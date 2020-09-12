С вхождения Киргизии в состав России начнётся СССР-2?

Почему киргизы любят Россию? Почему даже на западе Киргизию считают островком демократии в Средней Азии? Как закручивается спираль истории? Идёт ли её очередной виток к новому Союзу типа СССР или возрождению Российской Империи? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии "Правды.ру" рассказал председатель Координационного совета киргизской диаспоры в городе Москве, председатель Наблюдательного совета Фонда культурного развития народов "Кочевник" Раимкул Аттакуров.

Читайте начало интервью:

— Раимкул, как вы сказали, сейчас многие киргизы обсуждают возможность войти в состав России. Может ли с вхождения Киргизии начаться процесс восстановления СССР или новой интеграции стран с Россией?

— Историческое развитие идет по спирали. Предыдущая важная точка на этой спирали — развал Союза ССР. Сейчас немножко в другом формате начинается следующий виток спирали. Международная стратегическая объективность вынуждает к этому. Нашим народам надо учитывать сегодняшнюю ситуацию в мире и на нашем пространстве, то, что происходит с нашими друзьями белорусами.

Будем надеяться, что в Белоруссии это не разовьется и не приведет к разрухе и зависимости от западных сил, а успокоится в положительном ракурсе и не окажет воздействия на развитие Евразийского экономического союза.

— В Киргизии было несколько подобных революций. Что удивительно — Запад особо не вмешивается. Наоборот, там признают, что в Киргизии — демократия, выборы — честные и прозрачные. Чем вы объясняете это?

— После развала Союза Кыргызстан называли островком демократии в Средней Азии. Мы каким-то образом, видимо, это приняли от наших исторических предков, еще со времен Кыргызского каганата от Алтая до Европы. И у нас действительно несколько раз происходили важные политические изменения, в том числе в прошлом-позапрошлом году.

Я думаю, это только способствовало развитию нашей страны по пути демократизации. Естественно, каждая страна так или иначе развивается. Путь развития, который прошла наша республика, мы бы не хотели пожелать другим странам. По неизбежности, возможно, его будут проходить и другие республики. Хотя лучше учитывать отрицательный опыт в нашем развитии и всем историческом процессе.

— Вы — эксперт комиссии при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям. Что это за орган, чем он занимается? Какие там вопросы сейчас обсуждаются?

— Там присутствуют представители почти всех национальных, диаспоральных общественных организаций, которые законно функционируют на территории Российской Федерации. Естественно, там обсуждаются все вопросы по этой тематике, которые актуальны в определенное время.

На сегодня также актуальны проблемы, связанные с COVID-19: какие меры надо предпринять, чем помочь, что нужно от нас, какие требования нужно исполнять по отношению к представителям наших диаспор, которые остались во время карантина без работы и жилья, как решать социальные и материальные вопросы…

— Сколько всего граждан Кыргызстана сейчас в России? И сколько киргизов уехало на родину во время коронавирусных ограничений?

— Примерно миллион. За это время путем организации чартерных рейсов и автобусных маршрутов с помощью нашего посольства двадцать с лишним тысяч уехали.

— Как вы думаете, они вернутся в Российскую Федерацию?

— Я думаю, что вернется определенная часть, когда ситуация нормализуется, приедут новые.

— Получается коронавирус и в этом отношении не вызвал сильных потерь. Как вы считаете, почему все прошло так сравнительно безболезненно, без ожидаемых больших потерь?

— У нас созданы общественные организации по региональному, профессиональному, возрастному, гендерному типу. Есть, например, женские общественные организации не только общероссийские, но и их отделения в регионах и крупных городах. Они курировали и координировали работу с земляками и по противодействию коронавирусу.

Как киргизам живётся в России

Мы даже знаем, в какой квартире есть больные. Они нас извещают. Они оказывают помощь со страховкой, с питанием, с разрешением, на оплату квартирной платы и дальнейшим устройством на работу, а также по отправке больных, которые уже не могут здесь пребывать в силу различных обстоятельств в Кыргызстан.

Очень большую помощь, в том числе в решении этих проблем, нам оказывает посольство. С посольством мы тесно сотрудничаем. Естественно, у тех, которые здесь хорошо и прочно обосновались, пустили некоторые корни, у которых дети уже здесь работают, нет особого желания уезжать.

Мы им тоже рекомендуем, советуем не спешить с принятием решения по возвращению в Кыргызстан, потому что, во-первых, здесь — выше уровень медицинского обслуживания, есть большая вероятность найти работу и хорошую зарплату, чтобы прокормить свою семью. Исходя из этих обстоятельств, многие остаются и продолжают работать.

В России есть даже представительство службы эмиграции при нашем посольстве. Оно также сотрудничает со всеми организациями, где работают наши представители, в основном это — по линии ЖКХ, обслуживания, строительства. Они формируют и подают заявки на вакантные места.

Конечно, и мы во всем этом участвуем. Буквально перед эфиром я был в строительной организации, которой требуется около 500 человек рабочей силы. Также сейчас востребованы сотрудники в сфере обслуживания и торговле.

Есть уже потребность специалистов и в IT-организациях. Поэтому мы недавно открыли курсы по обучению компьютерным навыкам. Там мы даем нашим людям азы этого образования, и им уже легче устраиваются на работу. Это — уже повышение социального уровня трудовых мигрантов.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев