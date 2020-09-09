Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Александр Шторм

Лукашенко гасит протесты по методичке СССР

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Как белорусская власть возвращает себе страну, мы можем наблюдать в прямом эфире. Лукашенко воспользовался старыми наработками, известными еще в СССР.

Лукашенко гасит протесты по методичке СССР

Как отмечает Кирилл Коктыш, именно давно используемая тактика погашения протеста помогла режиму устоять. В свое время она была блестяще реализована одним известным белорусским генералом в период афганской кампании Советского Союза.

Речь идет о ситуации с женским бунтом: уставшие от тягот войны женщины заблокировали административные здания, парализовав их работу. Силовой разгон женского протеста в мусульманской стране настолько бы испортил репутацию чиновникам, что власти три дня колебались.

Накал страстей удалось снизить белорусскому генералу, который в то время был советским военным советником в Кабул. Он взял инициативу на себя и предложил просто раздать протестующим портреты Наджибуллы, которых на складах полно. В результате весь следующий день протестующие ожесточенно рвали портреты, а к вечеру, удовлетворенные, разошлись по домам.

Практически то же самое можно было увидеть в Минске.

Очень завораживающее зрелище — смотреть, как Лукашенко шаг за шагом восстанавливает внутреннюю легитимность. Протесты постепенно теряют свою грозность, сохраняя массовость — и неуклонно превращаясь во флеш-мобы.

Разумеется, внешней легитимности у Лукашенко нет и теперь не будет. В обозримом будущем на Западе она не обретается, но Минску для точки опоры вполне достаточно будет России, СНГ и Китая.

Хотя Запад, скорее всего, вряд ли будет един в этом вопросе в долгосрочной перспективе по внутренним причинам. Грядущие президентские выборы в США, собственно, и формирующих политику Запада, имеют все шансы превратиться в перезапуск американской политсистемы.

Во времена конкуренции американских политик в отношении остального мира, у Европы становится все больше свободы действий.

Применительно к Беларуси это будет означать и возможную трансформацию общеевропейской политики, где основную роль будут играть Германия с Францией, а не Польша с Прибалтикой, подытожил автор.

Последние, впрочем, не подкачали и теперь. В телеграм-канале "Невротик" писали, что "боевые латыши посоветовались со старшими товарищами и объявили блокаду Белоруссии — от лица всех лимитрофов, разочарованных жалким всхлипом минского майдана. Латвия отказалась проводить совместно с Белоруссией хоккейный ЧМ-2021 Требует подобрать ей другого напарника, а то обидится.

Занимательно, что в латвийские головы не приходит простенькая мысль: Белоруссия в состоянии справиться с соревнованиями и в одно лицо. И, строго говоря, Латвия рискует в такой ситуации оказаться отщепенцем.

Но, надо понимать, в Риге апеллируют к международной солидарности: чтоб всем миром, невзирая на регламенты и здравый смысл, наказать Лукашенко.

Тем более, большой спорт, как мы знаем, — испытанный инструмент давления на понты непослушных стран. Если Россию с олимпиадами невозбранно мурыжат — отчего бы не промурыжить Белоруссию на минималках? И тем самым вызвать на дуэль самого Путина: мол, чья клиентура круче?

Интересно, конечно, что ответит международное хоккейное чиновничество на такой дерзкий латышский демарш. До сих пор, к слову, ИИХФ держалась более-менее аполитично, но стараясь не ссориться с Россией как хоккейной сверхдержавой (ведь Белоруссия, как ни крути, в этой интриге воспринимается как аватар именно России).

Но вот в чём петрушка. Мировые приключения последних лет сильно девальвировали спортивные понты как признак державного престижа. И, может статься, судьба хоккейного чемпионата — это последнее, что будет волновать Минск, Москву, Ригу и остальное человечество весной будущего года".

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы александр лукашенко протесты в белоруссии присоединение белоруссии выборы президента белоруссии
Новости Все >
В Санкт-Петербурге угнали машину со спящими пассажирами
В пещере на Мадагаскаре обнаружили изображения вымерших животных
Бывшая жена Халка отреагировала на свадьбу футболиста на её племяннице
ФНС разъяснила порядок уплаты налога на доходы с банковских вкладов
Стилист: инстадивы уже не в тренде
Российские учёные создали биоматериал для остановки кровотечения
В Подмосковье за неделю выписали 1,5 млн рублей штрафов за борщевик
Дональда Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира
Дмитрий Песков: если нужно, ФСБ доложит президенту
Телемедицину внедрили в систему ОМС Ульяновской области
Последние материалы
ФНС разъяснила порядок уплаты налога на доходы с банковских вкладов
Стилист: инстадивы уже не в тренде
Лукашенко гасит протесты по методичке СССР
Как Германия загнала себя в угол и почему России это грозит большими проблемами
Российские учёные создали биоматериал для остановки кровотечения
В Подмосковье за неделю выписали 1,5 млн рублей штрафов за борщевик
Дональда Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира
Дмитрий Песков: если нужно, ФСБ доложит президенту
Телемедицину внедрили в систему ОМС Ульяновской области
Александр Лукашенко: конечно, я переживал из-за выборов
Популярное
Экспертное мнение
Мария Колесникова нашлась. Что это было? Версия первая

Мария Колесникова нашлась. Что это было за "похищение" посреди бела дня в центре Минска и почему "нашлась пропажа" на границе с Украиной?

Мария Колесникова нашлась. Что это было? Версия первая
Анна Фроловцева объяснила, почему не пришла на похороны Клюева
Российский шоу-бизнес
Анна Фроловцева объяснила, почему не пришла на похороны Клюева
Новости Белоруссии
Белорусская оппозиция начала создавать отряды самообороны
Личность в культуре
Светлана Дружинина рассказала о конфликтах на съёмках фильма "Девчата"
Любовь Степушова Дончане показали, что не оккупированы. Браво Лепсу! Любовь Степушова Наталия Красовская Взлом сознания: как не попасться на удочку мошенникам и агентам влияния Наталия Красовская Усам Оздемиров Человеческий капитал России не в лучшей форме Усам Оздемиров
Комментарии
К присоединению Белоруссии всё готово - нужен приказ
Повысят ли снова пенсионный возраст после 2023 года?
Разин хочет попросить Путина помиловать Ефремова
Можно ли вылечить простуду за один день?
Стало известно, кто действительно хотел и мог убить Алексея Навального
"Путин - следующий": опубликован спецдоклад о протестах в РБ
Лукашенко гасит протесты по методичке СССР
Психическое расстройство у близкого: что делать
Разин хочет попросить Путина помиловать Ефремова
За три недели до выборов: "Единая Россия" на грани провала?
Разин хочет попросить Путина помиловать Ефремова
Разин хочет попросить Путина помиловать Ефремова
Шнуров написал стих про Ефремова, которого приговорили к колонии
Игорь Коротченко: нельзя было Навального отдавать западным специалистам
"Путин - следующий": опубликован спецдоклад о протестах в РБ
"Путин - следующий": опубликован спецдоклад о протестах в РБ
Разин хочет попросить Путина помиловать Ефремова
Стало известно, кто действительно хотел и мог убить Алексея Навального
Разин хочет попросить Путина помиловать Ефремова
Зачем Британии Русский Север?
Ярослав Романчук: похищение Колесниковой покончит со стабильностью в Белоруссии
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников