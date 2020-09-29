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Автор Любовь Степушова

Зачем Эммануэль Макрон встретился со Светланой Тихановской

Эммануэль Макрон стал первым западным лидером, который встретился со Светланой Тихановской. Зачем эта инициатива президенту Франции?

Суверенитет Белоруссии и другие народные мифы

Макрон все более вовлекает Францию в белорусский кризис

Президент Франции Эммануэль Макрон провел 29 сентября в Литве встречу с экс-кандидатом на пост президента Белоруссии Светланой Тихановской.

Накануне этой встречи Тихановская была удостоена "народной инаугурации", что показывает подготовку к ее признанию Западом президентом Белоруссии по примеру Хуана Гуайдо в Венесуэле.

Французская Le Mond указывает, что этой встречей Макрон все более "вовлекается" в кризис в "соседней Белоруссии", что "он стал первым западным лидером, который встретился с лидером белорусской оппозиции, которая была вынуждена покинуть страну".

"Мы, как европейцы, сделаем все возможное, чтобы помочь посредничеству в белорусском еризисе", — цитирует газета президента Франции, который добавил, что намеревается "вернуться к посредничеству ОБСЕ, чтобы добиться прогресса".

Le Mond так же сообщает, что Тихановская собирается выступить во французском парламенте. "Мы получили приглашение (от Макрона) выступить во французском парламенте и приняли его", — сказала она.

Политик также подчеркнула, что Макрон "поддерживает идею посредничества, потому что он понимает, что для того, чтобы начать переговоры с Лукашенко, должны быть задействованы могущественные страны".

"Я думаю, что он будет говорить о Белоруссии с российской стороной и сделает все возможное, чтобы вовлечь Россию в эти переговоры", — добавила она.

По словам Тихановской, кризис должен быть разрешен "как можно скорее" и до конца года должны быть проведены новые свободные и справедливые выборы.

Европа подождёт следующего электорального цикла в Белоруссии

Как сказал "Правде.Ру" профессор кафедры философии МГИМО, автор журнала "Международная жизнь", доктор социологических наук Николай Литвак, встречи с оппозиционерами — это обычная практика западных политиков, может быть, за исключением своих "откровенных" союзников.

"Я, например, не знаю, чтобы Макрон специально встречался с оппозиционерами в США, которые устраивают сейчас там акции", — отметил эксперт.

По его словам, цель его встречи с Тихановской — это получение информации из первых рук.

"Что дальше, заявления, которые могут последовать с точки зрения развития ситуации — это другой вопрос. Но встретиться с человеком и спросить, какова его позиция, чтобы ее не переврали, не исказили — это неплохое дело", — отметил Николай Литвак.

По мнению социолога, Франция, Европа, "скорее всего, займут взвешенную позицию" и подождут нового электорального цикла в Белоруссии, чтобы тогда уже привести к власти нужного человека.

"Так, как это мы наблюдали на Украине", — напомнил Николай Литвак.

"Решать надо не через улицу"

Если же говорить о помощи Европы, то социолог полагает, что белорусской оппозиции надо "искать финансирования, чтобы европейские наблюдатели были в следующий раз на каждом избирательном участке и фиксировали нарушения".

"Решать надо не через улицу, а через суд. В США на президентских выборах всегда голосов примерно половина на половину. Во многих случаях судьбу кандидата решают несколько сотен голосов, при том что избирателей — под двести миллионов. И проигрыш это или выигрыш, решается не на улице, а в суде", — сделал вывод Николай Литвак.

Макрон присутствует в мире, чтобы не присутствовать во Франции

Европейский Союз и Соединенные Штаты отказываются признать легитимность Александра Лукашенко, так как выборы были якобы сфальсифицированы.

Накануне трехдневного визита в Литву и Латвию, Эммануэль Макрон призвал к отставке президента Белоруссии.

"То, что происходит в Белоруссии, — это кризис власти, авторитарной власти, которая не может принять логику демократии и которая держится силой. Совершенно очевидно, что Лукашенко должен уйти", — заявил Макрон.

Александр Лукашенко в ответ посоветовал Макрону "поменьше смотреть по сторонам и заняться, наконец, внутренними делами Франции".

Опрошенные газетой 20minutes.fr эксперты полагают, что Макрон больше других лидеров присутствует в международной повестке, чтобы скрыть "вакуум" своих действий в собственной стране. Например, все ждали реакции президента по поводу нападения на двух журналистов в Париже на прошлой неделе, но ее не последовало.

И даже в международной повестке Макрон "очень много говорит по мелочам", считает старший научный сотрудник Института международных и стратегических исследований Жан-Винсент Бриссе.

"Он везде, но на страницах, которые лежат внизу стопки, что никому не нужно. Что же касается США, Китая или Brexit, мы его мнения не слышим", — сказал политолог.

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Темы франция белоруссия николай литвак эмманэуль макрон светлана тихановская
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