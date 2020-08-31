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Автор Василий Амирджанов

Лукашенко при﻿знался в авторитаризме и захотел перемен

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Спустя почти месяц протестов в Белоруссии Александр Лукашенко задумался о своем авторитаризме и захотел перемен.

Возможно, это откровение пришло действующему президенту Белоруссии после реакции стран Евросоюза на события в стране, а может и правда начал переосмысливать выстроенную в стране его собственную систему координат.

Под брендом диктатуры

Не так давно пресс-секретарь действующего президента Белоруссии с гордостью заявила, что термин "диктатура" стал международным брендом страны:

"За диктатурой в нашем сегодняшнем понимании мы видим, на мой взгляд, порядок, дисциплину и абсолютно нормальную, спокойную жизнь. Мне кажется, что мы так часто произносим это слово, что диктатура уже — это наш бренд!"

Судя по действиям и высказываниям Александра Лукашенко в адрес протестующих граждан, бренд заметно укрепился в своей смысловой капитализации. В Белоруссии Александра Григорьевича уже стали называть нежно и ласково — "президент ОМОНа".

Возможно, именно поэтому, проветрившись на прогулке с автоматом, Александр Лукашенко завел разговор с председателем Верховного суда Белоруссии Валентином Сукало о "несколько авторитарной" политической системе в стране. Действующий президент Белоруссии не преминул заметить, что в целом "в Беларуси — самый независимый суд".

По ходу разговора с Валентином Сукало действующий президент Белоруссии внезапно захотел перемен:

"Я считаю, что несмотря на то, что у нас несколько авторитарная система устройства общественной жизни, тем не менее, президент оберегает и охраняет суды. Но это — личностный момент, а надо сделать так, чтобы работала система, не завязанная на личности, в том числе Лукашенко".

В целом и жизнь — прекрасна и удивительна. Вот только на планете пока не нашлось ни одной женщины, которая была бы "в целом" или "чуть-чуть" беременной. Тем не менее, назвав себя хранителем независимости судебной системы, Александр Григорьевич предложил Верховному суду Белоруссии включиться в работу над новой Конституцией страны.

Авторитарный стартап

Упоминание терминов "диктатура" и "авторитаризм" в репликах действующего президента Белоруссии и его пресс-секретаря, рассмотревшую позитивную повестку в этих понятиях, требует уточнений.

Авторитаризмом называют тип недемократического политического режима, который основывается на сильной централизованной власти одного лица или группы лиц, но при сохранении относительных экономических, гражданских прав и свобод граждан.

Иными словами, авторитаризм это — подкрепленная идеологически имитация демократии. В каких-то странах подобную конструкцию называют "особым путем" и "суверенной демократией", а где-то и вовсе не стесняются, и не сочиняют заковыристые формулировки.

Диктатура это уже — форма осуществления государственной власти, при которой вся ее полнота принадлежит одному человеку (диктатору) или группе лиц. То есть отличие только в том, что из контекста авторитаризма выбывают какие-либо общепринятые права граждан и остаются лишь дарованные диктатором.

В тоталитарном государстве, в отличие от авторитарного, осуществляется глобальный контроль над гражданами от мировоззрения до регламентирования похода в туалет. В этом смысле, государственная конструкция, созданная Александром Лукашенко, пока не дотягивает до тоталитарной. Правда, действия силовиков при пресечении акций протеста после президентских выборов в стране сделали жирную заявку на соискание этого статуса.

Рассуждения Александра Григорьевича о своем авторитаризме на фоне гордости его пресс-секретаря за достижения в строительстве диктатуры вызывают смешанные чувства. Вроде бы, человек все-таки осознает, что он такой же гражданин Белоруссии, как и все остальные его соотечественники, и государство — не его личный стартап, но уточнение "несколько авторитарная" снова приводит в состояние, которое метко охарактеризовал Альберт Эйнштейн:

"Вопрос, который ставит меня в тупик: сумасшедший я или все вокруг меня?"

Тем временем, белорусская и российская пропаганда теперь занята созданием медийной картины для обоснования и оправдания действий властей по купированию протестного движения в Белоруссии.

Колья протеста

Белорусские силовики, вроде бы, учли все намерения и возможные маршруты протестующих, но их есть все-таки за что пожурить их верховному главнокомандующему. В Гродно случился конфуз. Беда в том, что этом городе нет Дворца Независимости, как в Минске, поэтому протестующие двинулись шествием к психдиспансеру и там поздравили Александра Григорьевича с днем рождения скандированием:

"Заберите нашего Сашу!"

В контексте авторитарной стабильности подобный промах сродни выходу на зарядку в спортивной форме "белый верх — красный низ". Поэтому нужно было срочно что-то предпринять, чтобы изумить мир.

После международной огласки подвигов белорусских силовиков, которым не повезло с протестующими гражданами из-за их умеренности, для более жестких и решительных действий властям остро требуются доказательства экстремистских намерений оппозиции.

Как в любой советской войсковой части, решение этой деликатной задачи, видимо, было поручено замполиту. Начальник главного управления идеологической работы министерства обороны Белоруссии Леонид Касинский, вероятно, успешно справился с поставленной задачей и бодро отрапортовал:

"За последние несколько недель белорусские военнослужащие, выполняя задачи по обеспечению безопасности, обнаружили множество тайников. В них находились заготовленные пруты, заостренные колья, а на крышах жилых домов — покрышки, мешки с камнями и горючие жидкости. Кто-то потом говорит, что это все было для мирных протестов".

Главного замполита белорусской армии, который занимается и вопросами идеологии, навязывание которой запрещено статьей 4 Конституции страны, даже не удивило, что этими тайниками за почти месяц протестов так никто и не воспользовался.

Возможно, группу замполитов стоило бы усилить заместителями по тылу, тогда может быть и родилось бы прорывное решение наподобие:

  • массовой рассылки СМС гражданам с указанием схронов (кто-нибудь да и попался бы из-за своего любопытства);
  • производства постановочных роликов с якобы протестующими "наркоманами" и "проститутками" на месте "преступления";
  • задержания польских, чешских и литовских "кукловодов", лично укладывающих средства нападения на силовиков (в идеале — одного из членов Координационного совета белорусской оппозиции, а лучше всех разом);
  • обнаружения экстремистской литературы, призывающей россиян перейти от суверенной демократии к общепринятой, чтобы мотивировать руководство России незамедлительно приобщиться к защите правящей элиты Белоруссии.

В ожидании развязки

Возможная перспектива отправки русских штыков в Белоруссию для поддержки власти Александра Лукашенко не радует ни белорусов, ни россиян. Конечно, Кремль объяснил условия, при наличии которых может быть принято решение об отправке российских силовиков в Белоруссию, но от этого не становится легче.

С тревогой комментирует план Лукашенко-Путина и фактический лидер протеста Светлана Тихановская:

"Это мирный протест народа против режима, который пытается украсть выборы и узурпировать власть. Мы требуем от всех стран уважать суверенитет Беларуси. В то же время мы крайне обеспокоены заявлениями господина Путина отправить российский ОМОН в Беларусь. Это было бы серьезным нарушением суверенитета Беларуси и имело бы тяжелые последствия для взаимоотношений Беларуси и России".

Реакция мирового сообщества и правда может быть весьма серьезной, если Россия поддастся искушению отправить в Белоруссию своих силовиков. Литва, Эстония и Латвия уже запретили въезд Александру Лукашенко и 29 белорусским чиновникам на свою территорию.

Вполне возможно, что и другие страны Евросоюза присоединятся к почину, а может быть и усилят давление на белорусскую власть. Чуть-чуть авторитаризма в Европе не понимают.

Понятно, что некоторые представители российской власти уже значатся в санкционных списках по другим поводам, но силовое вмешательство в дела Белоруссии в этот раз может обойтись России слишком дорого. Причем, не только в репутационном или и в экономическом плане. Белорусы могут такое и не простить.

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Темы белоруссия 2020 александр лукашенко
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