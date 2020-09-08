Зачем Британии Русский Север?

Пресс-центр военно-морских сил Великобритании сообщил о подготовке к совместной операции ряда флотов стран НАТО в районе Арктики. По сути, учения или маневры, уже начаты. Корабли Королевского флота, Норвегии, Дании и США уже выдвигаются к границам суверенной экономической зоны России. Естественно, что эти учения пройдут в непосредственной близости от северных морских границ нашей страны.

НАТО в Арктике

Официально, целью операции названы "повышение стабильности в регионе", а также тот факт, что Север "имеет важнейшее значение для обеспечения британских интересов". Также, в пресс-службе британских ВМС сообщают, что силы НАТО будут "действовать при отрицательных температурах, что поможет углубить наше понимание сложной обстановки (в Арктике) и одновременно поддержать свободу судоходства и мир в регионе".

В операции по разным данным принимают участие эсминец "Росс" ВМС США, фрегат "Тур Хейердал" ВМС Норвегии, британский фрегат "23 Sutherland", вспомогательное судно-танкер Tidespring и эсминец США Arleigh Burke. С воздуха поддержку осуществляют датская патрульная авиация.

Что интересно, "западные партнёры" по НАТО не уведомляли российскую сторону о проведении маневров, либо учений в непосредственной близости от российских границ. При этом, по ряду сообщений, кажется, представители Королевского флота не уведомили об истинных целях и своих собственных партеров по Североатлантическому Альянсу:

"На данный момент установлено, что операция НАТО вновь не несёт единства. И имеет цель заставить северных союзников по НАТО участвовать в провокации против России. Об этом говорит факт задержки операции на несколько дней из-за попытки Норвегии отказаться от маневров".

Что ищут британцы в нашей Арктике?

Многие, кстати, недоумевают, от кого британцы вознамерились защищать Север, и что мешает там стабильному судоходству кроме льда? И если мешает лёд, то почему в регион направляются военные корабли, а не ледоколы?

На самом деле никакой тайны здесь нет, "западных партнёров" интересует Северный Морской Путь. И интересует он их уже очень давно. Если говорить про Британию, то, без шуток, этот интерес у Королевства со времён Ивана Васильевича Грозного. Только тогда Британия предпочитала с нами торговать по взаимной беспошлинной системе. Но с тех пор, что называется, много воды утекло. И методы экспансии несколько изменились.

Здесь, кстати, интересен и внутриполитический аспект. В течение нескольких лет периодически наша либеральная общественность заводит шарманку о том, что "Север не нужен", что это трата денег в огромную, холодную черную дыру, и вообще "раздайте детям и пенсионерам". Так вот, как оказалось, Север, при этом очень даже нужен. И не только нам, но и ряду западных государств.

Можно вспомнить, кстати, историю с платформой "Приразломная". Освоение северного океанического шельфа Россией вызвало не только атаку "Гринпис" на нашу платформу, но и дипломатическую полемику. Когда тут же Канада, ряд северных Европейских стан, и, если память не изменяет, даже США дружно заговорили о том, что "Север должен быть общим". В переводе с западного дипломатического на просто русский это значит "общий для них, и совсем не наш".

Что же касается непосредственно военных маневров, то еще в 2016 году было объявлено о возобновлении патрулирования арктических вод британскими военными подводными лодками.

К слову, в мае этого года ВМС Британии и США также проводили военные учения на Севере в непосредственной близости от российских границ. Цель учений была — "поймать российскую подводную лодку-диверсанта".

Интерес США в этом деле вполне понятен. Штатам вообще интересен весь мир, а уж российские границы и особые экономические зоны, не только российские, особенно.

А вот с Британией история несколько более глубокая и принципиальная. Один из давних британских национальных мифов — это "право на Север". Зиждется он на якобы наследовании прав на северные открытия от Пифея Массалийского. И наследовании Британской Империей традиций империи Римской. В общем, логики тут мало, но логика в пространстве национальных мифов — это всегда вещь опциональная и третьего плана.

А в реальности Британия не входит в "арктическую шестерку", страны, которые по общему международному согласию, да и в силу элементарной географии имеют к Северу самое непосредственное отношение. На сегодняшний день это Дания (Гренландия), Исландия, Норвегия, Канада, США (Аляска) и Россия. Особенно обидно, что в "шестёрку" входит доминион Британии — Канада. Которая официально и по бумагам до сих пор "доминион", хотя по факту, конечно, уже давно суверенное независимое государство. Про США в данном случае тактично умолчим.

И в силу еще и этих, идеологических и даже мифологических причин Королевство будет в первых рядах европейских "покорителей Арктики". Это Норвегия может медлить и сомневаться в целесообразности учений у российских границ. Она и так Арктическое государство. Но не Британия.

Ну, и никто не отменял экономические перспективы. Несмотря на лёд, тяжелые погодные условия и прочие сложности с логистикой — Северный Морской Путь на сегодня — это кратчайший, а следовательно, в перспективе и самый дешевый и актуальный путь из Европы в Азию, с Севера на Юг. И огромной и ключевой частью этого пути владеет именно Россия. Что категорически не нравится нашим многочисленным "западным партнёрам".

Впрочем, в Кремле про эту активность все понимают давно и очень хорошо. А потому наши северные границы не просто на замке. Север стал еще и полигоном для инновационных военно-инженерных и оборонных решений. Но это уже совершенно отдельная история.

А пока перед Россией стоит все та же задача, максимально, насколько это возможно, развивать инфраструктуру Северного Морского пути, да и в целом Русского Севера. Поскольку ресурсы этих российских территорий, их потенциал не использованы, наверное, и на сотую их часть.