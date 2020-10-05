Представитель НКР: азербайджанцы даже не понимают, что такое Карабах

Новая война в Нагорном Карабахе заставила вспомнить историю Арцаха. Почему Азербайджан превосходит Армению по вооружению? Почему армяне победили? Какой была Нагорно-Карабахская автономия во время СССР? Что и почему с ней стало? Как начинался межнациональный конфликт? Что произошло с армянским и азербайджанским населением на территориях другой стороны? На все эти и многие другие вопросы в прямом эфире видеостудии "Правда. Ру" ответил советник главы МИД Нагорно-Карабахской Республики Арсен Мелик-Шахназаров.

Читайте начало интервью:

Новая война в Нагорном Карабахе была ожидаема

Первые дни войны в Нагорном Карабахе

Блицкриг Азербайджана против Карабаха провалился

— Арсен, военные эксперты говорят, что армия Азербайджана сильно превосходит армянскую по численности военнослужащих и вооружения, в артиллерии у них — трехкратное преимущество. На что вы надеетесь?

— В 1990-е годы, когда распадался СССР, Азербайджан получил оружия каждого вида в десятки раз больше, чем Армения. Карабах вообще мало что получил. Тем не менее, Азербайджан проиграл ту войну. Сейчас такого большого разрыва нет. Азербайджан превосходит по каким-то отдельным параметрам, но в некоторых даже уступает…

— То есть — армяне выиграли войну на силе духа, на большей мотивации?

— Да, но не только так. Есть такая вещь, как умение обращаться с техникой, следить за ней. Как-то так получилось, видимо, заложено было генетически или социально, что армяне — лучше технически образованы, поэтому многие виды техники были модернизированы в Армении и в Карабахе.

Армения сама наладила производство беспилотников. Она не покупает их. Может быть, немного у России, но точно не знаю. У Азербайджана они — турецкие, а изначально израильские были.

У них — много денег для покупки военной техники. Но все это — тоже элемент пропаганды: нас много, у нас оружия много, мы вас задавим… Сейчас явно преувеличена и численность населения Азербайджана, никаких 10 миллионов никогда там не было и нет, это — просто сказки про мертвые души.

Вопрос мотивации, конечно, тоже играет важную роль. Одно дело, когда идут убивать за чужую землю, а другое — когда люди знают, что за их спиной — родные, близкие, их дома и семьи.

— Нагорный Карабах сейчас включает не только бывшую советскую автономную, но и еще семь районов, которые при Советском Союзе входили непосредственно в состав Азербайджана. Азербайджанцы покинули эти районы? Сейчас их населяют армяне?

— Они покинули их еще в конце 80-х — начале 90-е годы, во время той войны. Но это — не целиком 7 районов, а 5 районов, плюс на 30-40% территорий двух районов. А поскольку Азербайджан еще в 1991 году распустил по своим правилам, как он понимает это, ликвидировал автономную Нагорно-Карабахскую область, то теперь они сами не могут разобраться, что такое Нагорный Карабах.

Поэтому, когда Азербайджан или какие-то другие стороны ссылаются на это, пытаются как-то легитимизировать или использовать бывшие границы бывшей советской автономии, мы говорим, что поезд давно ушел.

Национально-территориальные вопросы

Нагорно-Карабахская Республика была провозглашена в рамках НКАО и Шаумянского района, который находится к северу от нынешних границ, он с 1992 года оккупирован Азербайджаном. Части Мардакертского и Мартунинского районов тогда тоже были оккупированы и до сих пор (30 лет) находятся под оккупацией.

В процентом отношении эти территории составляют 15% территорий Нагорно-Карабахской Республики образца 1991 года, в то время, как все занятые силами обороны и армией обороны Арцаха районы бывшей Азербайджанской ССР не составляют и 8,5% территории бывшей Азербайджанской ССР.

Кроме того, я хотел бы напомнить, что НКАО не являлась всем Карабахом. В 20-е годы, когда она была образована, даже ее название говорило об этом, потому что тогда она называлась не Нагорно-Карабахская автономная область, а Автономная область Нагорного Карабаха.

К северу от Мравского хребта, кроме Шаумянского района, который был населен на 90-95% армянами, находятся горные части Ханларского, Дашкенсанского, Кедабекского и Шамхорского районов, где население тоже было практически исключительно армянским.

Плюс город Кировабад (ныне Гянджа), где жило 48 тысяч армян на 1988 год, что в три с половиной раза больше, чем жило азербайджанцев в городе Шуша по переписи 1989 года. И это на 7 с половиной тысяч больше, чем жило всех азербайджанцев и курдов в НКР.

Начиная с 1988 года все армянское население Северного Арцаха было насильственно депортировано властями еще Азербайджанской ССР. При этом были кровавые расправы, погромы и так далее. Все армяне Кировабада были депортированы или были вынуждены сами уехать.

Всего на этих территориях жило больше 85 тысяч армянского населения, а теперь их дома заняты азербайджанцами, включая такое известное село Чардахлу (Чардахлы), которое находится близ Шамхора, это — рядом с грузинской границей.

Село Чардахлу дало во время Великой Отечественной войны сразу двух маршалов, девять генералов, 50 полковников, 300 офицеров. Маршал Советского Союза Баграмян и главный маршал бронетанковых войск Бабаджанян родом оттуда. Такого больше нигде в мире нет, чтобы из одного села вышли два маршала.

Там много армянских сел, это — тоже Карабах. И о том, что там армян нет, только азербайджанцы, не говорят. Они говорят только о том, что была НКАО была меньше, а сейчас Нагорно-Карабахская республика расширилась.

Куда-то оно действительно расширилось, но с севера оно урезалось наполовину. И когда говорят, что азербайджанцев в Карабахе не осталось, это тоже не соответствует действительности.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев