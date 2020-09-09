Лукашенко гасит протесты по методичке СССР

Как белорусская власть возвращает себе страну, мы можем наблюдать в прямом эфире. Лукашенко воспользовался старыми наработками, известными еще в СССР.

Как отмечает Кирилл Коктыш, именно давно используемая тактика погашения протеста помогла режиму устоять. В свое время она была блестяще реализована одним известным белорусским генералом в период афганской кампании Советского Союза.

Речь идет о ситуации с женским бунтом: уставшие от тягот войны женщины заблокировали административные здания, парализовав их работу. Силовой разгон женского протеста в мусульманской стране настолько бы испортил репутацию чиновникам, что власти три дня колебались.

Накал страстей удалось снизить белорусскому генералу, который в то время был советским военным советником в Кабул. Он взял инициативу на себя и предложил просто раздать протестующим портреты Наджибуллы, которых на складах полно. В результате весь следующий день протестующие ожесточенно рвали портреты, а к вечеру, удовлетворенные, разошлись по домам.

Практически то же самое можно было увидеть в Минске.

Очень завораживающее зрелище — смотреть, как Лукашенко шаг за шагом восстанавливает внутреннюю легитимность. Протесты постепенно теряют свою грозность, сохраняя массовость — и неуклонно превращаясь во флеш-мобы.

Разумеется, внешней легитимности у Лукашенко нет и теперь не будет. В обозримом будущем на Западе она не обретается, но Минску для точки опоры вполне достаточно будет России, СНГ и Китая.

Хотя Запад, скорее всего, вряд ли будет един в этом вопросе в долгосрочной перспективе по внутренним причинам. Грядущие президентские выборы в США, собственно, и формирующих политику Запада, имеют все шансы превратиться в перезапуск американской политсистемы.

Во времена конкуренции американских политик в отношении остального мира, у Европы становится все больше свободы действий.

Применительно к Беларуси это будет означать и возможную трансформацию общеевропейской политики, где основную роль будут играть Германия с Францией, а не Польша с Прибалтикой, подытожил автор.

Последние, впрочем, не подкачали и теперь. В телеграм-канале "Невротик" писали, что "боевые латыши посоветовались со старшими товарищами и объявили блокаду Белоруссии — от лица всех лимитрофов, разочарованных жалким всхлипом минского майдана. Латвия отказалась проводить совместно с Белоруссией хоккейный ЧМ-2021 Требует подобрать ей другого напарника, а то обидится.

Занимательно, что в латвийские головы не приходит простенькая мысль: Белоруссия в состоянии справиться с соревнованиями и в одно лицо. И, строго говоря, Латвия рискует в такой ситуации оказаться отщепенцем.

Но, надо понимать, в Риге апеллируют к международной солидарности: чтоб всем миром, невзирая на регламенты и здравый смысл, наказать Лукашенко.

Тем более, большой спорт, как мы знаем, — испытанный инструмент давления на понты непослушных стран. Если Россию с олимпиадами невозбранно мурыжат — отчего бы не промурыжить Белоруссию на минималках? И тем самым вызвать на дуэль самого Путина: мол, чья клиентура круче?

Интересно, конечно, что ответит международное хоккейное чиновничество на такой дерзкий латышский демарш. До сих пор, к слову, ИИХФ держалась более-менее аполитично, но стараясь не ссориться с Россией как хоккейной сверхдержавой (ведь Белоруссия, как ни крути, в этой интриге воспринимается как аватар именно России).

Но вот в чём петрушка. Мировые приключения последних лет сильно девальвировали спортивные понты как признак державного престижа. И, может статься, судьба хоккейного чемпионата — это последнее, что будет волновать Минск, Москву, Ригу и остальное человечество весной будущего года".