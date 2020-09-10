Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Василий Амирджанов

Заявления Лукашенко﻿ отобрали хлеб у сатириков

Мир

Не успела общественность остынуть от креатива с "перехватом" разговора Ника и Майка как действующим президентом Белоруссии было анонсировано продолжение захватывающего диалога.

Заявления Лукашенко﻿ отобрали хлеб у сатириков

Во время интервью лояльным российским массмедиа Александр Лукашенко раскрыл некоторые перипетии первых дней протестов в стране.

Ник и Майк вернутся

По словам Александра Лукашенко, выход новых серий про Ника и Майка теперь зависит от директора ФСБ России Александра Бортникова, которому передана полная версия аудиозаписи. Действующий президент Белоруссии еще и подогрел интригу:

"Я могу вам сказать, что это — ерунда (первая часть "перехвата" — ред.), это — цветочки. Вы даже не представляете, какая у нас есть информация и какие ягодки еще впереди!"

Возможно, беседа Ника и Майка в плане обещанных ягодок и не дойдет до откровенной "клубнички", но, судя по настроению Александра Григорьевича, аудиозапись ему очень понравилась. Собственно, как и история, которую действующий глава Белоруссии рассказал представителям российских массмедиа, придерживающихся в своей редакционной политике канонов стабильности и особого пути:

"Я сажусь в вертолет, но они же, сволочи, американцы же ведут (следят — ред.), они же из космоса видят все, и они в свой центр под Варшавой дали сигнал, что президентский вертолет поднялся. И вот как только президентский вертолет поднялся, а это буквально, ну вот если напрямую, полтора километра, так было, по-моему, — они (протестующие белорусы — ред.) побежали. Они начали расходиться… Я низко опустился на вертолете и смотрел, когда они уходить начали от Дворца независимости".

Действительно, потрясающая координация протестующих, способных получать команды из космоса. Судя по описанию ситуации Александром Лукашенко, не менее впечатляющей была и реакция жителей столицы Белоруссии при виде вертолета действующего главы государства. Видимо, так и должны реагировать граждане, которые от нахлынувших на них позитивных чувств предпочли оказаться подальше от "Крепкого орешка".

Окрашенные попы девчонок

Действующий президент Белоруссии объяснил российским представителям массмедиа, что в изоляторах временного содержания (ИВС) граждан били совсем не омоновцы, а служащие пенитенциарных учреждений. Это же резко меняет дело! Принципиальная же разница!

Александр Лукашенко авторитетно заявил, что знает все, что происходит в его стране. Даже какого цвета у девушек попы и готов поделиться "горячим" видео:

"А сейчас же мы видим, что некоторым девчонкам попы красили синей краской. Вы этого не видели? Мы вам можем кадры показать! Чтобы "ах-ох" показать кому-то бок измазали, кому-то прочее. Было и это".

Хотелось бы надеяться, что на видео будут не филейные части Ника и Майка или Петрова с Бошировым. Само же раскрытие темы имитации нанесенных силовиками побоев гражданам удачно вписывается и в историю с никем нетронутыми схронами с покрышками и кольями, которые якобы обнаружили белорусские военные.

Со слов Александра Григорьевича оказалось, что все те, кого нещадно мутузили в ИВС — многократно судимые урки, и они сами бросались на охранников:

"И вот когда они пьяные и обкуренные, а их там было 60 процентов, ринулись на этих ребят (сотрудников изолятора — ред.), и конечно они им ответили!"

Видимо, это те самые урки, которые снимают обувь, прежде чем начать протестовать, стоя на городской лавочке. Это же сколько в Минске развелось "пьяных обкуренных урок" за время правления Александра Лукашенко, что в первые дни после президентских выборов они исчислялись тысячами?

Жаль, что не предали гласности количество раскрашенных женских поп и не описали саму процедуру выявления покраски. Если и вправду кто-то, как говорит выдающийся украинский мыслитель Виталий Кличко, "окрасил себя в те цвета, в которые он окрасил себя", то женщинам определенно повезло, что не в бело-красные.

Творческие конкуренты

Сатирическое интернет-издание "Панорама" бьет тревогу. Ему все сложнее становится конкурировать в сочинительстве острых новостей на фоне болдинской осени пиарщиков Александра Лукашенко.

Большинство заголовков этого сатирического издания нередко принимают за чистую монету многие серьезные СМИ и на полном серьезе распространяют по новостным лентам плоды их незаурядного творчества. И немудрено, потому что грани реальности и сатиры стремительно растворяются в бытии, травмирующем сознание:

  • "Власти Белоруссии запретили продавать крабовые палочки";
  • "Россия и Белоруссия в обход Польши построят трассу "Брест-Калининград";
  • "Валентина Терешкова попросила Лукашенко внести изменения в Конституцию Беларуси";
  • "Отчисленных белорусских студентов заменят российскими";
  • "Свинья, в мозг которой Илон Маск вживил чип, подготовила диссертацию по геополитике".

В этот раз в оной из соцсетей под публикацией о космическом влиянии на протесты в Белоруссии представители "Панорамы" оставили комментарий, состоящий из единственного нецензурного слова, обозначающего женщин с низкой социальной ответственностью. Признали-таки, что сказка, наконец-то, стала былью и что "Крепкий орешек" крепок даже в их ремесле сатирического сочинительства.

Смешение смыслов

Когда сатира становится объективной реальностью, а политики подменяют своими стендапами труды творческих коллективов фантазеров-юмористов, общество накрывается волной смысловой пандемии. Рушится адекватная система координат, включающая в себя представления о приличиях, корректности и здравомыслии.

Доверие к политическим элитам трансформируется в оценки полета творческой мысли, да и само отношение граждан к власти начинает измеряться степенью креативности нового интернет-мема. Постепенно и серьезное обращение политика к гражданам начинает восприниматься как продолжение бесконечного сатирического сериала.

Можно, конечно, понять желание политического долгожителя, который всеми силами и средствами пытается убедить соотечественников в своей незаменимости на высшем посту в государстве. Правда, клоунада рано или поздно надоедает настолько, что и до серьезной трагедии становится рукой подать. Было бы весело, если бы за параноидальным креативом не стояли реальные человеческие истории, синяки, травмы и порушенная вера в порядочность и справедливость.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы александр лукашенко протесты в белоруссии
Новости Все >
МИД: Берлин действует так же, как Лондон и Гаага
Минздрав требует повысить возраст продажи некрепкого алкоголя
Нейроинтерфейсы и чипы: в чём разница?
Валентина Казакова: старая система получения гражданства изменится
Путин: в России с июня наметилось восстановление экономической динамики
Путин: безработным нужна поддержка, и она будет оказана
В "Феррари" признали, что перед тысячной гонкой достигли дна
Правительство РФ защитит пенсионные накопления граждан
Могут ли роботы ухаживать за пожилыми людьми?
Арестован мужчина, подозреваемый в убийстве жены и пятилетнего ребенка
Последние материалы
МИД: Берлин действует так же, как Лондон и Гаага
Заявления Лукашенко﻿ отобрали хлеб у сатириков
Бразилия заключила два договора с РФПИ о производстве вакцины "Спутник-V"
Минздрав требует повысить возраст продажи некрепкого алкоголя
Нейроинтерфейсы и чипы: в чём разница?
Валентина Казакова: старая система получения гражданства изменится
Путин: в России с июня наметилось восстановление экономической динамики
Путин: безработным нужна поддержка, и она будет оказана
﻿Мельница мифов: сколько правды в истории?
В "Феррари" признали, что перед тысячной гонкой достигли дна
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Константин Затулин: Тихановской стоит верить

Зампредседателя ГД оценил обращение белорусской оппозиции к России.

Константин Затулин: Тихановской стоит верить
Дончане показали, что не оккупированы. Браво Лепсу!
Новости Украины
Дончане показали, что не оккупированы. Браво Лепсу!
Экспертное мнение
Мария Колесникова нашлась. Что это было? Версии вторая и третья
Политика. Новости и аналитика
Росстат: чиновники потеряли 430 миллиардов рублей господдержки
Василий Амирджанов Заявления Лукашенко﻿ отобрали хлеб у сатириков Василий Амирджанов Игорь Буккер Русичи нанимали викингов за валюту Игорь Буккер Любовь Степушова Дончане показали, что не оккупированы. Браво Лепсу! Любовь Степушова
Комментарии
Как Германия загнала себя в угол и почему России это грозит большими проблемами
Разобраны возможные санкции США "за Навального"
Дончане показали, что не оккупированы. Браво Лепсу!
Повысят ли снова пенсионный возраст после 2023 года?
Военный эксперт об имитации воздушных ударов по России: "Критиковать недостаточно".
Стало известно, кто действительно хотел и мог убить Алексея Навального
Стало известно, кто действительно хотел и мог убить Алексея Навального
Повысят ли снова пенсионный возраст после 2023 года?
Повысят ли снова пенсионный возраст после 2023 года?
Лукашенко гасит протесты по методичке СССР
Как Германия загнала себя в угол и почему России это грозит большими проблемами
Стало известно, кто действительно хотел и мог убить Алексея Навального
Стало известно, кто действительно хотел и мог убить Алексея Навального
Как Германия загнала себя в угол и почему России это грозит большими проблемами
Как Германия загнала себя в угол и почему России это грозит большими проблемами
Украина не будет использовать российскую вакцину от коронавируса
Повысят ли снова пенсионный возраст после 2023 года?
Как Германия загнала себя в угол и почему России это грозит большими проблемами
Взлом сознания: как не попасться на удочку мошенникам и агентам влияния
Игорь Коротченко: нельзя было Навального отдавать западным специалистам
Разин хочет попросить Путина помиловать Ефремова
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников