Почему Белоруссию продолжает лихорадить?

Протесты в Белоруссии продолжаются. Эти беспорядки связаны только с внутренними делами или имеет место активное зарубежное вмешательство? Президент Александр Лукашенко заявил, что происходящее в Белоруссии — предвестник того, что будет в России на следующих выборах. Так ли это? Похожи ли белорусские протесты на хабаровские? На все эти и многие другие вопросы главного редактора "Правды.ру" Инны Новиковой в прямом эфире ответил политолог, политтехнолог, президент Фонда изучения электоральных процессов и электоральной политики Андрей Миронов.

Читайте начало интервью:

— Андрей Николаевич, мы уже достаточно долго наблюдаем протесты в Белоруссии. Эти беспорядки связаны, конечно, не только с избирательным процессом. Много-много всяких случаев зарубежного вмешательства уже известно. Как вы все это оцениваете? И прокомментируйте высказывание Лукашенко о том, что происходящее сейчас в Белоруссии — предвестник того, что будет в России на следующих выборах. Как вы считаете, такое возможно?

— Во-первых, Беларусь — это яркий пример того, что при массовой явке на выборы трудно скрыть фальсификации. Соответственно, результат от этого проявляется на улицах в этих протестах. Победа Лукашенко на данный момент, к сожалению, подтверждена с юридической точки зрения белорусских властей, он вообще — единственный оставшийся кандидат. В реальности эта победа — весьма сомнительна.

Тихановская победила Лукашенко?..

Но только потому, что госпожа Тихановская не признала свое президентство и не объявила себя президентом. Если бы она это сделала, мы бы имели немножко другие события в Республике Беларусь.

Да, Лукашенко проиграл и доказательств этого более чем достаточно. Но при этом он еще исполняет обязанности президента. Хотя инаугурации не было, этот человек продолжает руководить страной.

Люди выходят на улицы даже не за Тихановскую, которая на самом деле выиграла, и не против Лукашенко, который проиграл. Люди выходят против несправедливости, которая творится в данный момент в Беларуси. А именно — люди не хотят соглашаться с явным обманом, который произошел на этих выборах.

В России — то же самое. Если придет на выборы процентов 70-80 избирателей, если власть попытается сделать то же самое — грубо сфальсифицировать результат, то мы повторим Беларусь.

— Почему вы считаете, что выборы в Белоруссии однозначно выиграла Тихановская? Результат Лукашенко — 80%. Вы же сами сказали (и это — общее мнение специалистов), что можно добавить 10%, от силы 15%. Даже если у Лукашенко и не 80%, но 65% — точно есть. Все равно с большим перевесом он победил. Почему вы говорите, что выиграла?

— Я не разделяю этого мнения. Я не говорю, что Лукашенко имеет всего 3-10% поддержки. Но я не разделяю мнения, что Лукашенко победил. Он набирал от силы 25%-30%. Это максимально, что он мог сделать.

Соответственно, там должен был быть второй тур, даже если бы он опережал других кандидатов. Поэтому я ни в коем случае не разделяю точку зрения, что он у него более 50%. Это — однозначно.

— На основании чего вы так уверены в этом? У вас есть какие-то данные?

— Можно обратиться к кривым Гаусса, к нашим специалистам по социологии, которые все это рассматривали. Все в один голос говорят, что Лукашенко проиграл.

— Как вы все-таки оцениваете влияние на все эти процессы западных стран, их спецслужб, прежде всего американских? Они постоянно говорят о том, что Россия вмешивается в какие-то внутренние дела других стран. Уж Литва и Польша вмешиваются будь здоров в дела Белоруссии, просто приказывают. Или на ваш взгляд, все эти протесты — чисто внутренние белорусские протесты?

— Нет. Начнем с того, что разведки для того и существуют (неважно чьи они — американские, русские, польские, еще какие-то), чтобы отслеживать эти процессы. Особенно это касается стран, которые находится рядом, непосредственно граничат. Польша однозначно наблюдает за этими процессами.

Но я пока не вижу активного вмешательства. Да, пока они только отслеживают. Пока явного вмешательства нет… Давайте уж честно говорить, что кроме России, никого там и нет. Именно Россия послала сейчас туда специалистов по PR и работников телевидения. Спрашивается: кто там вмешивается?

— Россия признала Лукашенко как президента.

— Наш президент поздравил Лукашенко с победой.

— А Запад коллективно — не признал, Литва и вовсе поздравляет Тихановскую, объявляет ее президентом. Неужели вы считаете, что все эти люди, которые уже почти два месяца массово протестуют, никем не организованы? Ведь совершенно ясно, что это — не стихийные протесты. Становится известно, все больше деталей происходящего. Хотя понятно, если бы многие люди не поддерживали, такого количества участников не было бы. Как вы считаете?

— С вами можно согласиться только в той части, что если бы все было правильно, не хватило бы сил, чтобы столько людей вывести. Что касается выхода людей и длительный выход этих людей, то это — не первый пример.

В свое время де Голля убирали так же от власти. Очень длительное время молодежь и не только молодежь выходила и протестовала, участники протестов постоянно заявляли, что де Голль должен уйти. А уж де Голль с Лукашенко — никак, ни по каким параметрам несопоставим.

Поэтому то, что происходит в Минске и других городах Беларуси, и то, что происходит в Хабаровске, очень похожие вещи. Очень похожие.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев