе и сесть за стол переговоров? Какие варианты можно обсуждать, хотя бы чисто гипотетически? Какие задачи стоят перед воюющими сторонами? Возможно ли признание Нагорного Карабаха Азербайджаном в обмен на территории? Почему — нет? К чему это могло бы привести? Действительно ли Турция направляет в зону конфликта моджахедов? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии "Правда. Ру" рассказал советник главы МИД Нагорно-Карабахской Республики Арсен Мелик-Шахназаров.

Читайте начало интервью:

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— Арсен, возможен ли какой-то компромисс в деле решения карабахской проблемы? Допустим, передать друг другу завоеванные территории. Может ли Азербайджан признать независимость Нагорного Карабаха в более узких границах?

— Ни о каком признании независимости Карабаха со стороны Азербайджана речи никогда не шло.

— А вдруг все-таки встанет такой вопрос?

— Если так встанет вопрос, я думаю, будут вестись переговоры. С другой стороны, если в ходе переговоров были бы сданы какие-то территории, сразу бы началась воинственно-победная риторика Азербайджана, и вслед за этим он вскоре начал бы новую войну.

— Да, там же опять получится анклав.

— Дело даже не в анклаве, просто уже на первых рубежах были бы непосредственно армянские населенные пункты самого Карабаха. То есть — это вопрос не только политический, но прежде всего — вопрос безопасности.

Эти территории интегрированы в Арцах и это закреплено в Конституции Карабаха, которая была принята на референдуме в декабре 2006 года и подтверждена на референдуме о внесении поправок в Конституцию в феврале 2017 года. Эти территории были заняты по праву войны. Азербайджан, занявший точно по такому же праву 15% территории тогдашней НКР даже не задумывался о каком-либо даже гипотетическом возвращении или обмене этих территорий.

В условиях всего происходящего 30 лет подряд и нынешней агрессии, которая еще неизвестно, чем закончится, думать о переговорах и о мире рановато. Об этом, кстати, заявил и президент Карабаха Араик Арутюнян. Об этом же заявил и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Это — очевидные вещи.

— В этом контексте есть вопрос от нашего зрителя. Романов Серго спрашивает, какая задача-максимум стоит у вооруженных сил Карабаха и Армении? — Просто отбить наступление вооруженных сил Азербайджана или попытаться захватить какие-то территории Азербайджана?

— Я, конечно, понимаю такое любопытство, но оно чисто — стороннее. Сейчас, когда идет война, когда гибнут люди, когда под обстрелом находятся мирные населенные пункты и уже есть много жертв, не время думать о завоеваниях и том, какие политические ходы предпринять.

Сейчас задача — остановить войну и хотя бы не допустить изменения той линии, которая существовала. Поэтому, мне кажется, задачи могут стоять такие же как всегда — защита страны и народа. Это — элементарные вещи в условиях, когда происходит полномасштабное, тотальное нападение, да еще и с участием турков, их авиации и так называемых советников.

Турецко-азербайджанский джихад

Я хотел бы отметить переброску турками из подконтрольных Анкере районов Сирии в Азербайджан джихадистов. Это старательно опровергают в Азербайджане, но такие факты имеются, про это говорят не только в интернете, там опубликованы ролики на эту тему, но и в мировых средствах информации об этом пишут.

Это — не какой-то частный армянский вброс, как об этом вчера по российскому телевидению заявил Ильхам Алиев. Нет, об этом сообщают телеграфное агентство "Рейтер" и многие другие авторитетные мировые СМИ разных стран.

Так что, я считаю, что нынешняя агрессия идет не просто от геноцидального государственного образования, которое называется Азербайджан. Это идет и со стороны Турции, которая все ясней проводит политику возрождения Османской империи. Вот это все сейчас и проявляется.

— Проявляется в новом геноциде армян?

— Да, в целом, да. И еще плюс агрессия международного терроризма. Ведь они уже дошли до того, что используют такую публику. Хотя для них это не ново, между прочим. В 1993-94 годах, когда шел последний этап той войны, Азербайджан нанял афганских моджахедов.

Нашими войсками были захвачены документы азербайджанской армии, которые свидетельствуют даже о том, где они жили, чем питались, чего хотели, что требовали. То есть — практика привлечения террористов для них — совершенно не нова.

В Баку всегда пытались играть на религиозных чувствах мусульман, выставляя этот конфликт как религиозный, что ни в коем случае не соответствует действительности. Свидетельство тому — выступления многих религиозных деятелей, муфтиев (в том числе и в Сирии) в поддержку Карабаха.

У Армении — совершенно нормальные отношения с Ираном. Сирия в свое время стала родиной для армян, сбежавших из Османской империи из-за геноцида. А последние два года армянские саперы и врачи там работают вместе с россиянами. Поэтому спекуляции на эти темы вообще неуместны, это — чисто пропагандистский ход.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев