В болгарских протестах тоже нашли русский след

Чем были вызваны антиправительственные митинги в Болгарии? Чем недовольны граждане? Что происходит в стране? Возможны ли какие-то изменения в общественной жизни и политике Болгарии? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии "Правды.ру" рассказал председатель Болгарского общественного фонда народного единения Христо Маринов.

— Христо, социалисты имеют какие-то шансы выиграть выборы в парламент, которые пройдут весной?

— Никакой.

— А кто выиграет выборы?

— Парламент будет очень разношерстный. Там будет от 6 до 8 партий. И я думаю, что очень трудно будет даже создать коалицию большинства. Ее будет невозможно создать из двух партий. Может быть, что даже коалиция между тремя партиями не позволит им создать правительство.

— Получается, внутри Болгарии нет никого, кто бы мог переломить ситуацию?

— На сегодняшний день нет лица, которое может быть лидером. Пока такого лидера не видно. Даже достаточно мощные недавние протесты были достаточно разношерстны и разобщены. Люди на них выступали с разными целями. Объединяло их, в первую очередь, требование отставки правительства, но пути развития все видят разные.

— Лидеры протеста не имеют все-таки особенного влияния?

— Да. Надо народ довести до точки кипения. Они нашли именно момент точки кипения, и поэтому успели что-то сделать. Но у них нет программы. Что делать дальше, никто толком не знает. Допустим, правительство подало в отставку. Хорошо, будут новые выборы, ладно будет несколько партий… А дальше?…

— Христо, может быть, это — проблема не одной Болгарии, а какой-то системный кризис Евросоюза? Евросоюз не может вытащить Болгарию, а премьер Борисов хвастается, что страна продвигается в Банковский союз Еврозоны. Это поможет решению проблем или только усугубит их?

— Это ничего хорошего не даст Болгарии. Сейчас мы находимся в ожидания Еврозоны, это должно состояться в 2023 году, но в этом ничего хорошего нет. Я видел этот процесс в Италии. Заявляли, что при переходе с итальянских лир на единую европейскую валюту цены немного снизятся. А на деле оказалось, что они выросли примерно в два раза.

То же самое произойдет и у нас. Тем более референдума за то, чтобы Болгария вошла в Еврозону, не было. Нас затащат в Еврозону, как затащили в НАТО. Мы попали в НАТО с одной подписью. Народ даже ничего не понимал, что случилось, и до сих пор непонятно, как это было возможно протащить.

Тогда только министр иностранных дел подписал бумаги, и все — мы в НАТО. То же самое и сейчас происходит. Для обычного человека ничего хорошего точно не будет. Будет еще больше зависимость от европейской бюрократии и ухудшение нашего положения.

Кризис в Европейском союзе будет очень большой, в том числе и в области международной политики. В Италии создается партия за выход из Европейского союза, и эта группа уже имеет 7% поддержки народа.

Не забывайте, что с 23% Берлускони выигрывал. Так что, может быть, Италия станет следующим государством, которое выйдет из Евросоюза, потому что недовольство там — огромное. Многие люди не получают зарплаты полгода.

— В западном информационном пространстве Болгария вообще как-то отсутствует. Почему они не ищут русский след в недавних протестах и беспорядках? Ведь они его везде и во всем находят, а у вас никак не могут найти. В чем дело?

— Нашли-нашли. Самого богатого человека Болгарии Васила Бошкова обвиняют, что он все эти митинги финансировал.

Интересна не Болгария, а русский след

А вскоре после того, как его задержали в Дубае, туда приехал Нарышкин. Они сразу связали эти события. — Мол, видите, Нарышкин приехал в Дубай для того, чтобы освободить Васила Бошкова. Всё-таки есть русский след. Как же без него…

Что на Западе мало пишут про Болгарию — вполне понятно. Она всегда была сателлитом больших государств. После освобождения от турецкого рабства здесь было мало интересного для большой политики. Интересно только Черное море, российская и турецкая стороны, близость Босфора и Дарданелл, а сама Болгария мало кого волнует.

После 1945 года, мы попали под крыло Советского Союза, поэтому западный политический интерес был с этой точки зрения.

После развала СССР к нам интереса со стороны России не было. Сейчас он появился. Но теперь восстановить отношения будет сложнее, потому что наше поколение знает русский язык, а новое поколение уже разговаривает на английском.

Англия предоставила Болгарии 7000 тысяч бесплатных мест для обучения. В России менее 200 молодых болгар обучаются по государственной программе. Из далеких африканских стран — намного больше.

А в советские времена 2800 человек каждый год выпускались из русских вузов и возвращались в Болгарию. Конечно, сейчас ориентация у молодых болгар — совсем другая.

— Какие политические задачи стоят перед Болгарией? Есть реальные перспективы развития?

— Я думаю, что приближающиеся выборы будут самые непредсказуемые. Борисов боится подать в отставку, потому что если он уйдет с поста премьер-министра, сразу начнут расследовать его деятельность, а ему есть за что отвечать.

Поэтому даже если протесты возобновятся с новой силой и перекроют всю Болгарию, он всё равно в отставку не подаст. Он будет тянуть до следующих выборов в марте, чтобы задержаться в неприкосновенности власти.

Все это тоже даст результаты, которые пока невозможно спрогнозировать. Остается только надеяться, что все-таки будет хоть что-то к лучшему.

— Конечно, всегда надо надеяться и стремиться сделать лучше. Поэтому есть, к чему стремится, Болгарии, так же как и России. Надо работать…

— У вас — намного лучше.

— У нас это, возможно, просто из-за того, что у власти — человек-государственник.

— Абсолютно.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев