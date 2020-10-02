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Автор Рустем Сафронов

Скучная президентская кампания в США разочаровала

Обычно президентские выборы в США это грандиозное действо, гигантский спектакль, море эмоций. Но не в этот раз.

Скучная президентская кампания в США разочаровала

Пожалуй, за последние десятилетия Соединённые Штаты не видели ещё столь бессмысленной, бездарной и скучной президентской кампании.

По сути дела, её нет как таковой. Дело в том, что пандемия коронавируса создала очень специфический контекст. Стоит Трампу объявить о проведении массовой манифестации в свою поддержку, как немедленно сыплются обвинения в его адрес, что он способствует заражению многих сотен и тысяч людей зловещей болезнью.

При этом сторонники демократов, либеральные элементы, прочие противники Трампа поддерживали массовые протесты Black Lives Matter, считая, что демонстрации, к тому же направленные против Дональда Трампа, периодически объявляемого расистом, никак не опасны для здоровья граждан.

И такой двойной стандарт присутствует повсюду.

Пандемия обнулила все достижения Трампа

Собственно говоря, о программных вещах, о том, как оба кандидата собираются "лечить" экономику, разговора не идёт. Всё вертится вокруг коронавируса.

Кандидат на пост вице-президента от демократической партии, сенатор и бывший прокурор Камала Харрис в качестве главного обвинения Дональду Трампу предъявила то, что США являются самой заражённой коронавирусной инфекцией страной мира.

Якобы Дональд Трамп поверил Китаю, не проявил достаточной бдительности и не подготовил свою страну для того, чтобы с честью встретить коронавирусную агрессию. И вот теперь нация попала в такое тяжелейшее положение. А вот у Джо Байдена, несомненно, есть план, как преодолеть это всё.

Правда, какой это план, каковы его детали, кроме того, что нужно надевать маски, а "нехороший" Трамп этого не делает, услышать от руководителей Демократической партии, от кандидата на пост президента, откровенно говоря, не удалось.

Надо сказать, что коронавирусная инфекция создала действительно очень неблагоприятную ситуацию для Дональда Трампа. Он утверждает, что с мая до нынешних времён ему удалось создать 9 миллионов новых рабочих мест. Возможно, это действительно так. Но на фоне 40 миллионов людей, до этого потерявших работу, цифра не кажется очень уж впечатляющей. Тридцать-то миллионов всё равно остаются безработными, а на помощь от государства долго не протянешь.

Фактически пандемия обнулила все экономические достижения Дональда Трампа. Сейчас, судя по опросам общественного мнения, обстоятельства складываются не в его пользу, можно сказать, что ядерный электорат Трампа устойчив, однако колеблющийся вполне может за него в этот раз не проголосовать.

Дело в том, что пожилые люди больше склонны к мнительности, боятся заболеваний, понимают цену жизни, понимают, что осталось им не очень много, и дорожат каждым днём. Поэтому неустойчивая ситуация создаёт очень нехороший, нервный контекст.

И, конечно, сейчас возможно протестное голосование не столько за Байдена, сколько против Трампа.

Джо Байден, похоже, взбодрился. Уже не говорит, что в США от коронавируса умерло более 1 млн человек. Ведёт себя более сдержанно и говорит более грамотно. Одно время он совсем напоминал Леонида Ильича Брежнева, примерно так 80-го или 81-го года.

Надо сказать, что эпидемия вообще придала этой ситуации с масками какой-то особый нелепый шарм. Наверное, 95 % жителей Вашингтона, которых я встречаю, идут на встречу в масках.

Отличие американцев от россиян в том, что американцы действительно верят в то, что им маски могут помочь.

В этих условиях что остаётся Трампу? Например, постараться накачивать патриотическую риторику. Недавно он обрушился на учебные программы. Сказал, что школьников учат искажённой американской истории. Клевещут на неё, подвергают сомнению американские ценности. Он критиковал, в частности, ставшую популярной еще лет 25-20 назад книгу историка из Бостона, ныне уже покойного, к сожалению, Говарда Зинна "Народная история США". Трампу, как стороннику американской модели капитализма, беспощадного капитализма, Говард Зинн категорически не нравится.

Трамп принадлежит к тому типу политиков, который хотел бы оставить все американские ценности основателей нетронутыми. Ему не нравится то, что либерально-демократические силы, левые силы хотят рушить памятники генералам, воевавшим на стороне Юга. Его борьба символизирует собой желание сохранить одноэтажную белую Америку и то восприятие жизни, которое формировалось в прошлые столетия.

Проблема только в том, что той Америки, о ценностях которой радеет Трамп, по сути дела, нет. Она уже не существует. За последние десятилетия США, в период Клинтона, Буша, потом Обамы, действительно получили большую прививку толерантности.

Другое дело, что оба кандидата староваты. Байден иногда обрывает фразы на середине, путается, забывает слова. Как-то Трамп сказал, что перед дебатами надо бы проверить кандидатов, не принимают ли они какие-либо препараты.

Вялая и скучная президентская кампания, в которой звучит всё одно и то же — не мешают ли русские, не поддерживают ли русские Трампа, не пытаются ли они дискредитировать Байдена. Хотя в России сейчас до этого нет никакого дела. Иллюзии о том, что Трамп как-то будет особенно дружествен по отношению к России, давно рассеялись.

 

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Темы джо байден выборы в сша дональд трамп
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