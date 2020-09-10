Чем были вызваны антиправительственные митинги в Болгарии? Чем недовольны граждане? Что происходит в стране? Возможны ли какие-то изменения в общественной жизни и политике Болгарии? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии "Правды.ру" рассказал председатель Болгарского общественного фонда народного единения Христо Маринов.
— Христо, социалисты имеют какие-то шансы выиграть выборы в парламент, которые пройдут весной?
— Никакой.
— А кто выиграет выборы?
— Парламент будет очень разношерстный. Там будет от 6 до 8 партий. И я думаю, что очень трудно будет даже создать коалицию большинства. Ее будет невозможно создать из двух партий. Может быть, что даже коалиция между тремя партиями не позволит им создать правительство.
— Получается, внутри Болгарии нет никого, кто бы мог переломить ситуацию?
— На сегодняшний день нет лица, которое может быть лидером. Пока такого лидера не видно. Даже достаточно мощные недавние протесты были достаточно разношерстны и разобщены. Люди на них выступали с разными целями. Объединяло их, в первую очередь, требование отставки правительства, но пути развития все видят разные.
— Лидеры протеста не имеют все-таки особенного влияния?
— Да. Надо народ довести до точки кипения. Они нашли именно момент точки кипения, и поэтому успели что-то сделать. Но у них нет программы. Что делать дальше, никто толком не знает. Допустим, правительство подало в отставку. Хорошо, будут новые выборы, ладно будет несколько партий… А дальше?…
— Христо, может быть, это — проблема не одной Болгарии, а какой-то системный кризис Евросоюза? Евросоюз не может вытащить Болгарию, а премьер Борисов хвастается, что страна продвигается в Банковский союз Еврозоны. Это поможет решению проблем или только усугубит их?
— Это ничего хорошего не даст Болгарии. Сейчас мы находимся в ожидания Еврозоны, это должно состояться в 2023 году, но в этом ничего хорошего нет. Я видел этот процесс в Италии. Заявляли, что при переходе с итальянских лир на единую европейскую валюту цены немного снизятся. А на деле оказалось, что они выросли примерно в два раза.
То же самое произойдет и у нас. Тем более референдума за то, чтобы Болгария вошла в Еврозону, не было. Нас затащат в Еврозону, как затащили в НАТО. Мы попали в НАТО с одной подписью. Народ даже ничего не понимал, что случилось, и до сих пор непонятно, как это было возможно протащить.
Тогда только министр иностранных дел подписал бумаги, и все — мы в НАТО. То же самое и сейчас происходит. Для обычного человека ничего хорошего точно не будет. Будет еще больше зависимость от европейской бюрократии и ухудшение нашего положения.
Кризис в Европейском союзе будет очень большой, в том числе и в области международной политики. В Италии создается партия за выход из Европейского союза, и эта группа уже имеет 7% поддержки народа.
Не забывайте, что с 23% Берлускони выигрывал. Так что, может быть, Италия станет следующим государством, которое выйдет из Евросоюза, потому что недовольство там — огромное. Многие люди не получают зарплаты полгода.
— В западном информационном пространстве Болгария вообще как-то отсутствует. Почему они не ищут русский след в недавних протестах и беспорядках? Ведь они его везде и во всем находят, а у вас никак не могут найти. В чем дело?
— Нашли-нашли. Самого богатого человека Болгарии Васила Бошкова обвиняют, что он все эти митинги финансировал.
А вскоре после того, как его задержали в Дубае, туда приехал Нарышкин. Они сразу связали эти события. — Мол, видите, Нарышкин приехал в Дубай для того, чтобы освободить Васила Бошкова. Всё-таки есть русский след. Как же без него…
Что на Западе мало пишут про Болгарию — вполне понятно. Она всегда была сателлитом больших государств. После освобождения от турецкого рабства здесь было мало интересного для большой политики. Интересно только Черное море, российская и турецкая стороны, близость Босфора и Дарданелл, а сама Болгария мало кого волнует.
После 1945 года, мы попали под крыло Советского Союза, поэтому западный политический интерес был с этой точки зрения.
После развала СССР к нам интереса со стороны России не было. Сейчас он появился. Но теперь восстановить отношения будет сложнее, потому что наше поколение знает русский язык, а новое поколение уже разговаривает на английском.
Англия предоставила Болгарии 7000 тысяч бесплатных мест для обучения. В России менее 200 молодых болгар обучаются по государственной программе. Из далеких африканских стран — намного больше.
А в советские времена 2800 человек каждый год выпускались из русских вузов и возвращались в Болгарию. Конечно, сейчас ориентация у молодых болгар — совсем другая.
— Какие политические задачи стоят перед Болгарией? Есть реальные перспективы развития?
— Я думаю, что приближающиеся выборы будут самые непредсказуемые. Борисов боится подать в отставку, потому что если он уйдет с поста премьер-министра, сразу начнут расследовать его деятельность, а ему есть за что отвечать.
Поэтому даже если протесты возобновятся с новой силой и перекроют всю Болгарию, он всё равно в отставку не подаст. Он будет тянуть до следующих выборов в марте, чтобы задержаться в неприкосновенности власти.
Все это тоже даст результаты, которые пока невозможно спрогнозировать. Остается только надеяться, что все-таки будет хоть что-то к лучшему.
— Конечно, всегда надо надеяться и стремиться сделать лучше. Поэтому есть, к чему стремится, Болгарии, так же как и России. Надо работать…
— У вас — намного лучше.
— У нас это, возможно, просто из-за того, что у власти — человек-государственник.
— Абсолютно.
Беседовала Любовь Степушова
К публикации подготовил Юрий Кондратьев
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