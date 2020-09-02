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Автор Любовь Степушова

Дональд Туск рассказал, какой сценарий реализует Россия в Белоруссии

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

При необходимости Владимир Путин реализует сценарий установления частичного контроля над Белоруссией без Александра Лукашенко и с оппозицией у власти, считает Дональд Туск.

Будущее Белоруссии уже известно

Европе не важно, что происходит на Украине и Белоруссии

Глава Европейской народной партии, экс-председатель Европейского совета, экс-премьер-министр Польши Дональд Туск дал большое интервью газете Krytyka Polityczna, опубликованное 2 сентября.

Политик отметил наивность тех, кто полагает, что "Париж, Мадрид, Рим и Брюссель постоянно думают только о том, как бы приблизить Украину или Белоруссию к Европе". Европейским столицам нужно постоянно напоминать о этом, сказал Дональд Туск.

Он заметил, что после смены власти на Украине к сегодняшнему дню Европа "очень ослабла", так как стала стремиться к урегулированию отношений с Россией.

"Многие европейские партнеры стремятся, как они это называют — к стандартизации в своих отношениях с Путиным и Россией" — отметил глава "народников" в Европарламенте.

Дональд Туск вспомнил, что когда он был президентом Евросовета, требовалось "давление с утра до ночи", постоянный поиск союзников, "позитивные заговоры и политические интриги в позитивном смысле" с целью — как заставить французов прислушиваться к немцам по вопросу солидарности с Украиной.

"И как сохранить решимость в канцлере (Ангеле) Меркель, как не позволить Европе смягчить свое отношение к украинскому, а сегодня и белорусскому вопросу", — добавил политик.

Дональд Туск считает, что можно вести переговоры с Россией, но с осознанием того, что она "постоянно создает для нас стратегическую проблему и не является партнером, с которым мы можем уживаться за счет других восточных партнеров".

Польша потеряла лидерство в "Восточном партнерстве"

Еще одна проблема, с его точки зрения, это потеря Польшей лидерства в "Восточном партнерстве", которое перешло к Литве.

В ситуации с Белоруссией, по его мнению, это особенно ярко проявилось, хотя "присутствует проблема нашей безопасности и нашей подлинной политической заинтересованности в том, чтобы Белоруссия была свободной".

По мнению бывшего европейского лидера, утеря польского влияния, это не только вина правительства партии "Право и справедливость" (PIS), но и следствие "флирта европейцев с Путиным", а также польско-американских отношений, то есть "возложение всего (комплекса вопросов) на президента Трампа, отношения которого с Путиным и Россией, мягко говоря, неоднозначны".

Везде на первый план в Европе выходят "проросийские фигуры", отметил Дональд Туск. Например, Вышеградская группа уже не так однозначна в "вопросах Востока", как это было, когда Польша "играла в ней первую скрипку". Сегодня тон задает Будапешт, а не Варшава, сказал он.

Поэтому, по его словам, сегодня польское правительство "относительно мало" может что сделать, чтобы повлиять на весь ЕС в белорусском вопросе.

России — санкции, оппозиции в Белоруссии — деньги

Кроме того, объективно ситуация в Белоруссии отличается от украинской времен Майдана, там нет требований разрыва с Россией и европейского выбора.

"Санкции против России можно усилить, если ситуация ухудшится, но самое главное, надо сохранить европейское единство и принципиальность по отношению к Путину", — отметил Дональд Туск.

Он пообещал, что, как лидер одной из самых мощных партий Европарламента, сделает все возможное, чтобы профинансировать потребности белорусской оппозиции.

"Я сделаю все возможное, чтобы суммы не были проблемой. Необходимо найти только хорошие политические и логистические решения. Я не уполномочен давать гарантии ЕС, но я действительно уверен, что мы организуем столько средств, сколько потребуется для поддержки оппозиционного движения в Белоруссии", — сказал Дональд Туск.

Он отказался делать прогноз по ситуации, однако заявил, что Лукашенко потерял мандат доверия у "некоторых белорусов", жестоко подавив протесты, и перешел вторую "красную черту" — "недвусмысленно" попросив у России гарантии безопасности.

"Какой сценарий будет, наверное, никто не знает, в том числе и Лукашенко. Но я боюсь, что он мысленно способен перейти следующую черту. Не исключаю, что будет развиваться кардинальный сценарий, если игра против усталости протестующих не принесет результата. По понятным причинам положение белорусов объективно сложнее, чем положение украинцев несколько лет назад", — сказал Дональд Туск.

Россия сможет "без Лукашенко и с оппозицией у власти"

Что касается намерений России в Белоруссии, то польский политик считает, что Владимиру Путину нельзя здесь использовать "отговорку" о защите русского меньшинства или русскоязычных белорусов, как это было на Украине

Но Россия присутствует в Белоруссии гораздо больше, чем в Украине, поэтому у главы РФ не должно возникнуть проблем с поиском "патриотических партнеров, ответственных и достаточно безопасных с точки зрения интересов России", уверен Дональд Туск.

"Не думаю, что Путин решится оказать братскую (силовую) помощь. Нет необходимости. Пока военные и полиция верны и верны Лукашенко, именно этих сил сил достаточно, чтобы умиротворить оппозицию".

"Если только что-то не случится в самой России. Я не думаю, что Хабаровск станет рассадником демократической чумы, которая вызовет у Путина — сегодня, потому что завтра, я не знаю — очень нервную реакцию. У Путина в этом смысле есть время. У Лукашенко этого времени гораздо меньше. При необходимости Путин реализует и сценарий частичного контроля над Белоруссией без Лукашенко и с оппозицией у власти", — сделал вывод Дональд Туск.

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Темы дональд туск владимир путин александр лукашенко
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