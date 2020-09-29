Казахстан — "конечная остановка" цветной революции перед Россией? С "Правдой.Ру" беседует главный редактор журнала "Архонт", кандидат исторических наук Антон Бредихин.
Читайте начало интервью:
Казахстан: интересы России и страшный Китай
Кто подведет Казахстан под цветную революцию
— Если изучить казахские паблики, то что беспокоит население Казахстана? Ресурсов продают много, а живут очень бедно. Сравнивают себя с Норвегией: там тоже продают нефть, и доходы идут в особый фонд, который только идет на всяческие социальные выплаты. А в Казахстане этого нет.
Как и у нас, я считаю. Наш вот Фонд национального благосостояния просто висит грузом на случай катастрофы. Только сейчас мы стали видеть, что нам что-то перепадает — пособия на детей в связи с коронавирусом.
Фактор бедности в Казахстане включает клановый фактор дестабилизации, религиозный, отсутствие социальных лифтов, и русский фактор тоже есть. В Казахстане, это как-то намерены подтягивать?
— Вопрос стоит, но зачем элите с нужными финансовыми ресурсами что-то менять в стране?
Главное сейчас для нее — сохранить власть, чтобы не было национализации, перераспределения экономических ресурсов.
— У нас тоже элита богатеет, а народ нищает, поэтому очень похожие проблемы. Многие говорят, что после Белоруссии и Казахстана цветная революция придет и в Россию. Как считаете, в каком случае она возможна?
— За гранью фантастики. На таком большом пространстве… Болотная площадь — кто там бастовал? Мы прекрасно понимаем, что это либо часть нынешней элиты, либо те, кто в 2017 году пришли к власти и до сих пор остаются около нее.
В отличии от Белоруссии, у нас сильнейшие информационные аппараты. Вот сейчас Лукашенко стал отвечать на телеграм-канал Nexta, ранее проигрывая во всем. У нас все соцсети очень хорошо работают.
Нужно вычленять тех, кто работает на Ходорковского, на "Открытую Россию", на другие организации, которые аффилированы с Западом, получают оттуда финансирование.
— У нас поприжали все эти фонды, которые работают и в Казахстане, и в Белоруссии.
— Это позитивно. У нас нет USAD и других организаций.
— Но я вижу фактор, который может всколыхнуть средней класс — если Владимир Путин решит баллотироваться еще на один срок.
— В чем это всколыхнет?
— Скажут: "Надоело нам это лицо, дайте новое" — как в Белоруссии.
— Да не бывает такого. В Белоруссии дело не в лице Лукашенко.
Белорусы смотрят на Польшу, на Россию. Люди работают так же, а получают больше! А он им за 20 лет этого не сделал, даже среднюю зарплату не повышал на 100 долларов, что давно обещал. Если несменяемость власти, но улучшается ситуация в обществе, растут доходы — особо и сменяемость не нужна. Примеры — Сингапур, либо Великобритания, где королева сидит десятки лет и так далее.
— Та же Меркель лет 20 сидит.
— Да. Поэтому нельзя говорить: "Вот, надоел, поэтому они пошли на улицы". Да не бывает такого, глупости всё это. Лично я вижу, что доходы начинают расти. В связи с коронавирусом — выросли пособия на детей.
— Это буквально последнее время, а так…
— Тем более, что в этом году у меня родилось двое детей, поэтому рассчитываю на то, что Владимир Владимирович сказал 15 января. В принципе, я прекрасно понимаю, что растет поддержка населения со стороны власти.
— Я была в Дагестане в прошлом году, там в Каспийске идет просто огромных масштабов жилищное строительство. Я поинтересовалась у местных — квартира там однокомнатная 700 000 рублей стоит. Они говорят: "Материнский капитал все". У них там много детей.
— Ну и хорошо.
— Большое дело. Центральная Россия за счет маткапитала отремонтировала дома… В общем, по Казахстану. Революция возможна в Казахстане. И главные там дестабилизаторы будут не Россия, и даже не США, а Китай, поскольку элита Казахстана завязана на Китай. Но завязаны они и на Россию.
— Да.
— Так что России надо не упустить момент и в нужное время оставить Казахстан в своей сфере влияния.
— Конечно.
— Американцы здесь особо не играют или все же…
— Их НПО всё равно работают. Работу они всегда ведут, они ее не бросают. Но вопрос в том…
— Чуть что — они воспользуются как бы.
— Что они готовы воспользоваться, но вот чем? С кем они столкнутся? Здесь они очень долго будут продумывать — с кем же?
— Да, здесь всё сложнее. Сама страна сложная.
— Сложная, расколотая.
— По всем.
— Общества нет единого, вообще нет. Поэтому глубочайшие сложности.
Беседовала Любовь Степушова
К публикации подготовил Михаил Закурдаев
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