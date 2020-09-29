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Автор Василий Амирджанов

"Глубинное государство" объявило мистическую войну

Телеведущий белорусского канала СТВ Григорий Азаренок раскрыл заговор международного закулисья против Александра Лукашенко.

Выяснилось, что "глубинное государство" — главный виновник дестабилизации обстановки в странах суверенной демократии, в том числе в Белоруссии и в России.

Мистическая война

Звезда белорусского агитпропа Григорий Азаренок в программе "Тайные пружины политики — 2020" поделился своим потрясающим открытием, которое объясняет природу протестов в стране и называет реального врага Александра Лукашенко:

"Чтобы знать суть происходящего, надо понимать, кто нам противостоит. Это не государство Польша, не Евросоюз, не Украина. Во всем мире признано, что глубинными процессами управляет так называемое глубинное государство".

С признанием во всем мире — сильно, категорично и в лучших традициях советской пропаганды. Телеведущий рассказал, что протестами в Белоруссии управляет именно "глубинное государство", центры которого расположены в том числе:

  • в Литве;
  • в Польше;
  • на Украине;
  • в России;
  • в Китае.

Григорий Азаренок уверен, что для достижения "мирового господства" путем нивелирования роли "сильных лидеров", "глубинным государством" (не путать с голливудской кинолегендой об Аквамене) вовсю ведется война:

"Это — мистическая, духовная война… Победитель в этой войне уже известен".

Оказалось, что, по мнению Григория Азаренка, победителем станет Александр Лукашенко:

"Ибо так переводится имя Александр".

Участие в мистической войне, тем более в духовной, да еще и против "глубинного государства" — непростое дело. Как говорил герой Сергея Арцибашева в фильме Романа Качанова "ДМБ" прапорщик Казаков (Дикий прапор):

"Товарищи призывники! Надо понимать всю глубину наших глубин!"

Агитпроп в белом халате

Коллега Григория Азаренка по борьбе с происками "глубинного государства" российский телеведущий Дмитрий Киселев отправился в томский отель, чтобы опровергнуть "домыслы" об отравлении оппозиционера Алексея Навального.

Тема "Новичка", всю группу производных которого запретила ОЗХО, в федеральных массмедиа рассматривается исключительно в парадигме оружия массового поражения. То, что яд, созданный на принципиальной основе "Новичка", вполне реально использовать точечно и в различных формах, во внимание вообще не берется.

По мнению Дмитрия Киселева, для того чтобы доказать, что отравления не было и разговоры об этом "полная чушь", достаточно совершить всего несколько простых действий:

  • переночевать в номере, в котором останавливался на одну ночь Алексей Навальный;
  • посчитать количество бутылок воды в номере;
  • побриться;
  • вальяжно пройтись по номеру в банном халате.

Наблюдательный отечественный журналист обратил внимание, что отель выдает постояльцам всего одну бутылку воды, а из номера Алексея Навального его соратники забрали аж три. Дмитрий Киселев сделал потрясающий вывод, что "значит, что вода была принесенная". Вероятно, это обстоятельство вкупе с другими подобными наблюдениями доказывает, что никакого отравления не было.

Выводы Дмитрия Киселева гармонично вписываются в версию Кремля, что Алексей Навальный сам себя отравил, чтобы почти на два десятка дней погрузиться в кому и выйти из нее с видом человека, постаревшего лет на 15-20. Оказывается, что вся история с отравлением была задумана оппозиционером для того, чтобы коллективный Запад ("глубинное государство") ввел новые санкции против России.

Памятуя об определении, кто из двух людей в сложившейся ситуации будет считаться психиатром, а кто пациентом, стоит заметить, что хотя и халат на Дмитрии Киселеве был белого цвета, но все-таки банный. Сам же Алексей Навальный высоко оценил не только креатив кремлевских версий произошедшего с ним, но и отдал должное аттракциону Дмитрия Киселева:

"А вот халат я как раз не надевал. Если он висит с тех времен, то рекомендую Дмитрию Киселеву на всякий случай заехать в аптеку за атропином и помнить, что от момента "что-то не то" до отключки у него будет примерно 15 минут".

Судьба черепахи

Все последние достижения агитпропа по обе стороны границы России и Белоруссии вполне можно назвать успехом интеграционного процесса в рамках Союзного государства. В этом смысле весьма логично и рождение образа "глубинного государства", которое только и делает, что превращает лифты в российских жилых домах в отхожее место и периодически выводит из строя ливневую канализацию в похорошевшей Москве. Ну а в Минске так и вовсе покушается на святое — на Бацьку всех времен и народов.

Так называемая суверенная демократия требует все нового и нового беспощадного креатива, чтобы красками агитпропа рисовать требуемые и раз за разом все более психоделические сюжеты. Чем зловещей, прямолинейней и безапелляционней будут информационные посылы аудитории, тем сильнее будет эффект анестезии, блокирующей процесс самостоятельного мышления.

Случаются и казусы со внезапной паузой в инъекции смыслового допинга. Тогда приходится импровизировать. Такие моменты в телевизионных общественно-политических ток-шоу "кто кого перекричит" получаются наиболее яркими.

Так депутат Государственной думы Алексей Журавлев, который уже прописался на телеканале "Россия 1", внезапно поделился сокровенным знанием. В программе "60 минут" парламентарий рассказал телезрителям о пикантных деталях функционирования публичного дома для зоофилов:

"Для зоофилов в Дании официально работает (публичный дом — ред.). Можно прийти туда, не знаю, черепаху изнасиловать!"

То ли выдумал, то ли где-то услышал, то ли поделился личным опытом. Конечно же, человеку, которому даны полномочия создавать и принимать законы страны, негоже в ответственный момент метаться в выборе между черепахой и другими представителями фауны.

В этом смысле заявление парламентария несколько выбивается из системы координат, в которой гармонично себя чувствуют как представители правящей политической элиты, так и звезды агитпропа. Противостояние же с "глубинным государством" требует постоянной бдительности, чтобы граждане внезапно не догадались, что насилуют-то совсем не черепаху.

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Темы пропаганда белоруссия дмитрий киселев алексей журавлев алексей навальный григорий азаренок глубинное государство
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