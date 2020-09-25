Грядет ли в Европе четвертый рейх?

В последнее время наблюдается всё большее обострение в отношениях России и Запада. Хотя, казалось бы, до дна уже докатились, однако решили пробить и его. На фоне попыток свержения избранного президента Белоруссии Александра Лукашенко была затеяна мутная история с "отравлением" оппозиционера Навального, в которой явно торчат уши западных спецслужб. Ясно, что они не остановятся ни перед чем, пойдут хоть на новый "поджог Рейхстага", лишь бы достичь своих далеко идущих целей в геополитике.

Все европейские структуры и лидеры, а также их американские покровители "поют" удивительно дружным антироссийским хором.

В начале сентября канцлер Германии Ангела Меркель выступила в роли прокурора и судьи одновременно и вынесла России вердикт: виновна в отравлении Алексея Навального боевым ядом из группы "Новичок" с целью заставить его замолчать!

"Следователем в деле" выступил Бундесвер в лице сотрудников лаборатории фармацевтики и токсикологии данного ведомства.

Абсурд происходящего хорошо виден у нас, но не очевиден для населения западных стран, лишённого объективных источников информации (в силу сосредоточения СМИ в руках медиа-магнатов), и подверженного постоянной пропагандистской трескотне по принципу рейхсляйтера Геббельса "чем чудовищнее ложь, тем охотнее в неё верят".

Один из разработчиков яда "Новичок" Леонид Ринк не увидел в состоянии больного оппозиционера никаких принципов отравления этим веществом.

Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин авторитетно заявил, что "самый глубокий комплекс исследований" в организме Навального до его отлёта в Берлин никаких отравлящих веществ не выявил.

Только в Европе ничего и слышать не хотят, лишь требуют немедленно "раскрыть преступление", а иначе — грозятся новым потоком антироссийских санкций и закрытием "Северного потока-2".

Процесс в духе Кафки

Между тем, неоднократные запросы Генпрокуратуры в Берлин о предоставлении их доказательств отравления с конца августа остаются без ответа. Получается, от России требуют организовать следствие в ситуации с неопределенным преступлением, без вещественных доказательств, с вывезенными за границу уликами (знаменитая "отравленная" бутылка из-под воды), скрывшимися там же свидетелями и самой жертвой — всё это является новым словом в юриспруденции! Хотя нечто подобное уже наблюдалось в английском Солсбери, в нашумевшем деле об отравлении Скрипалей.

Нам как бы говорят: "Примите на веру наши обвинения и признайтесь в преступлении! Не то хуже будет!".

Невольно вспоминаются суды-тройки времён сталинских репрессий.

Госсекретарь США Майкл Помпео вполне ожидаемо осудил "применение химического оружия" против оппозиционного политика и пригрозил дать решительный ответ соразмерно тому, что было в случае со Скрипалями. Осталась самая малость — дождаться вердикта Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), чья объективность вызывает очень большие сомнения после предвзятых расследований происшествий в Сирии. Не смог отказать себе в сомнительном удовольствии заклеймить Россию и президент Франции Эммануэль Макрон.

В своей речи на юбилейной сессии ГА ООН в 75-й год её образования он счёл уместным потребовать от России "пролить свет на попытку убийства политического блогера" и помпезно заявить: "Мы не потерпим применения химического оружия в Европе, России, а также в Сирии".

Куда ж несёшься ты, Европа?

Тот факт, что лидеры Германии и Франции возглавили когорты, двинувшиеся в "крестовый поход" против нашей страны, глубоко символично. Ведь были же в нашей истории две освободительные войны против объединенных армий Европы — Отечественная война 1812 года после вторжения войск Наполеона и Великая Отечественная война в 1941–1945 годах, которая положила конец захватническим планам Гитлера. Сегодня речь пока не идёт о горячей фазе войны, но все другие инструменты гибридной войны — геополитические, идеологические, санкционные, пропагандистские, дипломатические и т. д. — подключены на полную катушку.

Можно предположить, что европейские политические элиты пытаются подыграть и услужить Америке, без устали издающей боевой клич: "Карфаген (то бишь Москва) должен быть разрушен!".

Но ведь Европа может при этом преследовать и свои собственные интересы. Немецкая экспансия на Восток в духе призыва "Drang nach Osten" насчитывает не одну сотню лет. Правда, мечты Европы поживиться за счёт расширения своего жизненного пространства на Восток не удавалось реализовать в полной мере из-за России, которая оказывалась тем крепким орешком, который ей не удавалось раскусить.

Распад Советского Союза и дезинтеграция стран социалистического лагеря в 90-е годы стали манной небесной не только для США, но и для Германии и других стран Западной Европы. Они поспешили "застолбить участки", вовлекая всё новые страны Восточной Европы в Евросоюз, продвигая военный блок НАТО всё дальше на Восток, не останавливаясь даже перед применением военной силы, как это было в Югославии, или поощрением государственных переворотов, как в Грузии и на Украине.

Германия, как и вся Европа, "отъелась", отхватывая жирные куски из того жизненного пространства, которое входило ранее в территорию СССР и его зону интересов. Из-за слабости России Германии удалось сделать экономическими и политическими способами за короткое время то, чего ей не удавалось в течение сотен лет, превращая Европу в арену беспощадных и кровопролитных войн. Под мудрым руководством фрау Меркель Германия стала самой богатой и влиятельной страной в Евросоюзе, именно она также играет первую скрипку в принятии Брюсселем любых политических решений. Казалось бы, чего ещё? Но, как известно, аппетит приходит во время еды.

Никакие они нам не партнёры

В декабре 2019 года кресло президента Еврокомиссии заняла давняя соратница Ангелы Меркель и бывшая глава Бундесвера Урсула фон дер Ляйен. Она сразу же дала понять, что её главная цель — усиление геополитичекой роли Евросоюза как полноценного игрока, который способен "формировать мировой порядок". Видимо, этой цели должны послужить реальные шаги для создания оборонительного союза ЕС и усиление санкций против России, за то что она "пренебрегла нормами международного права".

Недавно, в своём ежегодном обращении к Европарламенту Урсула фон дер Ляйен вновь обрушила свой гнев на Россию.

"Тем, кто выступает за более тесные отношения с Россией, я хочу сказать: отравление химическим веществом Навального — это не единичный случай, — безапелляционно заявила глава Еврокомиссии. — Мы уже были свидетелями подобного подхода в Грузии, на Украине, в Сирии и в британском Солсбери. Мы наблюдали вмешательство в выборы в разных частях мира. Эта модель поведения не меняется. Никакой газопровод это не поменяет".

Логика выступления фрау фон дер Ляйен вполне согласуется с поговоркой "в огороде бузина, а в Киеве — дядька". Но судя по резолюциям Европарламента по Белоруссии и по Навальному, особой логики и не требовалось. Главное — это движение в духе "Drang nach Osten". Дополнительными аргументами служат планы по созданию европейского "акта Магнитского" и подготовка решения, по которому санкции будут приниматься не консенсусом, а квалифицированным большинством. То есть никакой Кипр новым санкциям противостоять не сможет.

Слова и действия западных лидеров приобретают всё более зловещий характер. Возникает мысль: а не являемся ли мы свидетелями формирования четвёртого Рейха, который всей своей мощью ударит завтра по нам? Такой гипотезы исключать нельзя, и благодушное восприятие западного мира следует на время отставить в сторону. Никакие они нам не партнёры и никакие они не демократы. "Блицкриг" в Белоруссии у них не получился, так что, готовимся к долгой осаде. Как говорится, предупреждён, значит вооружён!