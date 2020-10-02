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Автор Любовь Степушова

Первые дни войны в Нагорном Карабахе

Какова обстановка на вновь возникшем фронте вокруг Нагорного Карабаха? Каковы результаты? Велики ли потери сторон? Можно ли верить официальным данным? Как реагирует население? Что дальше? На все эти и многие другие вопросы в прямом эфире видеостудии "Правды.ру" ответил советник главы МИД Нагорно-Карабахской Республики Арсен Мелик-Шахназаров.

— Арсен, вы сказали, что вместе на стороне Азербайджана уже воюют турки. Есть показательные факты их участия, например, сбитый армянский штурмовик. А какие доказательства?

— Сейчас Министерство обороны Армении, согласно официальной информации, как раз готовит пакет доказательств, включая записи с

  • радаров систем ПВО,
  • радиоперехватов на турецком языке
  • и так далее.

Соответственно, будем ждать, что будет дальше. Я думаю, что скоро все это представят международной общественности.

Но уже сейчас можно говорить о полномасштабной агрессии, хочу обратить внимание наших слушателей на те данные, которые были распространены пресс-центром Армии обороны Арцаха и Министерством обороны Армении о потерях азербайджанской стороны.

Только за первые два дня там — за 140-150 единиц бронетехники, в основном — танки и БМП разных модификаций.

— Этим данным можно верить?

— Этим данным можно верить. Можно посмотреть в интернете выложенные кадры атак азербайджанской бронетехники, которые были отбиты армией обороны Арцаха. Уже на них можно насчитать десятки взрывов этой бронетехники. Там ясно видно, как взрываются и разлетаются танки и другие машины.

Армянской стороной сразу же были обнародованы данные разгрома двух автоколонн противника с бронетехникой и грузовыми автомобилями. Все это тоже есть в интернете. Поэтому легко представить себе уровень противостояния.

— Ваши потери велики?

— В Армении, как показывала практика всех предыдущих лет, невозможно скрыть потери, потому что Армения — такое государство, где все сразу видно. В Карабахе — тем более все как на ладони. Конечно, с режимом секретности там немного пожестче было когда-то, но это просто невозможно скрыть в принципе из-за маленьких размеров, а во-вторых, народ этого не допустит.

Во время войны 2016 года были опубликованы полные списки погибших с указанием даже места рождения человека. Сейчас такие же списки публикуются.

На вечер второго дня войны было заявлено о 86 погибших, включая мирных жителей, но цифры увеличиваются, потому что добавляются погибшие в результате обстрелов, которые ведутся по населенным пунктам.

Чего боятся азербайджанские власти

В Азербайджане — ситуация другая. Они сразу отключили интернет, поэтому народ питается информацией у государственных теле- и радиоканалов, газет и журналов. Есть особенности национального менталитета. Власти Азербайджана, зная свое общество, боятся раскрыть эти потери, потому что, совершенно очевидно, будет сильное недовольство в адрес алиевского режима.

Но в любом случае через день-два станет очевидным, что конфигурация линии фронта практически не изменилась, какой была, такая и осталась, а потери зашкаливают.

Я думаю, что тогда даже самые националистически ярые, бодро и боевито настроенные азербайджанские граждане могут предъявить счет своему военно-политическому руководству, спросить, за что так боролись и почему такие плачевные результаты?

— Как проходят военные действия. Продолжаются атаки, попытки наступления пехоты, идет артиллерийский обмен ударами?

— Есть военные сводки, где, на каких участках фронта были наступления, обострения, сильные или меньше, затишье… Хотя затишья практически нигде нет. Опубликовано много видеокадров с разных направлений.

Например, расстрел азербайджанской колонны на северной линии соприкосновения или там азербайджанское наступление на южном направлении вдоль реки Аракс в Физулинском районе, и так далее.

По этим кадрам и сообщениям мы можем себе представить, что практически по всей линии фронта идут бои. Но как отмечалось в официальных сводках, наиболее сильные бои шли на южном направлении. На севере напряженные бои были за перевал на Мравском хребте.

Северо-восточное направление всегда подвергалось нападениям в первую очередь. В 2016 году пытались захватить село Талыш. Все это — вполне официальные и открытые данные.

По нынешней ситуации уже выложено много материалов, поэтому не составляет особого труда любому человеку составить представление, как о районах боевых действий, так о накале и размахе. Беспрецедентно использовалась и используется авиация, средства ПВО. Авиация применяется в основном беспилотная с обеих сторон.

— Армянский самолет действительно сбил турецкий "F-16"? Ведь у азербайджанцев есть и свои самолеты.

— Я могу судить только по сводкам. Конечно, если будут собраны и представлены убедительные доказательства о том, что это был "F-16", то будет совершенно очевидно, что это — турецкий самолет, потому что в Азербайджане на вооружении нет таких самолетов.

Хорошо известно, что в ходе многократных азербайджано-турецких военных учений, которые имели место на протяжении последних полутора-двух лет, участвовали подразделения турецкой армии, в том числе авиационные.

Последние учения были в июле-августе. Турецкие самолеты принимали участие в них, и по данным разведки какое-то количество осталось на аэродромах города Гянджа (Кировабад бывший). Это говорит о том, что они совместно почти в открытую уже готовились развязать войну.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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Темы турция армения любовь степушова нагорный карабах арсен мелик-шахназаров
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