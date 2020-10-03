Блицкриг Азербайджана против Карабаха провалился

Из первых рук — про ход войны в Нагорном Карабахе. Какова сейчас обстановка на фронте? Готово ли население НКР к новой войне? Каков моральный дух армии и народа? Есть ли паника среди мирного населения? Захлебнулось ли наступление азербайджанских войск? К чему это привело? Какое вооружение применяется? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии "Правда. Ру" рассказал советник главы МИД Нагорно-Карабахской Республики Арсен Мелик-Шахназаров.

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Новая война в Нагорном Карабахе была ожидаема

Первые дни войны в Нагорном Карабахе

— Арсен, в июле 2016 года горячий военный конфликт длился четыре дня и еще недели две затихал. Возможно, что сейчас события будут развиваться также?

— В 2016 году серьезные боестолкновения действительно продолжались немногим больше четырех дней, формально — четыре дня. Но сейчас — совершенно другие, несопоставимые масштабы.

— То есть — вы не ожидаете скорого завершения?

— Я думаю, что вряд ли возможно скорое завершение. Хотя все, что было в 1990-е годы, в 2000-х, в 2016-м и сейчас, это — звенья одной цепи. Никак нельзя сказать, что новый конфликт возник случайно. Конечно, для нас это — очень серьезно. В 1990-е годы война шла вдоль всей границы. А там территория — маленькая, расстояния — очень небольшие.

Азербайджан атаковал не только Арцах, но и Армению

И сейчас уже были непосредственно атаки с азербайджанской стороны при поддержке, как говорят армянские военные, турецких самолетов непосредственно на территорию Республики Армения.

Варденисский район имеет важное стратегическое значение, через эти высокогорные места проходит стратегическая дорога — одна из двух больших трасс, которые соединяют Республику Армения с Нагорно-Карабахской Республикой.

И были налеты на эту дорогу, на расположенную вблизи нее воинскую часть, на сам город и на прилегающие села. То есть — готовилось вторжение, просто попытки проникнуть туда живой силой были неудачными.

Но обстрелы имели место, в том числе управляемой летающей ракетой — беспилотным камикадзе, как их называют, был поражен автобус. Хорошо, что люди из него успели выскочить. Жертв не было, но автобус сгорел.

Плюс в самом Карабахе с первого же дня обстреливались и продолжают обстреливаться населенные пункты, причем расположенные не только вблизи границ, но и в глубине территории.

— Бомбежки Степанакерта уже происходят?

— Были удары, отдельные обстрелы продолжаются.

— Есть ли паника среди мирного населения?

— Паники никакой среди населения нет. Там после 2016 года, когда стало ясно, что есть опасность удара со стороны Азербайджана, была проведена большая работа, по строительству и восстановлению бомбоубежищ, подвалов, укреплений. Все это было приведено в порядок.

Психологически — само собой. Народ был к этому частично подготовлен. Карабах — маленький. Там на общенациональном уровне очень просто все сделать, потому что люди сплоченные, они все понимают…

— Моральный дух населения высокий?

— Про моральный дух показательно говорит уже то, какое количество резервистов, а главное, добровольцев сразу же пришло в военкоматы. Причем я говорю даже не про сам Карабах, где все это понятно и очевидно.

Такое — происходит и по всей Армении. Значительное количество добровольцев уже отправилось и из России, и, вероятно, из других стран. Я просто не знаю конкретных деталей. Туда сразу же поехали корреспонденты российских СМИ…

— В telegram-канале они уже репортажи из окопов ведут.

— Да, еще был репортаж, который начинался прямо из аэропорта. Корреспондент писал, что видел: отец провожает сыновей, они едут добровольцами.

— Там местность — гористая, это сильно осложняет военные действия, особенно наступательные. Как могут развиваться события?

— Там есть, конечно, такой важный фактор. Он сильно сыграл и во время войны 1990-х годов. На юге Карабахские горы переходят в холмистую местность, а потом в равнину, которая является долиной реки Аракс, которая разделяет современный Иран от бывшего советского Закавказья.

По центру республики проходит Карабахский хребет, а на восток горы постепенно снижаются и сходят на холмы. Там есть широкие долины нескольких рек, которые являются направлением движения, но одновременно — и препятствием.

Естественно, что после той войны прошло уже много лет, и за это время были сооружены соответствующие фортификационные сооружения.

— По истечении первых дней уже можно сделать вывод, что блицкрига у Азербайджана не получилось. Получается, что теперь пойдет какая-то позиционная война?

— Она еще пока не стала позиционной, но то, что азербайджанское полномасштабное наступление захлебнулось, уже быстро стало очевидным. Об этом говорят, в том числе, и российские военные эксперты.

Совершенно понятно, что наступление сразу захлебнулось. И теперь, действительно, очень выросла роль средств ПВО, потому что продолжаются обстрелы, в том числе с применением авиации. Министр обороны Армении и Армия обороны Карабаха заявляли, что пошла в ход тяжелая артиллерия — дальнобойная, крупнокалиберная.

У азербайджанской армии есть "Грады", "Смерчи", "Ураганы", установки более большого калибра, мощности, дальности, в общем — много чего есть. Именно в связи с этим была высказана мысль, что с армянской стороны такого типа оружие будет тоже применяться.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев