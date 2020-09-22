Новая идея: вода для Крыма в обмен на "апгрейд" Минских соглашений

В Киеве не расстаются с мечтой о некоем "апгрейде" Минских соглашений. Рассказов об успехах, достигнутых на этом поприще, за последний год предостаточно. Теперь вот появился еще один — якобы Россия готова к "апгрейду". В том случае, если Украина возобновит поставки воды по Северо-Крымскому каналу.

С мечтой об "апгрейде"

Разумеется, это не официальная информация, а один из слухов, запущенных (в данном случае) в телеграм-каналах. Согласно этому сообщению, переговоры на данный счет идут уже полгода, а ведущую роль в них играет глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

В чем, собственно, заключается этот самый "апгрейд", о котором в Киеве говорят столь часто? Речь о пересмотре положений Минских соглашений. И в первую очередь, касающихся контроля над границей. В декабре прошлого года Андрей Ермак заявил, что этот вопрос является единственным положением минских соглашений, "который мы бы точно сегодня хотели изменить, откорректировать".

"Сейчас мы должны добиться того, чтобы граница к моменту выборов была под украинским контролем. На данный момент у нас с российской стороной разные позиции по этому вопросу. Так как для нас это вопрос принципиальный, мы и дальше собираемся аргументированно отстаивать нашу позицию", — сказал тогда Ермак.

В теории, конечно, Украина действительно может попытаться увязать изменения положений Минских соглашений с возобновлением поставок воды по Северо-Крымскому каналу. Они, напомним, были прекращены в 2014 году. Еще при президентстве Петра Порошенко Россия предлагала прийти к соглашению, выражая готовность платить за воду. В Киеве обсуждать такой вариант категорически отказались.

Вброс — и не более того

Не совсем понятно, какая цель преследуется вбросами о том, что Россия якобы готова пойти на уступки по Донбассу взамен на начало работы Северо-Крымского канала. До сих пор в Киеве любые намеки на готовность обсудить этот вопрос провоцировали бурную истерику. Относительно поставок воды украинские официальные и не очень официальные лица считают своим долгом подчеркивать, что воды не будет, пока не будет "деоккупации".

Нельзя исключать, впрочем, что цель в данном случае представить Андрея Ермака как переговорщика, эффективно отстаивающего интересы Украины в переговорах по Донбассу. Похвалиться на этом поприще ему особо нечем, вот и приходиться запускать истории подобные этой. Каких-либо доказательств того, что переговоры об "апгрейде", соглашений в обмен на воду для Крыма ведутся (или были в прошлом), "источники", разумеется, не предоставят.

В общем, история эта выглядит крайне неубедительно. Очень сложно поверить, что Москва хоть каким-то образом интересуется темой изменения Минских соглашений в интересах Киева.