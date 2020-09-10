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Автор Олег Артюков

Миша уже не тот: Саакашвили пообещал не конфликтовать с Россией

Мир

Михаил Саакашвили не отказывается от идеи вернуться в Грузию. По крайней мере, на словах. Шанс, впрочем, есть — для этого его партия "Единое национальное движение" должна победить на предстоящих 31 октября парламентских выборах.

Миша уже не тот: Саакашвили пообещал не конфликтовать с Россией

Саакашвили прочат на пост премьер-министра

Причем речь не идет просто о возвращении. Амбиций бывший президент Грузии не утратил — он рассчитывает возглавить правительство. Седьмого сентября "Единое национальное движение" и объединение "Сила в единстве" объявили о намерении выдвинуть Саакашвили на пост премьер-министра.

Сам Саакашвили уже вовсю делится планами насчет того, что будет делать, возглавив правительство. Он пообещал, что не будет вступать в конфронтацию с Россией.

"Нашей задачей не является конфронтация с Россией, наша задача — правильное решение внутренних проблем, и мы их решим, в том числе в долгосрочной перспективе и проблему, связанную с нашими внутренними территориями. Сейчас необходимо вытаскивать страну из болота, а не вступать с кем-то в конфронтацию", — цитирует Саакашвили агентство "Интерфакс".

Очевидно, что под "внутренними территориями" подразумеваются Абхазия и Южная Осетия. Ну и хотелось бы, конечно, уточнить, что именно Саакашвили понимает под "долгосрочной перспективой".

А вообще, мыкания на чужбине привели Михаила Саакашвили к переоценке накопленного опыта: "Я уже не тот Миша, которым был. Это и хорошо и плохо. В каком-то смысле это хорошо, так как те семь лет, в течение которых я не находился в Грузии, стали достаточными для размышлений, переоценки".

Впрочем, упрощать не следует, поскольку возглавлять грузинское правительство Михаил Саакашвили готов не более двух лет, после чего собирается вернуться на Украину. Там, по его словам, у него есть поддержка людей.

"Меня действительно не привлекают никакие должности и кабинеты. Я уже вошел в историю, но в Грузии надо многое менять, чтобы страна не погибла. Я считаю, что мы должны передать власть в Грузии новому поколению политиков, и в этом я вижу свою новую историческую миссию, если для этого понадобятся внеочередные парламентские выборы, то надо и это решить сообща", — сказал он.

Партия Саакашвили — не фаворит выборов

Сейчас в Грузию Саакашвили вернуться не может, поскольку сразу же отправится в тюрьму. В 2018 году он был приговорен к шести годам заключения за организацию нападения на депутата парламента страны Валерия Гелашвили в 2005 году.

Что касается утверждения про "никакой конфронтации с Россией", то позволим себе в этом усомниться. Именно партия Саакашвили в прошлом году всячески раскручивала антироссийские акции в Грузии, которые в итоге привели к прекращению авиасообщения между двумя странами.

Ну и о перспективах на выборах — здесь у сторонников бывшего президента дела обстоят не очень. По данным проведенного на днях британской компанией Survation опроса, за правящее объединение "Грузинская мечта" готовы проголосовать 55,7 процентов избирателей, за партию "Единое национальное движение" 16,2 процента, за движение бывшего соратника Саакашвили Георгия Вашадзе — шесть процентов. Соцопрос был заказан телеканалом "Рустави-2".

Так что перспектива премьерства Михаила Саакашвили — весьма туманная. Миша действительно уже не тот.

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Темы грузинская мечта михаил саакашвили парламентские выборы
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