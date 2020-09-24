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Автор Александр Шторм

Почему Лукашенко провел тайную инаугурацию

Инаугурация белорусского лидера Александра Лукашенко не оставила равнодушным никого во всех смыслах. Президент — фигура заведомо публичная, поэтому вступление в должность тайком вызвало вопросы и шквал критики.

Почему Лукашенко провел тайную инаугурацию

Церемония прошла во Дворце независимости. Лукашенко стал президентом страны шестой раз. Только в этом году заранее о церемонии никто не объявлял, хотя о том. что происходит что-то торжественное, можно было по перекрытой улице и кортежу, который заметили жители Минска.

По словам самого господина Лукашенко, он вступает в должность "с чувством гордости за белорусов"

В целом, Запад ожидаемо не оценил такого хода и разразился критикой на тему легитимности действа. По этому поводу авторы телеграм-канала "Россия в глобальной политике" отметили, что "Лукашёнко всё-таки войдёт в историю. Тайная инаугурация всенародно избранного президента в режиме спецоперации — это мощно. Новое качество легитимности".

Их коллеги из паблика "ДУМАем" также считают, что заявления Лукашенко о том, что одержана победа выглядят иронией.

Сам формат фактически тайной инаугурации говорит об обратном - о том, что до победы Лукашенко ещё далеко.

Многие считают, что фактически на инаугурации Лукашенко сказал следующее: основной опорой власти является госаппарат, народ не должен лезть в политику, противники Лукашенко будут убраны из жизни страны. В канале "Андрей Малахов" подчеркнули, что "независимость Белоруссии неразрывно связана с Лукашенко".

Собственно, вариантов всегда может быть очень много. Некоторые эксперты (авторы "Мэйдей. Хроники пикирования") вообще озвучили вывод, что отсутствие публичности действа — знак подготовки к глубокой интеграции с Россией.

По их мнению, всё произойдет в течение президентского срока. Лукашенко просто привыкает к будущим аудиториям. Критика белорусской оппозиции его уже заботит.

"Телестрим" предупреждает, что формат проведения "тайной" инаугурации позволит западным бенефициарам продолжать атаки на Белоруссию. И с этим придётся считаться не только Лукашенко, но и Путину, как гаранту сохранения Белоруссии в орбите Союзного государства.

По сути, слив в Le Monde и подпольная инаугурация Лукашенко, на которую не пригласили посла РФ — два отчётливых сигнала для Кремля о серьёзных неполадках на внешнем треке. В канале "Чисто для фиксации" ждут "кадровых решений или кардинальной смены внешнеполитической парадигмы АП".

В данном случае трудно не согласиться с идеей, что тайная и закрытая от якобы выбравших президента Белоруссии 80% граждан страны инаугурация Лукашенко выглядит не как точка в сложном для страны периоде, а как расписка в собственном бессилии.

Такое мнение прозвучало в канале "Неудаща". Тем не менее, они же высказали мнение, что тайную инаугурацию можно рассматривать как "какой-то позор". Но, скорее, это просто формальность, которая в сложившейся ситуации не имеет особого смысла. Лукашенко согласился с тем, что он уходит.

"Некста" об этом пишет прямолинейно: подпольная инаугурация закончила последний формально легитимный президентский срок Лукашенко.

А "Становая тяга" предположила, что Лукашенко слишком боялся, что к инаугурации подготовится не только он, но и оппозиция. А теперь готовиться "врагу" не к чему. Поезд уехал (уехал ли?).

Есть причины думать, что история с тайной инаугурацией может иметь такие же тайные и неожиданные продолжения, добавляет "Трыкатаж". "Конституционная реформа? — Да вы что, она уже состоялась. Новые выборы? — Так они же прошли, вот итоги".

По мнению аналитиков канала "Политген", тут должны возникнуть вопросы у белорусского общества. Разве так вступает в должность президент, подержанный 80%? И как в этом случае возможно укрепление доверия и улучшение отношений между властью и обществом?

Организаторы такой полуподпольной процедуры передачи власти сами добавляют протестующим уверенности, что их подавляющее большинство, отмечает Семен Уралов.

По большому счету, "крипто-инаугурация не могла не подстегнуть протесты. Власть продемонстрировала неуверенность. Протесты объективно выдыхались, теперь они получили новый стимул", делает выводы "Зам па ідэалогіі".

Многие также считают, что Лукашенко по сути дал добро на переход мирных протестов в насильственные. Он сам сделал этот выбор, он сам разваливает то, что строил 26 лет ("Великая шахматная доска"). Реально оппозиция заговорила с новой силой про будущие выборы, и начала призывы к неповиновению. Об этом писали такие разные каналы, как latushka и РИА Новости.

"Скурлатов Лайн" озвучил то, что у многих сейчас на слуху — с сегодняшнего дня Лукашенко имеет статус нелегитимного президента.

У протестующих появляются дополнительные права требовать ухода самозванца и приводить к присяге Тихановскую, формировать правительство и занимать необходимые для своей деятельности здания органов власти в РБ.

"Некста" напомнила, что Запад не признаёт Лукашенко президентом Беларуси даже после его инаугурации. Вслед за Германией, Литвой, Эстонией и Словакией легитимность Лукашенко не признала и Латвия. 

"Если просмотреть всю тайную "кенгурацию" Лукашенко, то заметно - он не смотрит в глаза людям, только в ноги и в камеру. И сравните с инаугурацией-2015, видео есть везде. А ещё оцените, с каким напряжением смотрят на происходящее участники - прямо как трезвые гости свадьбы на ранний конкурс «скорее бы это закончилось и можно расслабиться»?- пишут эксперты.

Они же добавляют, что "по некоторым (пока совсем непроверенным) данным, на "денатурацию" были приглашены друзья Си и Влад, но они не стали приезжать"...

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Темы инаугурация александр лукашенко светлана тихановская
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