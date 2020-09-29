Во сколько России обойдется война в Карабахе

Россия может увеличить военные затраты в связи с новым витком армяно-азербайджанского конфликта. К абсолютно затратному политико-силовому противостоянию с Турцией в Сирии и Ливии для Москвы прибавится еще и Нагорный Карабах.

Война вполне осязаема, поскольку стороны уже не хотят вести мирные переговоры. Для России в ее нынешней экономической ситуации это совершенно лишнее.

Раньше РФ поставляла оружие и Азербайджану, и Армении, сохраняя при этом позицию миротворца.

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), российская доля в импорте оборонной продукции Азербайджана - 22%. У Армении он еще больше. Средний ежегодный объем поставок российских вооружений в Армению и Азербайджан превышает 100 млн долл.

На данный момент ситуация в Карабахе идет вдоль линии разграничения. Но Анкара и Баку целью обозначили переход Карабаха под контроль Азербайджана. России в арбитрах оставаться решительно невозможно.

По сути, если Ереван и Москва не согласятся с турецко-азербайджанской победой в регионе, то России нужно будет обеспечивать продолжение войны той или иной степени интенсивности. А одна Сирия обходится российскому бюджету от 50 до 70 млрд руб. ежегодно.

В результате валютные рынки отреагировали моментально: доллар в России подорожал более чем на рубль и перевалил за отметку в 79 руб. за доллар. Впрочем, турецкая лира тоже упала в свои исторический минимум. Упали в цене и облигации Азербайджана и Армении.

Глава МИД Нагорного Карабаха Масис Маилян заявил, что участие Турции в конфликте повлечет за собой изменения геополитической карты мира.

В Турции же сообщили, что Армения является террористическим государством, поэтому она продолжит поддерживать Азербайджан.

По данным информационного агентства «Анадолу», Эрдоган напомнил, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ - США, Россия и Франция - уже почти 30 лет не могут разрешить конфликт. Так что поучений с этой стороны Турция ее приемлет.

Как отмечает аналитик компании «ТелеТрейд» Петр Пушкарев, «обострение ситуации в Нагорном Карабахе с экономической точки зрения невыгодно никому...

Россия сильно экономически связана с обеими враждующими странами еще со времен СССР. Закавказские республики в рамках интеграции выступают важным рынком сбыта для российской экспортной продукции - оборудования, металлов, химических товаров и пр. Но для обычных россиян более чувствителен импорт из Закавказья».

Так что конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе может зацепить всех ближайших соседей.

"Но при всей агрессивности риторики со стороны Турции лидеры этой страны понимают, что прямое участие турецких войск в конфликте будет расценено мировым сообществом как акт агрессии», - рассуждает Игорь Хмелев, доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Не исключено, что России нужно позиционировать себя как главного миротворца. Нужно понимать, что экономические издержки от разрыва всех отношений с Турцией и Азербайджаном будут очень велики. И стоить того абсолютно не будут.

Напомним, минобороны Армении сообщает о начале широкомасштабной наступательной операции ВС Азербайджана в районе долины Аракса и на участках Матагис-Талиш.

По информации армянской стороны, "уничтожены 22 танка и 10 единиц другой бронетехники" противника, людские потери составляют до 370 военнослужащих.