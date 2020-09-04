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Автор Любовь Степушова

Россия с помощью Сербии готовит симметричный ответ США

Мир » Европа » Балканы

В Сербии, возможно, рассчитывают на силовой вариант решения косовской проблемы, просто ждут удобного момента, считает эксперт Александр Кравченко.

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Глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что получил из Вашингтона информацию, что президент Александр Вучич, который находится там с визитом, "жестким образом" отклонил требование о признании Косова (край Косово и Метохия) и "четко заявил", что оно для Сербии неприемлемо, а также, что будет вести себя в соответствии с Конституцией страны.

Как сообщает РИА "Новости", сам Вучич перед поездкой заявлял, что опасается, так как не знает чего ожидать от переговоров, но будет "изо всех сил бороться за Сербию".

В администрации президента США заявили, что переговоры 3-4 сентября между частично признанной Республикой Косово и Сербией будут сосредоточены на экономике, а не на политике, и США не готовят какие-либо закулисные мирные предложения, включая обмен территориями.

Как пишет Balkan insight, Вучич сказал, что в четверг прошли переговоры по инфраструктурным проектам и инвестициям.

"Мы боремся за то, чтобы их Фонд развития (США) открыл офис в Белграде, что было бы огромным успехом для Сербии, и мы также боремся за то, чтобы Приштина приняла так называемый "мини-Шенген ", — сказал глава Сербии СМИ.

"Мини-шенгенская зона" — это экономическая зона с участием Сербии, Албании и Северной Македонии, которая устраняет некоторые торговые барьеры между тремя странами.

Косовары ждут признания с помощью США

Косовские СМИ сообщили, что Белый дом представит достижение экономического соглашения как успех, открывающий путь к общему соглашению о нормализации отношений, включая взаимное признание.

Как сказал "Правде.Ру", лидер движения "Косовский фронт" Александр Кравченко, Сербия окружена со всех сторон странами НАТО, сама активно стремиться в Евросоюз, поэтому "не учитывать мнение или предложение со стороны старших партнеров — Евросоюза и США — просто не может". Сербское руководство вынуждено лавировать и на внутренней, и на внешней арене, пояснил эксперт.

По мнению эксперта, у него это пока успешно получается, с учетом того, что идея признания независимости Косова в Сербии не имеет поддержки, а Запад давит, чтобы это произошло.

"Переговоры с косоварами скорее всего, ведутся, например по обмену территориями, но они не имеют поддержки на сегодняшний момент ни внутри косовского албанского общества, ни внутри Сербии. В Сербии любая идея договора с албанцами сразу же называется "сепаратными переговорами" или "капитуляцией", - отметил Александр Кравченко.

Сербия ждет удобного момента для силового решения проблемы

По его словам, Белград не поддержал санкции против России, но в других вопросах действует в рамках западной политики.

"Например, Сербия до сих пор не признала победу Александра Лукашенко на выборах, но при этом всячески по неофициальным каналам пытается извиниться перед ним, что она не может это сделать по объективным причинам", — отметил Александр Кравченко.

По его мнению, "очень сложно сербскому руководству выйти из этой ситуации, если вообще возможно".

"В Сербии активно укрепляются вооруженные силы, время от времени Белград демонстрирует свою вооруженную силу на административно границе с краем. Может быть, в связи с изменением политической ситуации, там рассчитывают на силовой вариант решения этой проблемы", — добавил эксперт.

Что же, если это так, то за деньги США вернуть край Косово и Метохию Сербии, это было бы отличным симметричным ответом на тактику США — за счет России переориентировать бывшие советские республики на Запад.

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Темы ивица дачич александр вучич александр кравченко
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