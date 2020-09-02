США начали разыгрывать "религиозную карту" в Белоруссии

Госсекретарь Майк Помпео оказал митрополиту Римско-католической церкви Тадеушу Кондрусевичу "медвежью услугу", потребовав его возвращения в Белоруссию. Зачем он это сделал?

Лукашенко жестко в адрес католического архиепископа Кондрусевича

Помпео заступился за Кондрусевича

Госсекретарь США Майк Помпео призвал власти Белоруссии разрешить въезд в страну главе Римско-католической церкви в Белоруссии, митрополиту Минско-Могилевскому Тадеушу Кондрусевичу.

"Белорусские власти должны разрешить въезд в страну архиепископу Кондрусевичу, чтобы он мог заботиться о своей пастве во время продолжающихся протестов", ― написал Помпео в Twitter. По словам госсекратаря США, архиепископ и белорусский народ должны иметь возможность пользоваться своими основными свободами, включая свободу вероисповедания.

Кондрусевич — один из теневых лидеров протестов

На официальном сайте Белорусской католической церкви отмечается, что пограничники Республики Беларусь на пограничном пункте Кузница-Брузги не пропустили лидера Белорусской католической церкви, возвращавшегося из Польши, "без объяснения причин". На сайте также содержатся отрывки из интервью Кондрусевича польскому католическому телеканалу TV Trwam, в котором архиепископ подчеркивает, что президентские выборы в Белоруссии 9 августа не были честными.

"Есть основания полагать, что выборы не были справедливыми", — сказал архиепископ в интервью, заявив, что белорусский народ "вырос, чтобы защищать свои права, и нынешнее молодое поколение уже не то, что было 26 лет назад". "Нам угрожает международная изоляция… Все чаще можно услышать мысль о том, что угроза гражданской войны становится реальной", — сказал архиепископ в обращении к верующим 30 августа.

Президент Александр Лукашенко заявил накануне, что глава белорусских католиков "получил определенные задачи" в Польше, и поэтому его не впустили в страну.

Не секрет, что костелы в Белоруссии стали центрами протестов. Например, в Лиде в костелах звонили в колокола, вывешивали бело-красно-белые флаги, собирали в своей ограде население. Пасторы прямо призывали к протестам.

Самостоятельная игра Кондрусевича

Как сказал "Правде.Ру" шеф-редактор церковно-политической редакции ИА REGNUM Станислав Стремидловский, митрополит Тадеуш Кондрусевич — человек, хорошо известный на постсоветском пространстве. Он долгое время служил в России. У него здесь были амбиции, которые не получили своего удовлетворения, и в 2010 году Кондрусевича отправили служить в Белоруссию.

По мнению эксперта, диалог между официальным Минском и местной католической церковью "развивался нормально", к определенным инициативам власти Кондрусевич "даже прислушивался".

Но та или иная Католическая церковь в стране своего пребывания имеет возможность для своей самостоятельной игры, что и стал делать Кондрусевич в Белоруссии, сказал Станислав Стремидовский.

"Если бы это был Ватикан, то он бы действовал через апостольского нунция — Анте Йозича, то есть через посла. А здесь мы видим, что после 9 августа и Кондрусевич, и католики проявили большую политизированность, чем белорусские православные", — сказал эксперт.

По его мнению, в интервью польской прессе Кондрусевич выступал больше политиком, он высказывал инициативу, что Польша вместе со странами ЕС могла бы и должна выступить посредником между властью Белоруссии и оппозиции, хотя официальный Ватикан дистанцировался от конфликта, "просто призывая молиться".

Эксперт полагает "странным" тот факт, что в тяжелые времена митрополит уехал от паствы, хотя он должен был понимать, что любое посещение Польши будет воспринято властями в этой ситуации с "очень большим подозрением и недоверием".

США начали разыгрывать религиозную карту в Белоруссии?

По словам Станислава Стремидовского, американцы за время развития белорусского конфликта "не очень участвовали в дипломатических играх". Помпео был в Варшаве 15 августа, и польское руководство "пыталось его сподвигнуть на какие-то резкие суровые заявления в адрес Лукашенко и Минска". Но госсекретарь " так очень аккуратно, гладко ответил в рамках американской традиции: мы за все хорошее против всего плохого", отметил эксперт.

Заступничество Помпео в ситуации с Тадеушем Кондрусевичем, по его мнению, "скорее, играет в минус Минскому митрополиту, чем в плюс".

"Потому что в таком случае Помпео дает основания Лукашенко получить еще одно подтверждение, что Кондрусевич получал какие-то инструкции и вся его деятельность была не просто так. Фактически здесь Помпео сыграл против Кондрусевича. Зачем — это тоже вопрос", — сделал вывод Станислав Стремидловский.

Всего в Белоруссии существует 25 религиозных конфессий. Около 80 процентов верующих относят себя к православным, 15 процентов считают себя католиками (Запад). Александр Лукашенко в 2013 году не принял участие в праздновании в Киеве 1025-летия крещения Руси, подчеркнув этим, что "независим" от Москвы, в отличие от Белорусской православной церкви. Тем, не менее, "религиозная карта" никогда в стране не разыгрывалась. Но если такое намерение у США есть, то заявление Помпео подливает масла в огонь политического противостояния в Белоруссии.

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