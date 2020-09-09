Как Германия загнала себя в угол и почему России это грозит большими проблемами

Российский МИД продолжает полемику с внешнеполитическими ведомствами западных государств относительно произошедшего с Алексеем Навальным. Стороны не скупятся на взаимные упреки и обвинения.

Накануне министры иностранных дел стран "большой семерки" распространили заявление, в котором призвали Россию срочно прояснить, кто несет ответственность за отравление Алексея Навального. Сам факт отравления в "большой семерке" считают неоспоримым.

В ответ в российском МИДе опять напомнили, что Россия все еще настойчиво добивается от Германии данных о медобследовании Навального.

"Правда.Ру" ранее неоднократно сообщала, что на Западе активно обсуждают вопрос о санкциях. Основное внимание сосредоточено на проекте газопровода "Северный поток-2".

Было не очень хорошо, а стало совсем плохо

Пожалуй, пока наиболее очевидным во всей этой истории стало резкое ухудшение отношений между Москвой и Берлином. Очевидно, они и раньше не были образцом конструктивного взаимодействия. В последние несколько месяцев в Берлине активно раскручивали тему кибератаки на бундестаг в 2015 году и убийства в прошлом году в германской столице бывшего полевого командира Зелимхана Хангошвили. И обвиняли в произошедшем Россию.

Но после объявления об отравлении Навального веществом из группы "Новичок" и без того сложные отношение свалились в пике. Как из него выйти — не совсем понятно. Учитывая, что Москва требует предоставить подробные данные обследования, увязывая с ними возможность расследования отравления Навального (в России, напомним, отравление выявлено не было). Берлин же данные не предоставляет, ссылаясь на некую "установленную процедуру". Ну и говорят, что не могут раскрыть все детали обследования, поскольку это может отрицательно сказаться на национальной безопасности.

"Берлин занял жесткую позицию"

"Берлин занял жесткую позицию политического давления на Москву, не идя навстречу, на мой взгляд, разумным предложениям о начале совместного расследования медицинских причин того, что произошло с Алексеем Навальным. Москва не отказывается от дальнейшего расследования, не отказывается от того, что требует Берлин, но разумно ставит лошадь вперед телеги и говорит, что давайте сделаем первый шаг, выясним, что конкретно оказалось в организме, что реально в нем произошло, проверим вместе ваши выводы", — сказал "Правде.Ру" руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов. "Аналогично Москва приглашает немецких врачей проверить первые исследования, которые были сделаны в Омске. Кажется, что предложение правильное. Но пока политическая мотивированность подтверждает нежелание взаимодействия, чем и пользуется Берлин, обвиняя Москву именно в этом — "вы не хотите взаимодействовать, мы вам все дали". Что дали, непонятно. Мы тоже читаем прессу. Если дело в этом, наверное, "читайте газеты" — не лучший вариант взаимодействия. Просто все-таки известить о том, что есть результаты, наверное, в этой ситуации недостаточно, специалисты могли бы обсудить", — отметил эксперт. "Я надеюсь, что все-таки Берлин проявит разумную инициативу и врачи смогут, по крайней мере, начать обсуждение произошедшего. На сегодня ситуация зашла достаточно далеко. И эта ситуация плоха", — констатировал Владислав Белов.

Германия загоняет себя в угол

"Германия любит перед всем миром проявлять гуманизм, особенно если это касается политзаключенных или правозащитников. Германия считает, что нужно показать всему миру — именно у Европейского союза в приоритете не геополитические интересы, а ценности защиты людей, прав человека и так далее. Но когда Навальный оказался на территории Германии, когда вдруг появилось заключение что, оказывается, Навального, видимо, отравили "Новичком" — из политики гуманизма или ценностей сразу началась геополитика, причем самое жесткое противостояние. Я не думаю, чтобы госпожа Меркель это так все планировала. Просто так получилось. И сейчас Германия действительно в некоторой растерянности, что делать", — сказал "Правде.Ру" германский политолог Александр Рар. "Никакой логики в том, что Россия за этим стоит, я не вижу. Кроме того, что Россия прошляпила ситуацию, надо было расследовать это самим. Поэтому в России тоже все люди очень удивлены — как это так, что вдруг появился опять "Новичок" и как он туда попал. Мне кажется, этот вопрос было легче решить общим консилиумом врачей", — подчеркнул эксперт.

По мнению Александра Рара, в этой ситуации Германия по сути сама себя загоняет в угол.

"Она говорит, что Россия враг, мы не можем с Россией делиться секретной информацией по "Новичку", но при этом утверждает, что стопроцентные доказательства есть. Но когда говорят, предъявите доказательства, власти Германии отвечают, что мы не можем, потому что это засекречено. И если мы эту информацию предъявим, тогда русские будут знать, какими средствами мы можем раскрыть секреты этого отравления", — отметил он. "Я считаю, что это просто вопиющая несправедливость и логики в этом не вижу", — отметил Александр Рар.

При этом и он полагает, что исправить нынешнюю ситуацию, после всех уже прозвучавших взаимных упреков, подозрений и обвинений, будет очень сложно.