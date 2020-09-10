Древняя технология Запада: разделяй и властвуй

Внешнеполитические ведомства и разведки США и других стран Запада под прикрытием всевозможных независимых организаций активно продолжают разрушительную работу даже в России, где такие НКО запрещены. А во многих сопредельных странах они имеют режим благоприятствования. На Украине люди уже поняли, что теперь у власти находятся "соросята". Теперь в Казахстане Госдеп в открытую начинает программу "Американских уголков".

Почему власти потворствуют деятельности деструктивных западных НКО, зная, что их деятельность ведет к беспорядкам, разрушению страны и бедствиям народа? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии "Правды.ру" рассказал первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по делам общественных объединений и религиозных организаций Дмитрий Вяткин.

— Дмитрий Федорович, ответственность за разрушительную деятельность всевозможных западных структур на постсоветском пространстве всё же лежит на местных элитах, как вы считаете?

— Конечно, это так. Ответственность на руководстве и на элитах этих республик, которые с целью возможного получения каких-то определенных преференций — смягчения ли санкционного режима в отношении их лично, их бизнеса, их капиталов и так далее, заключают различные соглашения, благоприятствующие деятельности всех этих организаций.

Власти провозглашают так называемую многовекторную политику с целью закрепить свою самостоятельность и субъектность, которой на самом деле у них никогда не было. Ее пришлось создавать заново, но этого так и не получилось.

Им пришлось лавировать между интересами крупнейших цивилизаций:

западноевропейской, за которой стоит США,

и российско-евразийской, которая самостоятельна и уникальна сама по себе.

У них нет третьего пути, который бы означал: есть Запад, есть Россия, а мы где-то посередине. Поэтому политика многовекторности везде привела к негативным результатам, к полному провалу, потому что просто быть не может никакой многовекторности.

Технология "Разделяй и властвуй" — старая, методы — язык и история — новые

Запад не рассматривает их в качестве самостоятельных субъектов международной политики. Запад не рассматривает бывшие республики Советского Союза вообще в качестве самостоятельных субъектов международных отношений. Формально — да. Есть там правительство, органы власти, герб, флаг, гимн.

Но история, которая неразрывно связана с существованием Российского государства — Империи Российской и Советского Союза, не предполагает такой самости, субъектности. Следовательно, им начинают придумывать новую историю, новые символы, новое воспитание.

На Украине был придуман новый искусственный язык институтом, который специально разделял слова, которые есть также в польском языке и русском языке. Русских слов, естественно, там было намного больше. Их просто исключали из украинского языка и придумывали новые.

В результате то, что у них теперь используется в качестве современного официального украинского языка, ничего общего с языком Тараса Шевченко, с малороссийским диалектом русского языка не имеет.

Это — заново полностью придуманный язык, созданный в специальном институте с одной-единственной целью: сделать так, чтобы жители России и жители Украины не понимали друг друга. Разделяй и властвуй — вот, собственно, и всё. Для этого им начали придумывать всё заново, в том числе, историю.

Протесты с флагом, под которым сжигали Хатынь

Бывшие фашисты, палачи, пособники Гитлера стали героями. Именно поэтому в Минске и в других городах Белоруссии протестующие вышли с тем флагом, под которым каратели сжигали Хатынь вместе с жителями. Я не удивлюсь, если им сейчас в Белоруссии начнут придумывать такую историю, что это не пособники Гитлера сжигали жителей вместе с деревнями живьем, а кто-то другой.

Эти сопредельные Российской Федерации территории могут сохранить свою уникальную самобытность, язык, культуру, традиции, экономику и в конечном итоге благополучие своих граждан только благодаря тесной связи с Россией. Либо их просто растопчут и проглотят — что происходит в настоящий момент на Украине.

Не будет никакой Украины, которую бы принимали на Западе в качестве равноправного партнера, которую, как некоторые их деятели говорят, включат в НАТО и в Европейский союз. Да никто их туда не примет, потому что они там не нужны. Украина им нужна только в качестве колонии и плацдарма против России.

Ни для кого не секрет, что у нас с белорусами и украинцами — один народ. Это — не разные народы. Они — часть российской цивилизации, которую просто с кровью, с мясом выдрали, и теперь пытаются из этой территории сделать антироссийский санитарный кордон.

Исключительно только на это направлена деятельность всех НКО-шек, которые действуют на Украине, в Белоруссии и так далее. Тут, собственно, интересная вещь: а помощницей им — местная элита.

К сожалению, главная проблема — именно в элитах. Все это происходит в результате их жадности и борьбы друг с другом. И вот это — очень опасно.

Зависимость от Запада у этих якобы независимых республик, в первую очередь как раз их элиты, сейчас — очень велика. Эти причины не позволяют им соединиться с Россией, хотя это было бы в интересах наших народов, в первую очередь — белорусского и украинского народа.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев