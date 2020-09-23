Кто "наполняет" белорусские протесты

Кто выходит на площади в Белоруссии? Соображениями делится профессор МГИМО, доктор политических наук Елена Пономарёва.

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Кто мог запустить протесты в Белоруссии по оценке профессора МГИМО

Россия и Белоруссия: в чем "тормоза"?

— Ситуация в Белоруссии идет до полной разбалансировки. Как Ленин говорил: "Чем хуже, тем лучше".

— Главное отличие этих событий не только в появлении нового канала, откуда все берется — Telegram. Все ранние цветные революции ставили в вину лидерам государств то, что они создавали коррупционную клановую систему. Вот этот пункт Лукашенко не предъявить — коррупция в Белоруссии даже по высшим рейтингам одна из самых маленьких. А лидер, который не имеет никаких иностранных счетов, недвижимости — вообще нонсенс.

Получается, что он создал фундамент современной Белоруссии, которую нужно дестабилизировать, чтобы люди ощутили, что и при этом режиме может быть плохо. Интересный долгоиграющий ход.

Или образовательный фронт: не ходите на занятия, выявляйте среди педагогов сторонников Лукашенко, кто там нарушал подсчет голосов — а люди выполняют честно свою работу. Обычных чиновников, депутатов, помните — гнали из Прибалтики, угрожали детям. Была же история с семьей Алксниса… Моих родственников пытались с позором гнать из Узбекистана и Казахстана, "русские свиньи, пошли вон! — было на домах написано.

И сейчас в Белоруссии неужели может это повториться? Но вот это большое количество здоровой части общества как-то вдохновляет. Я себе такую градацию сделала, кто выходит на площади. Основная масса — это именно романтики-нигилисты, которые отрицают именно власть, но не экономическую систему. Некоторые и ее отрицают — рыночные отношения в России и на Западе дают больше возможностей людям энергичным. Но средняя высокая зарплата немецкого рабочего сопряжена ведь с большим количеством безработных, мигрантов — в Белоруссии вы этого не заметите.

Плюс требования плюралистического общества — гей-парады, ЛГБТ-клубы, социальные и ювенальные юстиции. Россия до сих пор держится. Но мы знаем, например, закон "О ювенальной юстиции" даже в Армении традиционной принят уже.

— Так и у нас принят…

— Эти романтики не могут связать одно с другим, думают, что с уходом Лукашенко так же будут работать, учиться, ходить в дешевые кафешки, все будет чисто, красиво. После всяких манифестаций кучи мусора, кстати, быстро исчезают.

Дальше по градации. Непременно есть ядро тех, кто координирует действия оппозиции в сети и на улице. Это деструкторы, которые сознательно на это идут, получают финансирование и многое делают из личных побуждений, возможно, в чем я, правда, сомневаюсь. Третья категория — всяческие маргиналы, городские сумасшедшие, криминал, которых много понаехало и из России, Украины.

Я эту информацию знаю от проверенных источников, от людей, живущих там — от таксистов, врачей, учителей, через мой телеграм-канал "Белый филин", на котором я списываюсь с людьми часто даже случайными.

Есть надежда, что занятые делом люди не смогут каждый день ходить по площадям, все же начнут работать, учиться, заниматься семьями. Но власть тоже должна предлагать изменения. Вот перетряхнул в очередной раз ее Лукашенко, но остались все те же лица на других местах. У нас тоже особой сменности нет…

— К сожалению, нет.

— Но человек на новом месте вынужден по-новому смотреть на ситуацию. Хотелось бы и "варягов" как в правительстве, так и на региональных уровнях.

О тех, кто сверху

— Нельзя не поговорить о выборах американского президента 3 ноября… Байден активно с Майданом работал, сын его в украинской компании был вице-президентом. Что тот президент, что тот — для нас все плохо, он должен думать не о нас, а о своей стране… И все же: какой ваш в связи с этим прогноз на все эти конфликты?

— Роль личности в истории огромна, но за каждой такой личностью стоят интересы больших групп людей. Говоря примитивно, Трамп — скорее государственник и националист, строящий Америку великой на новом уровне, потому он борется с Китаем, выходит из ограничивающих суверенитет соглашений.

Байден — представитель сторонников неолиберальной глобализации, которая ведет к деструкции всех национальных государств, созданию некой аморфной кипящей массы, в которой легко при минимизации издержек получать выгоду.

Раньше в Ливии основные деньги от дохода нефти получало государство. Тратило их на образование, жилищные фонды. Там считался бедным человек, имеющий только машину и квартиру. Сейчас где нефтедоллары? Либо у бандформирований, либо в банках.

То же самое Украина. Чтобы украинский обычный крестьянин жил так бедно, как сейчас — я не помню! Я видела в свое время украинские колхозы-миллионеры, советские деревни, а за год до Майдана это превратилось в жалкое зрелище. Команда Байдена о сохранности государств вообще не думает, потому будет более усиленная борьба с Россией.

И в этом смысле Трамп нам больший союзник, и здоровая часть российского общества, которая смотрит стратегически и знает интересы глубинной власти, должна поддерживать Трампа. Западный истеблишмент это понимает и поэтому уже сейчас говорят о том, что Россия будет вмешиваться в выборы, что она обязательно будет поддерживать там Трампа и так далее, но на самом деле борьба не личностей, а борьба проектов идет.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Михаил Закурдаев