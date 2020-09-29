Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Любовь Степушова

Возможна ли революция в России после Казахстана

Казахстан — "конечная остановка" цветной революции перед Россией? С "Правдой.Ру" беседует главный редактор журнала "Архонт", кандидат исторических наук Антон Бредихин.

Читайте начало интервью:

Казахстан: интересы России и страшный Китай

Кто подведет Казахстан под цветную революцию

— Если изучить казахские паблики, то что беспокоит население Казахстана? Ресурсов продают много, а живут очень бедно. Сравнивают себя с Норвегией: там тоже продают нефть, и доходы идут в особый фонд, который только идет на всяческие социальные выплаты. А в Казахстане этого нет.

Как и у нас, я считаю. Наш вот Фонд национального благосостояния просто висит грузом на случай катастрофы. Только сейчас мы стали видеть, что нам что-то перепадает — пособия на детей  в связи с коронавирусом.

Фактор бедности в Казахстане включает клановый фактор дестабилизации, религиозный, отсутствие социальных лифтов, и русский фактор тоже есть. В Казахстане, это как-то намерены подтягивать?

— Вопрос стоит, но зачем элите с нужными финансовыми ресурсами что-то менять в стране?

Главное сейчас для нее — сохранить власть, чтобы не было национализации, перераспределения экономических ресурсов.

— У нас тоже элита богатеет, а народ нищает, поэтому очень похожие проблемы. Многие говорят, что после Белоруссии и Казахстана цветная революция придет и в Россию. Как считаете, в каком случае она возможна?

— За гранью фантастики. На таком большом пространстве… Болотная площадь — кто там бастовал? Мы прекрасно понимаем, что это либо часть нынешней элиты, либо те, кто в 2017 году пришли к власти и до сих пор остаются около нее.

В отличии от Белоруссии, у нас сильнейшие информационные аппараты. Вот сейчас Лукашенко стал отвечать на телеграм-канал Nexta, ранее проигрывая во всем. У нас все соцсети очень хорошо работают.

Нужно вычленять тех, кто работает на Ходорковского, на "Открытую Россию", на другие организации, которые аффилированы с Западом, получают оттуда финансирование.

— У нас поприжали все эти фонды, которые работают и в Казахстане, и в Белоруссии.

— Это позитивно. У нас нет USAD и других организаций.

— Но я вижу фактор, который может всколыхнуть средней класс — если Владимир Путин решит баллотироваться еще на один срок.

— В чем это всколыхнет?

— Скажут: "Надоело нам это лицо, дайте новое" — как в Белоруссии.

— Да не бывает такого. В Белоруссии дело не в лице Лукашенко.

Белорусы смотрят на Польшу, на Россию. Люди работают так же, а получают больше! А он им за 20 лет этого не сделал, даже среднюю зарплату не повышал на 100 долларов, что давно обещал. Если несменяемость власти, но улучшается ситуация в обществе, растут доходы — особо и сменяемость не нужна. Примеры — Сингапур, либо Великобритания, где королева сидит десятки лет и так далее.

— Та же Меркель лет 20 сидит.

— Да. Поэтому нельзя говорить: "Вот, надоел, поэтому они пошли на улицы". Да не бывает такого, глупости всё это. Лично я вижу, что доходы начинают расти. В связи с коронавирусом — выросли пособия на детей.

— Это буквально последнее время, а так…

— Тем более, что в этом году у меня родилось двое детей, поэтому рассчитываю на то, что Владимир Владимирович сказал 15 января. В принципе, я прекрасно понимаю, что растет поддержка населения со стороны власти.

— Я была в Дагестане в прошлом году, там в Каспийске идет просто огромных масштабов жилищное строительство. Я поинтересовалась у местных — квартира там однокомнатная 700 000 рублей стоит. Они говорят: "Материнский капитал все". У них там много детей.

— Ну и хорошо.

— Большое дело. Центральная Россия за счет маткапитала отремонтировала дома… В общем, по Казахстану. Революция возможна в Казахстане. И главные там дестабилизаторы будут не Россия, и даже не США, а Китай, поскольку элита Казахстана завязана на Китай. Но завязаны они и на Россию.

— Да.

— Так что России надо не упустить момент и в нужное время оставить Казахстан в своей сфере влияния.

— Конечно.

— Американцы здесь особо не играют или все же…

— Их НПО всё равно работают. Работу они всегда ведут, они ее не бросают. Но вопрос в том…

— Чуть что — они воспользуются как бы.

— Что они готовы воспользоваться, но вот чем? С кем они столкнутся? Здесь они очень долго будут продумывать — с кем же?

— Да, здесь всё сложнее. Сама страна сложная.

— Сложная, расколотая.

— По всем.

— Общества нет единого, вообще нет. Поэтому глубочайшие сложности.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Михаил Закурдаев 

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы россия революция казахстан антон бредихин
Новости Все >
В Забайкалье проводят тренировку снайперы
Молодая жена Петросяна пожаловалась на отравление
Деркач: Запад должен вернуть Украине миллиарды долларов
Азербайджан отчитался о ликвидации армянского полковника
На Камчатке ракетчики Тихоокеанского флота подняты по тревоге
Учёные оценили роль вулканов в изменении истории человечества
Российским работодателям посоветовали не проводить корпоративы
Словакия готова к введению ЧС из-за коронавируса
В Барнауле сотрудники ДПС спасли людей из горящего дома
Владимир Конкин впервые высказался о смерти дочери
Последние материалы
Владимир Конкин впервые высказался о смерти дочери
В Хабаровском крае браконьер выловил 120 крабов на 850 тыс. рублей
Агата Муцениеце рассказала о внимании мужчин
Дарья Мельникова раскрыла секрет своего похудения после родов
Московские школьники уйдут на двухнедельные каникулы в октябре
Кучеров стал лучшим в плей-офф, "Тампа" взяла Кубок Стэнли
Возможна ли революция в России после Казахстана
Помощник министра здравоохранения - об ожидаемом пике коронавируса
"Украина - не банкомат": депутат Рады ответил Боррелю
В Коломне семья незаконно продавала сильнодействующие лекарства
Популярное
Интересные Новости
Шэрон Стоун: не американцам судить Россию и её мудрого президента

Российские пранкеры Вован и Лексус опубликовали свою беседу с Шэрон Стоун.

Шэрон Стоун: не американцам судить Россию и её мудрого президента
Зеленский выдвинул "сумасшедший" ультиматум польскому президенту
Мир. Новости мира
Зеленский выдвинул "сумасшедший" ультиматум польскому президенту
Фигурное катание
Медведева расплакалась на юбилее "Самбо-70", Загитовой не было
Бывший СССР
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Василий Амирджанов "Глубинное государство" объявило мистическую войну Василий Амирджанов Любовь Степушова Турция начала войну в Карабахе. Что делать России? Любовь Степушова Усам Оздемиров Грядет ли в Европе четвертый рейх? Усам Оздемиров
Комментарии
Стало известно, кто действительно хотел и мог убить Алексея Навального
Определена линия защиты Олега Пулатова в деле MH17
Ориентиры будущего: Украине поставили в пример Уругвай
Прогноз-2021: ядерный теракт, голод и война
Стало известно, кто действительно хотел и мог убить Алексея Навального
Подтверждено согласие США признать Крым в 2014 году
Дегтярёв предположил причину паводков в Хабаровском крае
Ориентиры будущего: Украине поставили в пример Уругвай
Дегтярёв предположил причину паводков в Хабаровском крае
Ориентиры будущего: Украине поставили в пример Уругвай
В Мурманской области мужчина ударил битой подростка
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Следом за Хабаровском — Иркутск? КПРФ обещает жесткий ответ
До 2022 года карантин может быть введен в любой момент
До 2022 года карантин может быть введен в любой момент
Премьер Армении позвонил президенту России
В Мурманской области мужчина ударил битой подростка
Определена линия защиты Олега Пулатова в деле MH17
В Мурманской области мужчина ударил битой подростка
Определена линия защиты Олега Пулатова в деле MH17
В Белоруссии заметили снижение числа протестующих
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников