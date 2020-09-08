Ярослав Романчук: похищение Колесниковой покончит со стабильностью в Белоруссии

Похищение властями Марии Колесниковой — это нарушение международных законов и опасный прецедент, считает белорусский политолог и экономист Ярослав Романчук.

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Пограничники зафиксировали прорыв через границу

Выяснилось, где находится пропавшая в понедельник одна из лидеров белорусской оппозиции Мария Колесникова.

Она была задержана при попытке пересечь границу с Украиной. А вот ее соратники по Координационному комитету — Антон Родненков и Иван Кравцов этой ночью покинули Белоруссию и сейчас находятся на территории Украины.

Об этом заявил представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский. По его словам, угрозы здоровью задержанной на границе Марии Колесниковой ничего не угрожает. Бычковский отметил, что трио пыталось незаконно пересечь белорусско-украинскую границу, но лишь двоим из них удалось покинуть республику.

"Да, действительно, они прошли оформление на границе с Украиной сегодня утром в 4:10. Прошли в установленном порядке таможенное оформление, направились в сторону Украины. У нас есть особенности, связанные с прохождением границы — между пунктом пропуска и государственной границей есть населенный пункт, расстояние составляет 6 км и в связи с этим у нас действуют наряды усиления для контроля за обстановкой. Завидев этот пограничный наряд, транспортное средство, на котором следовала эта группа, резко ускорилась и создала угрозу жизни военнослужащему. В этот момент Колесникова покинула транспортное средство, вероятнее всего, ее вытолкнули из транспортного средства. Родненков и Кравцов пересекли линию государственной границы и попали на территорию Украины, Колесникову задержали. В настоящий момент она задержана, ведется разбирательство", — сказал Бычковский.

Украина: оппозиционеров "насильно выдворили"

Госпогранслужба Украины сообщила, что Родненков и Кравцов проходят процедуры для въезда в страну.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко утверждает, что это не был побег, а оппозиционеров насильно выдворили за пределы Белоруссии.

"Это не был добровольный выезд. Это было насильственное выдворение из родной страны. Марию Колесникову не удалось выдворить из Беларуси, потому что эта смелая женщина предприняла действия по предотвращению ее перемещения через границу. Она осталась на территории Республики Беларусь", — написал в Facebook Геращенко.

"Начало конца стабильности"

Как сказал "Правде.Ру" член Совета по развитию предпринимательства при президенте Белоруссии Ярослав Романчук, в Белоруссии не действует международное право, не действует закон. Поэтому возможно такого рода похищение, нарушение прав человека.

"(Александр) Лукашенко и его правительство создают очень опасные прецеденты, когда преступные группировки могут заниматься этим, прикрываясь официальной формой, милицией и чем угодно", сказал Ярослав Романчук. По мнению экономиста, это может быть "началом конца стабильности в Белоруссии".

Ранее сообщалось, что Мария Колесникова была похищена в Минске 7 сентября. Неизвестные посадили ее в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении.

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