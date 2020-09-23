Украина хочет отдать ДНР во власть войск ООН

Украина выступила с предложением провести выборы в Донбассе в таком формате, который бы ее устраивал - для этого надо отдать ДНР под управление ООН и ввести войска.

Заместитель главы украинской делегации на Минских переговорах Витольд Фокин озвучил вариант проведения на неподконтрольной Киеву территории Донбасса местных выборов.

По его словам, «нужно обеспечить безопасность... и образовать временное международное правительство на территориях, которые сейчас неподконтрольны Украине». Такое переходное правительство под эгидой ООН поработало бы в Донбассе пару лет с обеспечением безопасности миротворческим контингентом.

Он также добавил, что Россия высказалась за эту идею при соблюдении ряда условий. К примеру, военный контингент ООН должен быть сосредоточен только на нынешней линии разграничения.

Фокин пояснил. что это невозможно, поскольку Украине необходимо прекратить оттуда помощь повстанцам. Украина вообще в этом вопросе довольно последовательна. Напомним, ранее президент РФ обсуждал идею ввода в Донбасс миротворцев ООН - правда, с ним категорически не соглашалась команда Петра Порошенко.

Экс-президент выпустил закон, в котором руководство ДНР/ЛНР признано «временными оккупационными администрациями», а Россия - «стороной конфликта», «государством-агрессором».

Именно по этой причине Киев отказался от идеи ввести миротворцев на линию разграничения. На этой же почве произрастала невозможность выполнить подписанные в 2014 году Минские соглашения («Минск-1») и утвержденный в 2015 году «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений» («Минск-2»).

Со своей стороны, один из лидеров партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук предложил свой вариант урегулирования, характеризуемый как временно переходное правительство.

А бизнесмен и меценат Виктор Пинчук. предложил признать, что "Украина не вступит в НАТО в кратко- или среднесрочной перспективе", перестать везде поднимать тему Крыма и провести выборы в Донбассе без предварительных условий.

Сегодня Фокин рискует получить волну недовольство со всех сторон.Партия «Европейская солидарность» Петра Порошенко немедленно потребовала от Владимира Зеленского уволить Фокина. Депутат от этой партии Ирина Геращенко заявила, что заявления новых руководителей украинской делегации на Минских переговорах «звучат как государственная измена».

Отметим, что Фокин предлагает отказаться от языка ультиматумов и находить точки соприкосновения. Хотя он прямо говорит, что если выборы будут признаны состоявшимися, следует разработать план предоставления всей довоенной территории Донецкой и Луганской областей статуса свободной экономической зоны.

Несмотря на разумность предлагаемых мер, за отставку Фомина народ подписывал петиции. Впрочем, тут попадает и по Зеленскому. Как пояснил член «Оппозиционной платформы - За жизнь» Юрий Загородний, Зеленский ничего не будет делать с этим вопросом.

Так что никакого консенсуса в отношении России и Украины не просматриваться. Страны ставят разные цели по итогам урегулирования: российская сторона считает, что ДНР и ЛНР должны получить особый статус в составе Украины. Без этого никакого урегулирования конфликта не будет.