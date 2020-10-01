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Автор Любовь Степушова

Новая война в Нагорном Карабахе была ожидаема

В прямом эфире программы "Точка зрения" видеостудии "Правда.Ру" советник главы МИД Нагорно-Карабахской Республики Арсен Мелик-Шахназаров рассказал о новом этапе горячей войны с Азербайджаном. Ожидаемо ли было такое резкое и масштабное обострение? Какова роль Турции в развязывании новой войны? Какие цели ставятся?

Какова обстановка на фронте и в самом Нагорном Карабахе? Есть ли паника среди мирного населения из-за бомбежек и обстрелов? Почему Армения не обращается за помощью в ОДКБ? Будет ли признан Нагорный Карабах хотя бы Арменией? Довольны ли карабахцы действиями Никола Пашиняна в этой ситуации? Как они оценивают Владимира Путина? Может ли помочь армянская диаспора? Где, в чём и как? Каковы перспективы войны? А мира?

— Арсен, 27 сентября началось серьезное обострение на границе Нагорного Карабаха с Азербайджаном. Было ли это неожиданно для властей, военных и жителей вашей республики? Конечно, это периодически случалось и раньше, но до такого серьезного разгара военного конфликта уже много лет не доходило.

— Во-первых, я бы не назвал это просто обострением. Была начата полномасштабная война, полномасштабная агрессия со стороны Азербайджана не только против Нагорно-Карабахской Республики или Республики Арцах, как мы в последнее время предпочитаем самоназываться, а против всего армянского народа, в том числе против Республики Армении, что наглядно доказали события последних дней.

Это не было какой-то неожиданностью. Для нас уже давно стало очевидно, что это наступление долго и упорно готовилось. Теперь это стало очевидным уже и для всех остальных.

Азербайджан готовился начать полномасштабную войну

Наши военные, конечно, следят за противником и понимают, что там происходит. Любые передвижения войск, передислокация, фортификационные работы, наличие разведывательных и различных других служб, действия их беспилотников, висящих где-нибудь над позициями фиксируются и анализируются.

Более того, на протяжении этого года неоднократно были свидетельства того, что противная сторона готовится. Напомню, что в июле были столкновения на границе Армении с Азербайджаном в Тавушском регионе. Там противник хотел передвинуть свои посты вглубь армянской территории, но ему это не удалость.

А сейчас можно говорить о настоящей полномасштабной войне, преследующей цели раз и навсегда решить карабахский вопрос в выгодном для бакинских властей ключе, то есть — изгнать всех армян оттуда, а потом пойти дальше и захватить части территории Республики Армения.

Информационно-политическая подготовка

Ильхам Алиев (а ранее и Гейдар Алиев) прямо говорил, о том, что вся территория Армении, включая город Ереван, является азербайджанскими землями, что эти земли должны туда вернуться, потому что азербайджанцы якобы были выгнаны когда-то оттуда.

Также я могу привести очень любопытную цитату 12-летней давности из высказывания главы пресс-службы Министерства обороны Азербайджанской Республики полковника Рамиза Меликова. Он сказал по-армейски прямо:

"В ближайшие 25-30 лет на Южном Кавказе не будет существовать государства Армения. Нынешняя Армения построена на исторически азербайджанских землях. Думаю, что через 25-30 лет эти территории вновь перейдут под юрисдикцию Азербайджана".

Заметьте, что это говорит не журналист и даже не политик, это сказал один из ответственных людей в Министерстве обороны. Ну, видимо, эта должность всегда отличается таким вот оригинальным мышлением.

Во время недавних июльских событий тогдашний глава пресс-службы Министерства обороны Азербайджана тоже отличился радикальным заявлением. Он сказал, что мы можем нанести ракетный удар по армянской атомной станции. Это сразу же взбудоражило весь мир.

Есть и многие другие подобные высказывания. Все эти заявления, которые звучат из уст высокопоставленных чиновников, включая президента Азербайджана, говорят о том, что жива химера пантюркистских последователей. Они в начале XXI века на полном серьезе рассчитывают уничтожить один из народов Южного Кавказа. Это — вполне реальные вещи.

Участие Турции

Последние и многолетние заявления турецкого лидера вы тоже, конечно, знаете. Теперь ясно видно, что это была не пустая бравада.

Нынешнее развязывание войны готовилось не только в военном отношении, но и морально-политически, психологически также соответственным образом подготавливалось. Соответственным образом подготавливалось общество, такая пропаганда от них всегда шла и активно идет сейчас.

Поэтому я хотел бы особо отметить, эта агрессия — не только азербайджанская, потому что вместе с азербайджанской армией в военных действиях также принимают участие и турки.

Они совершенно открыто и откровенно там представлены. Уже есть факты и доказательства их участия. Это, например, сбитый армянский штурмовик.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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Темы война турция армения азербайджан нагорный карабах арсен мелик-шахназаров
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