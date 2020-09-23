Тайная инаугурация Лукашенко шокировала белорусов

Тайная инаугурация Александра Лукашенко, которая состоялась 23 сентября 2020 года в резиденции главы государства, вывела политический кризис в Белоруссии на новый уровень.

Граждане, считающие президентские выборы сфальсифицированными, постепенно переживая первые впечатления от прошедшей подпольной церемонии в Минске, делятся своими суждениями в соцсетях и готовятся к новым протестам.

Подпольная инаугурация

В Минске, во Дворце независимости, рабочей резиденции президента Белоруссии, прошла тайная церемония вступления Александра Лукашенко в должность главы государства. Ранее появлялись сообщения, что торжественное мероприятие состоится в Витебске, чтобы минчане своими акциями протеста не испортили намечающееся торжество суверенной демократии.

Соблюдая строжайшую конспирацию, чтобы жители страны не выплеснули весь объем своего ликования на представителей власти, во Дворце независимости тайно собрались:

высшие чиновники;

члены парламента;

руководители государственных организаций и СМИ;

лояльные деятели науки, культуры и спорта.

Александр Лукашенко принес присягу и поздравил присутствующих граждан, чувствующих себя весьма комфортно в существующей политической системе координат, с "днем победы":

"День вступления в должность президента — это день нашей с вами победы, убедительной и судьбоносной… Нашей государственности был брошен беспрецедентный вызов. Вызов неоднократно отработанных безотказных технологий уничтожения независимых государств. Но мы оказались в числе очень немногих, даже, может быть, единственные, где "цветная революция" не состоялась!"

По закону "О президенте Республики Беларусь", церемония принесения присяги избранным главой государства должна транслироваться по государственному телевидению и радио. В то самое время, когда Александр Лукашенко объявлял лояльным ему гражданам о новом "дне победы", по телеканалу "Беларусь 1" шла мелодрама "Входя в дом, оглянись". То ли так случайно вышло с выбором картины, то ли партизаны-телевизионщики на что-то намекали.

Отказали в легитимности

На фоне опустевших трудами правоохранителей улиц Минска своими впечатлениями о тайной инаугурации поделилась Светлана Тихановская, в частности заявив:

"Сегодня втайне от народа Лукашенко попытался провести собственную инаугурацию. Мы все понимаем, что происходит. Эта попытка признать себя легитимным привела только к тому, что предыдущие полномочия закончены, а новый мандат народ ему не выдал. Эта так называемая инаугурация, конечно — фарс. На самом деле, сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию. Это значит, что его приказы силовым структурам больше нелегитимны и не подлежат исполнению".

Первыми отказали Александру Лукашенко в признании легитимности его президентства:

Германия;

Дания;

Польша;

Чехия;

Словакия;

Литва;

Латвия;

Эстония.

Не исключено, что к тренду присоединятся и остальные страны Евросоюза, а за ними США и Канада.

Вторая волна протестов

Член президиума координационного совета оппозиции Павел Латушко, восхищенный произошедшим поворотом сюжета, заметил:

"Сегодня мы стали свидетелем беспрецедентной ситуации. Уходящий президент, который утверждает, что набрал более 80% голосов на выборах, провел спецоперацию по своей самоинагурации. Под охраной ОМОН, в обстановке тайны и секретности, в узком кругу спешно свезенных чиновников. Где ликующие граждане? Где дипломатический корпус? Честно говоря, это больше напоминает воровскую сходку для коронации очередного вора в законе. Очевидно, что Александр Лукашенко президент исключительно ОМОНа и горстки завравшихся чиновников. Для нас же, граждан Беларуси, для мирового сообщества он теперь никто. Досадная ошибка истории и позор цивилизованного мира. Призываем всех начать бессрочную акцию неповиновения!"

Оппозиция через Telegram-каналы призвала соотечественников выходить на улицы и выказывать свое отношение к событию, несмотря даже на то, что задержания граждан уже начались. Одной из первых пассажирок автозака стала женщина с плакатом "Саша, забери трудовую!".

Пользователи социальных сетей откликнулись на внезапную подпольную инаугурацию своими комментариями:

"Инаугурацию Лукашеко не показали по телевидению из-за низких рейтингов";

"Вопреки ожиданиям, Лукашенко принес присягу без автомата";

"Благодаря Лукашенко выяснилось, что тайным может быть все, что угодно, включая выборы и службу в армии".

"В Википедии тем временем имя Александра Лукашенко внесли в статью "Самозванцы". Теперь имя неизбранного президента Белоруссии стоит в одном ряду, к примеру, с Лжедмитрием".

Пиррова победа

Один из ключевых выводов из протестных событий в Белоруссии наиболее точно сформулировал сам Александр Григорьевич Лукашенко:

"Мы поднялись на новую ступень самосознания. Остыв от горячки электоральных баталий, увидели, как взрослеет вся наша нация".

Вовсе неудивительно, что авторитарная система правления с сопутствующими элементами полицейского государства проясняет сознание, сплачивает людей и планомерно доводит конфликтную составляющую точки кипения.

За годы президентства Александра Лукашенко политическая жизнь в стране свелась к изолированной от общества системе принятия решений. Местом для политических дискуссий стали временами блокируемый властями интернет и улица с традиционным набором ивент-мероприятий от ОМОНа.

Страх, который должен был парализовать протестующих жителей Минска и других городов Белоруссии, в конечном счете, накрыл и самого Александра Григорьевича. Заместитель комитета Совета Федерации России по международным делам Владимир Лукин резонно заметил:

"Видимо, это страх и это попытка по мелкому обхитрить некоторую реальную общественную тенденцию, вот и все… Они (избиратели Лукашенко — ред.), конечно, начнут задавать вопросы, почему такая необычная инаугурация, если одержана обычная сокрушительная победа".

Тайная инаугурация стала ответом на многочисленные призывы к диалогу с протестующими гражданами. Определение же Александром Лукашенко своих оппонентов в выступлении перед военнослужащими как "всякая дрянь" отчетливо обозначила перспективу для самой возможности каких-либо переговоров и достижения согласия в обществе.

Вероятно, к теме переговоров Александр Григорьевич попробует вернуться, если ситуация в стране станет развиваться не в его пользу, а пока инаугурированный Александр Лукашенко празднует победу, возможно, уговаривая себя, что она не Пиррова.