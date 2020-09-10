Заявления Лукашенко﻿ отобрали хлеб у сатириков

Не успела общественность остынуть от креатива с "перехватом" разговора Ника и Майка как действующим президентом Белоруссии было анонсировано продолжение захватывающего диалога.

Во время интервью лояльным российским массмедиа Александр Лукашенко раскрыл некоторые перипетии первых дней протестов в стране.

Ник и Майк вернутся

По словам Александра Лукашенко, выход новых серий про Ника и Майка теперь зависит от директора ФСБ России Александра Бортникова, которому передана полная версия аудиозаписи. Действующий президент Белоруссии еще и подогрел интригу:

"Я могу вам сказать, что это — ерунда (первая часть "перехвата" — ред.), это — цветочки. Вы даже не представляете, какая у нас есть информация и какие ягодки еще впереди!"

Возможно, беседа Ника и Майка в плане обещанных ягодок и не дойдет до откровенной "клубнички", но, судя по настроению Александра Григорьевича, аудиозапись ему очень понравилась. Собственно, как и история, которую действующий глава Белоруссии рассказал представителям российских массмедиа, придерживающихся в своей редакционной политике канонов стабильности и особого пути:

"Я сажусь в вертолет, но они же, сволочи, американцы же ведут (следят — ред.), они же из космоса видят все, и они в свой центр под Варшавой дали сигнал, что президентский вертолет поднялся. И вот как только президентский вертолет поднялся, а это буквально, ну вот если напрямую, полтора километра, так было, по-моему, — они (протестующие белорусы — ред.) побежали. Они начали расходиться… Я низко опустился на вертолете и смотрел, когда они уходить начали от Дворца независимости".

Действительно, потрясающая координация протестующих, способных получать команды из космоса. Судя по описанию ситуации Александром Лукашенко, не менее впечатляющей была и реакция жителей столицы Белоруссии при виде вертолета действующего главы государства. Видимо, так и должны реагировать граждане, которые от нахлынувших на них позитивных чувств предпочли оказаться подальше от "Крепкого орешка".

Окрашенные попы девчонок

Действующий президент Белоруссии объяснил российским представителям массмедиа, что в изоляторах временного содержания (ИВС) граждан били совсем не омоновцы, а служащие пенитенциарных учреждений. Это же резко меняет дело! Принципиальная же разница!

Александр Лукашенко авторитетно заявил, что знает все, что происходит в его стране. Даже какого цвета у девушек попы и готов поделиться "горячим" видео:

"А сейчас же мы видим, что некоторым девчонкам попы красили синей краской. Вы этого не видели? Мы вам можем кадры показать! Чтобы "ах-ох" показать кому-то бок измазали, кому-то прочее. Было и это".

Хотелось бы надеяться, что на видео будут не филейные части Ника и Майка или Петрова с Бошировым. Само же раскрытие темы имитации нанесенных силовиками побоев гражданам удачно вписывается и в историю с никем нетронутыми схронами с покрышками и кольями, которые якобы обнаружили белорусские военные.

Со слов Александра Григорьевича оказалось, что все те, кого нещадно мутузили в ИВС — многократно судимые урки, и они сами бросались на охранников:

"И вот когда они пьяные и обкуренные, а их там было 60 процентов, ринулись на этих ребят (сотрудников изолятора — ред.), и конечно они им ответили!"

Видимо, это те самые урки, которые снимают обувь, прежде чем начать протестовать, стоя на городской лавочке. Это же сколько в Минске развелось "пьяных обкуренных урок" за время правления Александра Лукашенко, что в первые дни после президентских выборов они исчислялись тысячами?

Жаль, что не предали гласности количество раскрашенных женских поп и не описали саму процедуру выявления покраски. Если и вправду кто-то, как говорит выдающийся украинский мыслитель Виталий Кличко, "окрасил себя в те цвета, в которые он окрасил себя", то женщинам определенно повезло, что не в бело-красные.

Творческие конкуренты

Сатирическое интернет-издание "Панорама" бьет тревогу. Ему все сложнее становится конкурировать в сочинительстве острых новостей на фоне болдинской осени пиарщиков Александра Лукашенко.

Большинство заголовков этого сатирического издания нередко принимают за чистую монету многие серьезные СМИ и на полном серьезе распространяют по новостным лентам плоды их незаурядного творчества. И немудрено, потому что грани реальности и сатиры стремительно растворяются в бытии, травмирующем сознание:

"Власти Белоруссии запретили продавать крабовые палочки";

"Россия и Белоруссия в обход Польши построят трассу "Брест-Калининград";

"Валентина Терешкова попросила Лукашенко внести изменения в Конституцию Беларуси";

"Отчисленных белорусских студентов заменят российскими";

"Свинья, в мозг которой Илон Маск вживил чип, подготовила диссертацию по геополитике".

В этот раз в оной из соцсетей под публикацией о космическом влиянии на протесты в Белоруссии представители "Панорамы" оставили комментарий, состоящий из единственного нецензурного слова, обозначающего женщин с низкой социальной ответственностью. Признали-таки, что сказка, наконец-то, стала былью и что "Крепкий орешек" крепок даже в их ремесле сатирического сочинительства.

Смешение смыслов

Когда сатира становится объективной реальностью, а политики подменяют своими стендапами труды творческих коллективов фантазеров-юмористов, общество накрывается волной смысловой пандемии. Рушится адекватная система координат, включающая в себя представления о приличиях, корректности и здравомыслии.

Доверие к политическим элитам трансформируется в оценки полета творческой мысли, да и само отношение граждан к власти начинает измеряться степенью креативности нового интернет-мема. Постепенно и серьезное обращение политика к гражданам начинает восприниматься как продолжение бесконечного сатирического сериала.

Можно, конечно, понять желание политического долгожителя, который всеми силами и средствами пытается убедить соотечественников в своей незаменимости на высшем посту в государстве. Правда, клоунада рано или поздно надоедает настолько, что и до серьезной трагедии становится рукой подать. Было бы весело, если бы за параноидальным креативом не стояли реальные человеческие истории, синяки, травмы и порушенная вера в порядочность и справедливость.