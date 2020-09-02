Госсекретарь Майк Помпео оказал митрополиту Римско-католической церкви Тадеушу Кондрусевичу "медвежью услугу", потребовав его возвращения в Белоруссию. Зачем он это сделал?
Госсекретарь США Майк Помпео призвал власти Белоруссии разрешить въезд в страну главе Римско-католической церкви в Белоруссии, митрополиту Минско-Могилевскому Тадеушу Кондрусевичу.
"Белорусские власти должны разрешить въезд в страну архиепископу Кондрусевичу, чтобы он мог заботиться о своей пастве во время продолжающихся протестов", ― написал Помпео в Twitter. По словам госсекратаря США, архиепископ и белорусский народ должны иметь возможность пользоваться своими основными свободами, включая свободу вероисповедания.
На официальном сайте Белорусской католической церкви отмечается, что пограничники Республики Беларусь на пограничном пункте Кузница-Брузги не пропустили лидера Белорусской католической церкви, возвращавшегося из Польши, "без объяснения причин". На сайте также содержатся отрывки из интервью Кондрусевича польскому католическому телеканалу TV Trwam, в котором архиепископ подчеркивает, что президентские выборы в Белоруссии 9 августа не были честными.
"Есть основания полагать, что выборы не были справедливыми", — сказал архиепископ в интервью, заявив, что белорусский народ "вырос, чтобы защищать свои права, и нынешнее молодое поколение уже не то, что было 26 лет назад".
"Нам угрожает международная изоляция… Все чаще можно услышать мысль о том, что угроза гражданской войны становится реальной", — сказал архиепископ в обращении к верующим 30 августа.
Президент Александр Лукашенко заявил накануне, что глава белорусских католиков "получил определенные задачи" в Польше, и поэтому его не впустили в страну.
Не секрет, что костелы в Белоруссии стали центрами протестов. Например, в Лиде в костелах звонили в колокола, вывешивали бело-красно-белые флаги, собирали в своей ограде население. Пасторы прямо призывали к протестам.
Как сказал "Правде.Ру" шеф-редактор церковно-политической редакции ИА REGNUM Станислав Стремидловский, митрополит Тадеуш Кондрусевич — человек, хорошо известный на постсоветском пространстве. Он долгое время служил в России. У него здесь были амбиции, которые не получили своего удовлетворения, и в 2010 году Кондрусевича отправили служить в Белоруссию.
По мнению эксперта, диалог между официальным Минском и местной католической церковью "развивался нормально", к определенным инициативам власти Кондрусевич "даже прислушивался".
Но та или иная Католическая церковь в стране своего пребывания имеет возможность для своей самостоятельной игры, что и стал делать Кондрусевич в Белоруссии, сказал Станислав Стремидовский.
"Если бы это был Ватикан, то он бы действовал через апостольского нунция — Анте Йозича, то есть через посла. А здесь мы видим, что после 9 августа и Кондрусевич, и католики проявили большую политизированность, чем белорусские православные", — сказал эксперт.
По его мнению, в интервью польской прессе Кондрусевич выступал больше политиком, он высказывал инициативу, что Польша вместе со странами ЕС могла бы и должна выступить посредником между властью Белоруссии и оппозиции, хотя официальный Ватикан дистанцировался от конфликта, "просто призывая молиться".
Эксперт полагает "странным" тот факт, что в тяжелые времена митрополит уехал от паствы, хотя он должен был понимать, что любое посещение Польши будет воспринято властями в этой ситуации с "очень большим подозрением и недоверием".
По словам Станислава Стремидовского, американцы за время развития белорусского конфликта "не очень участвовали в дипломатических играх". Помпео был в Варшаве 15 августа, и польское руководство "пыталось его сподвигнуть на какие-то резкие суровые заявления в адрес Лукашенко и Минска". Но госсекретарь " так очень аккуратно, гладко ответил в рамках американской традиции: мы за все хорошее против всего плохого", отметил эксперт.
Заступничество Помпео в ситуации с Тадеушем Кондрусевичем, по его мнению, "скорее, играет в минус Минскому митрополиту, чем в плюс".
"Потому что в таком случае Помпео дает основания Лукашенко получить еще одно подтверждение, что Кондрусевич получал какие-то инструкции и вся его деятельность была не просто так. Фактически здесь Помпео сыграл против Кондрусевича. Зачем — это тоже вопрос", — сделал вывод Станислав Стремидловский.
Всего в Белоруссии существует 25 религиозных конфессий. Около 80 процентов верующих относят себя к православным, 15 процентов считают себя католиками (Запад). Александр Лукашенко в 2013 году не принял участие в праздновании в Киеве 1025-летия крещения Руси, подчеркнув этим, что "независим" от Москвы, в отличие от Белорусской православной церкви. Тем, не менее, "религиозная карта" никогда в стране не разыгрывалась. Но если такое намерение у США есть, то заявление Помпео подливает масла в огонь политического противостояния в Белоруссии.
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Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.