Сербы поддержали Захарову в ее совете Вучичу

Кремль всякий раз заявляет, что ему важен выбор народа и что он не держится за политика во власти. С этой точки зрения извинения Владимира Путина Александру Вучичу за пост Марии Захаровой неуместны и непонятны.

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Путин и Лавров извинились перед Вучичем

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что российский лидер Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров извинились за "неуместный" пост пресс-секретаря МИД России в Facebook Марии Захаровой о визите сербской делегации в Вашингтон. Он сказал, что реакция России показывает, насколько она уважает его лично и Сербию.

"Президент Путин передо мной никогда ни за что не извинялся и Сергей Лавров тоже. А из-за этого (поста Захаровой) это сделали оба. Притом что я даже не напоминал и, как воспитанный человек, никогда бы этого не сделал. Считаю, что у нас хорошие отношения и это для меня проходной и неважный инцидент", — подчеркнул он.

Каждый думает в меру своей испорченности

В своем профиле в Facebook Мария Захарова кратко упомянула о встрече, состоявшейся в Белом доме в Вашингтоне, где Вучич и премьер-министр Косово Авдула Хоти подписали соглашения в присутствии президента США Дональда Трампа.

"Если вас пригласили в Белый дом, а стул поставили так, как будто вас допрашивают, сядьте, как на фото № 2. Кто бы вы ни были. Поверьте", — написала она.

Фото № 2 представляет собой скриншот из фильма "Основной инстинкт" с известной сценой "нога на ногу". Известна поговорка — каждый думает в меру своей испорченности, Вучич оскорбился и назвал публикацию "примитивной и пошлой".

Позже Захарова объяснила, что ее публикацию неверно истолковали, и добавила, что "единственное, что в нем содержалось, — неприятие высокомерного отношения со стороны "исключительных".

А знает ли Кремль выбор сербского народа?

Кремль постоянно подчеркивает, что ему важен выбор народа, а не конкретная личность во власти. Такие заявления были и по Башару Асаду и по Александру Лукашенко. Поэтому из извинений российского руководства есть два вывода, либо Кремль лицемерит, либо не знает выбора сербского народа.

Напомним, что Вучич поехал в США, чтобы Дональд Трамп надавил на косоваров и те возобновили бы торговлю с Сербией без 100 % тарифов, сняли бы ограничения на транзакциии и воздушное и железнодорожное сообщение. Дело в том, что сербские общины в Косовска-Митровице и других северных территориях непризнанной в Сербии и России Республике Косово финансируются Белградом и, конечно, страдают от блокады. Кроме того, Вучич надеялся на финансовые влияния США.

Всё будет, сказали ему, только признай независимость Косова. Президент Сербии, конечно, гордо отказался — на словах, но, на самом деле, ведет сепаратные переговоры об этом с косоварами. И в Сербии об этом знают.

Достаточно почитать обсуждение в соцсетях и комментарии в крупнейших СМИ. Например, далеко не русофильское издание Blic получило шквал откликов под статьей: "Если Захаровой не нравится, как сидит Вучич, может, Сербии должна не понравится российская база под Нишем", опубликованной 7 сентября. Вот некоторые из них:

Елена

Она (Захарова) не унизила Сербию. Это Вучич (унизил). Политик, государственный деятель, тот, кто учитывает интересы представляемого им государства — это не Вучич.

Сабадила

Скажите, господа, это смешно или грустно, что наш президент ведет переговоры с оккупантами о статусе Косова? Я поддерживаю Захарову.

Константин

Захарова права, и всё в Америке казалось мне слишком жалким, меня тошнило.

Бастион

И, может быть, мы были бы первыми в истории испытавшими геноцид людьми, если бы не те самые русские.

радость

Придерживайтесь России, потому что они (США) растопчут вас и разделят Сербию. И Санджак, и Воеводина уйдут. Пока Вучич у власти, сербы видят в нем предателя сербского народа.

Свободный

Сторонники вступления в НАТО. Не знаю, помните ли вы 1999 год или вы пропили ваш мозг!

Как Захарова "унизила" Сербию?

Теперь о том, что в статье. В ней указывается, что Захарова "унизила" Сербию тем, что рассматривает Сербию как российскую провинцию. Далее много пишется о том, насколько "велико" влияние России в стране. Москва якобы финансирует здесь "многочисленные организации, движения и пророссийские и российские СМИ". Это более 100 различных организаций "с очевидной и единственной целью — дистанцировать Сербию от Европейского Союза и НАТО", — говорится в статье.

Даже становится радостно, ну, наконец-то, хоть где-то у России есть влияние через НКО. Что касается "базы в Нише", то имеется ввиду Российский гуманитарный центр в Нише, а вы, читатель, что подумали? Тем не менее, даже это считается угрозой для народа Сербии и опрошенные газетой эксперты настоятельно советуют Вучичу перестать сидеть на "русском" стуле.

Извинения перед Вучичем неуместны

Если бы Владимир Путин извинился перед сербами, было бы понятно, но здесь извиняться не в чем. Если бы в Кремле учли бы выбор сербского народа, то посоветовали бы президенту Сербии выполнять свои предвыборные обязательства. Надо сказать, что каждая партия в Сербии, ведя предвыборную кампанию, обещает держаться пророссийской позиции и сербского суверенитета в отношении края Косово и Метохи. Но, придя к власти, она начинает делать ровно наоборот. Вучич со своей Сербской прогрессивной партией — не исключение.

Президент Сербии начинает свои утренние визиты и встречи с американского и британского посольств, в российское посольство он заходит редко — на праздники. Он был против отзыва признания Косова в ООН, подписал партнерство высшей степени с НАТО и проводит военные учения с участием 40 стран альянса. Он никак не может придать сотрудникам МЧС России в Нише дипстатус под предлогом давления из ЕС. А ведь именно они тушили в Сербии страшные пожары в прошлом году.

Всесильный Трамп помог облегчить судьбу сербов в Косово? Возможно. Но разве это им нужно? И тем православным святыням, которые отошли сепаратистам? Сербия покупала оружие у России, возможно, надо его использовать для защиты сербов или сербской собственности (на своей же территории!) или хотя бы заявить об этом? Пример политиков, кто удобно устраивается в двух креслах показывает, что это недальновидно, их личная судьба заканчивается плачевно, не говоря уже о судьбе их народов.

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