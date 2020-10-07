Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Автор Любовь Степушова

Турция направила в Карабах моджахедов, как раньше Азербайджан

Возможно ли остановить войну в Нагорном Карабахе и сесть за стол переговоров? Какие варианты можно обсуждать, хотя бы чисто гипотетически? Какие задачи стоят перед воюющими сторонами? Возможно ли признание Нагорного Карабаха Азербайджаном в обмен на территории? Почему — нет? К чему это могло бы привести? Действительно ли Турция направляет в зону конфликта моджахедов? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии "Правда. Ру" рассказал советник главы МИД Нагорно-Карабахской Республики Арсен Мелик-Шахназаров.

Читайте начало интервью:

Новая война в Нагорном Карабахе была ожидаема

Первые дни войны в Нагорном Карабахе

Блицкриг Азербайджана против Карабаха провалился

Представитель НКР: азербайджанцы даже не понимают, что такое Карабах

— Арсен, возможен ли какой-то компромисс в деле решения карабахской проблемы? Допустим, передать друг другу завоеванные территории. Может ли Азербайджан признать независимость Нагорного Карабаха в более узких границах?

— Ни о каком признании независимости Карабаха со стороны Азербайджана речи никогда не шло.

— А вдруг все-таки встанет такой вопрос?

— Если так встанет вопрос, я думаю, будут вестись переговоры. С другой стороны, если в ходе переговоров были бы сданы какие-то территории, сразу бы началась воинственно-победная риторика Азербайджана, и вслед за этим он вскоре начал бы новую войну.

— Да, там же опять получится анклав.

— Дело даже не в анклаве, просто уже на первых рубежах были бы непосредственно армянские населенные пункты самого Карабаха. То есть — это вопрос не только политический, но прежде всего — вопрос безопасности.

Эти территории интегрированы в Арцах и это закреплено в Конституции Карабаха, которая была принята на референдуме в декабре 2006 года и подтверждена на референдуме о внесении поправок в Конституцию в феврале 2017 года.

Эти территории были заняты по праву войны. Азербайджан, занявший точно по такому же праву 15% территории тогдашней НКР даже не задумывался о каком-либо даже гипотетическом возвращении или обмене этих территорий.

В условиях всего происходящего 30 лет подряд и нынешней агрессии, которая еще неизвестно, чем закончится, думать о переговорах и о мире рановато. Об этом, кстати, заявил и президент Карабаха Араик Арутюнян. Об этом же заявил и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Это — очевидные вещи.

— В этом контексте есть вопрос от нашего зрителя. Романов Серго спрашивает, какая задача-максимум стоит у вооруженных сил Карабаха и Армении? — Просто отбить наступление вооруженных сил Азербайджана или попытаться захватить какие-то территории Азербайджана?

— Я, конечно, понимаю такое любопытство, но оно чисто — стороннее. Сейчас, когда идет война, когда гибнут люди, когда под обстрелом находятся мирные населенные пункты и уже есть много жертв, не время думать о завоеваниях и том, какие политические ходы предпринять.

Сейчас задача — остановить войну и хотя бы не допустить изменения той линии, которая существовала. Поэтому, мне кажется, задачи могут стоять такие же как всегда — защита страны и народа.

Это — элементарные вещи в условиях, когда происходит полномасштабное, тотальное нападение, да еще и с участием турков, их авиации и так называемых советников.

Турецко-азербайджанский джихад

Я хотел бы отметить переброску турками из подконтрольных Анкере районов Сирии в Азербайджан джихадистов. Это старательно опровергают в Азербайджане, но такие факты имеются, про это говорят не только в интернете, там опубликованы ролики на эту тему, но и в мировых средствах информации об этом пишут.

Это — не какой-то частный армянский вброс, как об этом вчера по российскому телевидению заявил Ильхам Алиев. Нет, об этом сообщают телеграфное агентство "Рейтер" и многие другие авторитетные мировые СМИ разных стран.

Так что, я считаю, что нынешняя агрессия идет не просто от геноцидального государственного образования, которое называется Азербайджан. Это идет и со стороны Турции, которая все ясней проводит политику возрождения Османской империи. Вот это все сейчас и проявляется.

— Проявляется в новом геноциде армян?

— Да, в целом, да. И еще плюс агрессия международного терроризма. Ведь они уже дошли до того, что используют такую публику. Хотя для них это не ново, между прочим. В 1993-94 годах, когда шел последний этап той войны, Азербайджан нанял афганских моджахедов.

Нашими войсками были захвачены документы азербайджанской армии, которые свидетельствуют даже о том, где они жили, чем питались, чего хотели, что требовали. То есть — практика привлечения террористов для них — совершенно не нова.

В Баку всегда пытались играть на религиозных чувствах мусульман, выставляя этот конфликт как религиозный, что ни в коем случае не соответствует действительности. Свидетельство тому — выступления многих религиозных деятелей, муфтиев (в том числе и в Сирии) в поддержку Карабаха.

У Армении — совершенно нормальные отношения с Ираном. Сирия в свое время стала родиной для армян, сбежавших из Османской империи из-за геноцида. А последние два года армянские саперы и врачи там работают вместе с россиянами. Поэтому спекуляции на эти темы вообще неуместны, это — чисто пропагандистский ход.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы война турция азербайджан нагорный карабах арсен мелик-шахназаров
Новости Все >
В Петербурге не будут вводить жёстких ограничений из-за COVID-19
В Новочеркасске мужчина организовал нарколабораторию
У берегов Канады поймали белую акулу весом в полторы тонны
В Приморье при транспортировке Су-24М упал в кювет
56-летняя Лолита продемонстрировала новую причёску
Житель Самарской области хранил в сарае 10 килограммов конопли
Экологи подсчитали количество микропластика на дне Мирового океана
В Кемерово рецидивисты пытались похитить запчасти с территории компании
Школьница рассказала свою версию инцидента на линейке в Великих Луках
В Курске мужчина похитил сейф компании почти с двумя млн рублей
Последние материалы
В Новочеркасске мужчина организовал нарколабораторию
Христианская Украина в карабахском конфликте поддерживает Азербайджан
Турция направила в Карабах моджахедов, как раньше Азербайджан
У берегов Канады поймали белую акулу весом в полторы тонны
В Приморье при транспортировке Су-24М упал в кювет
56-летняя Лолита продемонстрировала новую причёску
Житель Самарской области хранил в сарае 10 килограммов конопли
Экологи подсчитали количество микропластика на дне Мирового океана
В Кемерово рецидивисты пытались похитить запчасти с территории компании
Школьница рассказала свою версию инцидента на линейке в Великих Луках
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Какие меры нового карантина обсуждают власти России

Идею о новом карантине из-за коронавируса нужно, но очень сложно воплотить в жизнь, так как россиянам банально не на что жить. Что же заготовили власти?

Какие меры нового карантина обсуждают власти России
На встрече с Меркель Тихановская попросила денег
Мир. Новости мира
На встрече с Меркель Тихановская попросила денег
Мир. Новости мира
Тихановская: Лукашенко начал путаться
Новости спорта
Исинбаеву высмеяли после выступления перед Путиным
Руслан Веснянко Христианская Украина в карабахском конфликте поддерживает Азербайджан Руслан Веснянко Усам Оздемиров Мусорная реформа требует прорывных идей Усам Оздемиров Василий Амирджанов Макрон поборется с "контробществом" мигрантов Василий Амирджанов
Комментарии
Польша требует от "Газпрома" миллиарды долларов: какие будут последствия?
Ведьма Алена Полынь: про храм, церковь и собор
Ургант пошутил над Плющенко, купившему сыну коляску за полмиллиона
Польша требует от "Газпрома" миллиарды долларов: какие будут последствия?
На Камчатке обнаружили повреждение полигона химикатов
"У меня авторитет в России": Кикабидзе о возможных "встречах с русскими"
Турция опасается мести России за Нагорный Карабах в Сирии
Ургант пошутил над Плющенко, купившему сыну коляску за полмиллиона
Ургант пошутил над Плющенко, купившему сыну коляску за полмиллиона
Тихановская не хочет быть президентом Белоруссии в будущем
Польша требует от "Газпрома" миллиарды долларов: какие будут последствия?
Польша требует от "Газпрома" миллиарды долларов: какие будут последствия?
Польша требует от "Газпрома" миллиарды долларов: какие будут последствия?
Прогнозы Stratfor: что "добьет" Россию до конца 2020 года
Чего точно не будет с выборами в России в ближайшем будущем
Польша требует с "Газпрома" миллиарды долларов: какие будут последствия?
Может ли мир наказать РФ за "отравление Навального"?
Щитовидная железа: профилактика и лечение
Может ли мир наказать РФ за "отравление Навального"?
На Камчатке обнаружили повреждение полигона химикатов
На Камчатке обнаружили повреждение полигона химикатов
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников