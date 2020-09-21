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Автор Антон Куликов

"Хорошее предложение" США - ультиматум России?

В Москве сочли ультиматумом заявление спецпосланника президента США Маршалла Биллингсли относительно перспектив продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициально — СНВ-III). Правда, форма предъявления ультиматума была довольно необычный — в интервью российской газете.

"Хорошее предложение" Вашингтона

Речь в нем шла о перспективах продления ДСНВ. По словам Биллингсли, США предлагают подготовить президентский меморандум по вооружениям к февралю следующего года, когда истекает срок СНВ-III. Если этого не произойдет, то действие договора не продлят.

Это "хорошее предложение", заявил спецпосланник в интервью "Коммерсанту". Но если нынешнего президента США Дональда Трампа переизберут в ноябре, а соглашение заключено не будет, то в дальнейшем "цена вопроса" для России повысится.

Реакция Москвы

В Москве на заявление Биллингсли отреагировали весьма резко, сочтя его ультимативным. "Это все ультимативные приемы, которые уменьшают шансы заключения какой-либо договоренности. Мы не можем в таком жанре разговаривать. Поэтому, когда внутренняя работа (по диалогу по стратегической стабильности) в обеих столицах закончится, тогда, наверное, в практическую плоскость перейдет вопрос о том, на каком уровне, в каком формате состоится следующий контакт", — цитирует ТАСС заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова.

"Выбор сейчас за США. Мяч на американской стороне полностью. Либо они откажутся от своих ультиматумов и тогда мы сможем начать о чем-то договариваться, либо тогда просто договора не будет", — заявил Рябков.

Он подчеркнул, что "некий рамочный документ" принять не получится. "Характер требований, выдвигаемых США к нам, не отвечает нашему представлению о том, что нужно делать в интересах укрепления стратегической стабильности", — добавил Рябков.

Договор не продлят? Луна на Землю не упадет

"Американцы никак не могут определиться, нужен им, в принципе, контроль над ядерным оружием — и над стратегическим оружием в частности — или нет", — считает руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, академик РАН Алексей Арбатов.

По словам эксперта, ничего особо возмутительного в заявлениях американцев нет.

"Накануне переговоров о следующем соглашении стороны всегда "выкатывают" свои запросные позиции, причем завышенные всегда, чтобы был потом какой-то интервал для выработки компромисса. Так всегда было. Эти переговоры ведутся уже более 50 лет. Сначала запросные позиции с двух стороны, казалось бы, совершенно несовместимые. Это никакие-то не ультиматумы, это запросные позиции. А в ходе переговоров подвижечки осуществляются с одной стороны, с другой стороны достигается компромисс", — сказал Алексей Арбатов "Правде.Ру".

По его мнению, нынешняя американская администрация все запутала, свалив в одну кучу и продление СНВ-III, и следующий договор. Плюс еще фактор избирательной кампании, из-за чего в Белом доме никак не могут решить, поможет Трампу продление договора или нет.

"Конечно, риск есть, что договор не будет продлен. Что тогда произойдет? Катастрофы не случится. Луна на Землю с неба не упадет. Но просто будет потеряна точка опора. Сейчас договор СНВ-III — это точка опоры. Можно от нее отсчитывать другие соглашения. Но надо, чтобы это в не пустоте происходило. А опираясь на тот договор, который сейчас есть, который, между прочим, предусматривает обширную систему инспекций, обмена информацией, визитов, уведомлений", — подчеркнул эксперт.

Алексей Арбатов напомнил, что "за время существования договора СНВ-III было осуществлено больше 300 инспекций на местах, когда инспекторы приезжают на базу и пробивают, сколько ракет, сколько в них боеголовок и так далее" и более 19 тысяч уведомлений.

"То есть о каждом изменении в составе деятельности стороны друг друга уведомляют. Это важнейшая система. Она не менее важна, чем сам договор, хотя она привязана к договору. Она позволяет быть уверенным в том, какой баланс сохраняется, что делает другая сторона, как меняется ее потенциал, чтобы обоснованно принимать свое собственное решение", — отметил эксперт.

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Темы снв-3 сергей рябков алексей арбатов маршалл биллингсли
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