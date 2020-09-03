Сергей Лавров обнаружил в Белоруссии экстремистов

Под завершение месяца протестов в Белоруссии российские власти определились в своем отношении к событиям в стране, о чем незамедлительно сообщили федеральные телеканалы.

В первые недели политических перипетий у западного соседа тон ключевых федеральных массмедиа был довольно умеренным, но, видимо, к визиту Александра Лукашенко в Россию сложилась официальная трактовка ситуации.

МИД России все объяснил

На исходе первого месяца протестов в Белоруссии глава МИД России Сергей Лавров наконец-то все объяснил. Оказалось, что у соседей окопались некие силы, которые заинтересованы, чтобы мирные протесты "сорвались в конфронтационную спираль".

Глава российского внешнеполитического ведомства рассказал, что КГБ и пограничная служба Белоруссии внезапно проморгали около двухсот "натренированных украинских экстремистов", которые должны были перевести протесты в силовое противостояние. И это в такой ответственный период борьбы с коронавирусом, когда границы должны были быть на крепком замке:

"Есть подтвержденные сведения о том, что подобная деятельность ведется с территории Украины… Там есть и "Тризуб" Степана Бандеры, и "С14", есть "Национальный корпус", есть "Правый сектор" (организации признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ — ред.). Все эти структуры активно занимаются провоцированием радикальных действий в Минске и других городах Беларуси, финансируют соответствующие мероприятия, науськивают тех, кого они считают перспективными экстремистскими лидерами, к тому, чтобы они вносили силовые элементы в то, что происходит в ходе демонстраций".

Вырезать печень

Поддержала линию министра иностранных дел России юрист и видеоблогер Татьяна Монтян. Проницательная активистка заявила в эфире Первого канала, что радикальные участники белорусских протестов в Белоруссии прошли подготовку на Украине, где успешно обучили:

десятников;

сотников;

рядовой состав.

Разумеется, ко всей подготовке "натренированных экстремистов" приложили руки Польша и Литва.

В прямом эфире российского Первого канала правозащитница предложила "вырезать печень" у белорусских оппозиционеров. Может быть, это была такая шутка, раз ведущие программы широко улыбались сказанному, а может быть и рационализаторское предложение, исследование которого скорее в компетенции правоохранительных органов.

Плохо тренировались

Как же "натренированным экстремистам" удалось обмануть белорусских чекистов? Возможно, пока белорусские боевые вертолеты вылетели на перехват воздушных шаров, которые запустили из соседней Литвы, диверсантам удалось-таки просочиться на территорию Белоруссии из соседней Украины, маскируясь под те же надувные шарики.

Вряд ли эти самые "экстремисты" проходили тренинги по скандированию "Уходи!" или по снятию обуви, когда протестуешь стоя на лавочке. Удивительно, что эти "натренированные" оробели и не воспользовались самыми продуктивными первыми днями протеста, чтобы довести ситуацию до необратимой точки кипения.

Возможно, глава российского МИД имел в виду подготовленных музыкантов, которые вышли на улицы Минска, провоцируя исполнением живой музыки ответную реакцию милиции. На кадрах распространенного видео запечатлено движение достаточно большого количество протестующих с бело-красно-белыми флагами. Одна из участниц шествия играет на скрипке, причем, даже не "Боже, царя храни!" и не "Если кто-то кое-где у нас порой".

В любом случае, самый натренированный экстремист может и оробеть при виде Александра Григорьевича с решительным выражением лица, да еще и с автоматом. Правда, с образом Сальвадора Альенде как-то не сложилось, а яркому воплощению брутального киногероя "Рэмбо. Последний драник" все-таки что-то мешало. То ли ракурс был не тот, то ли остро не хватало массовых беспорядков. Одним словом, плохо подготовили исходящий и постановочный реквизит, что даже "натренированные экстремисты" не спасли ситуацию.

Оппозиция объяснилась

Один из руководителей Координационного совета оппозиции и новой политической партии "Вместе" Мария Колесникова разъяснила суть требований протестующих. Оказалось, что они даже не требуют выдать им ключи от Белоруссии:

освобождение политических заключенных;

расследование по фактам избиений и пыток задержанных;

проведении новых президентских выборов (даже с участием Александра Лукашенко).

Политик разъяснила, что движение противников действующей власти не координируется из какого-либо единого центра:

"Протесты слишком децентрализованы и не подконтрольны, они неуправляемы — это желание самих граждан. Именно поэтому они не могут ослабнуть, они могут трансформироваться".

Собственно, первые акции протеста и последующие выступления граждан это подтвердили. Не было создано ни единой уличной протестной цитадели, ни один автомобиль не был сожжен и ни одна витрина не пострадала. Потому и носились омоновцы по спальным районам и стреляли шумовыми гранатами по балконам жилых домов. Просто не знали на чем конкретно сфокусировать свою активность, чтобы позднее услышать от действующего президента, что они — красавцы.

Волатильный союзник

Хотели протестующие объясниться и с российскими властями. Обратились к послу России в Белоруссии Дмитрию Мезенцеву, да, видимо, визит в Москву Александра Григорьевича помешал:

"Мы пока не получили никакого ответа, но мы ждем, мы готовы нашу позицию объяснить".

Тем не менее, даже очень ленивый без труда узнает, что оппозиция обещает сохранить для пользы страны участие в:

Союзном государстве;

ЕАЭС;

Организации Договора о коллективной безопасности.

Отношения же с Евросоюзом и соседними государствами тоже будут развивать на прагматичной основе. Правда, Мария Колесникова видит одну проблему:

"Единственный человек, который не может наладить отношения с Россией — действующий президент. Мы все прекрасно помним молочные, газовые и другие войны, проблемы с российским бизнесом, который приходит в Беларусь, и его потом кидают".

Политик обратила внимание, что еще до выборов Александр Лукашенко постоянно намекал на то, что за его противниками стоит "рука Кремля". Возможно, именно поэтому действующий президент Белоруссии в 2014 году очень хотел сменить "руку". Об этом рассказал бывший глава Европейского совета Дональд Туск:

"Я не говорил об этом раньше, так сложилось. Когда Минск занимался чем-то вроде посредничества между Евросоюзом, Россией и Украиной в те самые жаркие дни кризиса на Украине, Лукашенко позвонил мне, тогда я был еще премьер-министром, и прямо предложил убедить ЕС, что он может быть гарантом мирного решения украинской проблемы. И поддержать его идею белорусско-украинского союза с ним как президентом двух государств".

Наверняка в Кремле обратили внимание на заявление польского политика. Российские власти представляют и всю реальную картину в Белоруссии. Возможно, Александру Григорьевичу озвучат в Москве встречную идею — уступить место президенту нового единого государства.

Разумеется, это только предположение. Правда, именно сейчас ситуация сложилась весьма удачно для подобных радикальных трансформаций, которые белорусские граждане вряд ли оценят. Но всё может быть. Обнуление же — штука азартная.