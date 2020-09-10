Почему власти позволяют Западу разрушать свои страны?

Как Запад дестабилизирует бывшие советские республики? Посредством каких механизмов? Почему это стало возможно и продолжается? Почему власти потворствуют деятельности всевозможных НКО с упором на русофобию, зная что это ведет к потере суверенитета и к свержению их самих? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии Правда. Ру рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин.

Читайте начало интервью:

— Дмитрий Федорович, почему руководители соседних государств наступают на западные грабли помногу раз? Неужели Александр Лукашенко, потворствуя всяким НКО и соросовским организациям, взяв курс на сближение с Западом, не понимал, к чему это приведет? Агентство по международному развитию USAID из России попросили еще в 2012 году (хотя оно продолжает реализацию ряда проектов и у нас), а в Белоруссии прекрасно себя чувствует. "Восточное партнерство", "Национальный фонд для демократии" и масса других подрывных организаций также беспрепятственно действуют в Беларуси, Казахстане и других странах.

Почему белорусское руководство не объявляет эти организации нежелательными, как сделала Россия? Когда Александр Григорьевич взял прозападный курс, он не понимал, что ему грозит судьба Януковича? Токаев сейчас поддерживает программу "Американских уголков", не понимает, что его тоже может ждать такая судьба?

— Долгое время — сотни лет — эти территории входили в состав Российского государства — сначала Российской Империи, потом Союза Советских Социалистических республик. Собственной международной субъектности и собственной государственности, которая бы предполагала абсолютный суверенитет, данные территории, эти административно-территориальные образования не имели, несмотря даже на то, что Украинская ССР и Белорусская ССР были по итогам Второй мировой войны введены в ООН и являлись ее членами.

Когда были образованы уже независимые государства в пределах административных границ бывших советских республик, то перед их политическим руководством встал вопрос о поиске собственной субъектности. Казалось бы, очевидно, что исходя из традиционных экономических, социокультурных связей, им нужно опираться на Российскую Федерацию.

Но элита этих стран зачастую преследовала свои узкокорыстные цели. В начале 90-х это были бывшие советские, партийные руководители. В дальнейшем им на смену пришли другие люди, которые посчитали, что нужно написать новую историю этих государств. И вот тут они решили опереться на Запад, полагая, что тогда им оттуда помогут, начнут вкладывать деньги, покупать их товары и так далее.

Западные козлы на постсоветском огороде

Естественно, этого не произошло. Они там не нужны абсолютно. Им они интересны только с точки зрения создания "санитарного кордона" вокруг Российской Федерации, для оказания политического, а возможно, и военного воздействия и давления на нашу страну.

Для того, чтобы удержаться у власти и активно развивать так называемую многовекторную политику, стали активно выстраиваться международные контакты между новыми республиками бывшего Советского Союза и политическим руководством западных стран.

Там появлялись западные советники, которые давали соответствующие инструкции, заключались международные соглашения, одним из основных пунктов которых была полная свобода деятельности западных НКО на территории этих государств. Не избежали и мы, к сожалению, такого пути.

В 90-е годы по линии комиссии Гор-Черномырдин в соответствии с международными соглашениями в Российской Федерации такая деструктивная деятельность велась в полном объеме. В настоящий момент она свернута и подлежит жесткому ограничению в соответствии с законами.

Кто и зачем пустил троянских коней

Но когда обострилась внутриэлитная борьба в бывших союзных республиках, противоборствующие стороны обращались не только к Российской Федерации и опирались на пророссийски настроенных собственных граждан, но стали прибегать и к помощи западных сил. Это усилило зависимость этих стран от иностранного влияния.

В дальнейшем они утратили субъектность, которая и так была довольно зыбкая, всего лишь формализованная на бумаге. Таким образом они полностью попали в подчинение западных государств, которые управляют ими уже не только посредством мягкой силы, но и достаточно жестко регулируют все вопросы вплоть до кадровых назначений.

Мы видим, когда приезжал вице-президент США на Украину, он просто вел совещания в администрации президента и правительстве, перед ним отчитывались, как перед начальником. Естественно, у западных стран есть еще и интерес к ресурсам, которые там — дешевые, а население беднеет.

Давление на Белоруссию

Другую позиции занимало руководство Белоруссии после прихода к власти Александра Григорьевича Лукашенко. Он выстраивал тесные экономические, политические и военные отношения с Российской Федерацией. Благодаря этому его положение было достаточно прочным, сильным и стабильным.

Экономика росла. Протестные настроения были несильны. Тем не менее, руководство Белоруссии испытывало мощнейшее давление со стороны западных государств. Это выражалось в установлении режима санкций, в отказе от любых контактов с руководством Белоруссии со стороны западных государств, в попытке сделать из них неких изгоев.

Российская Федерация, максимально оказывала поддержку братскому белорусскому народу и руководству, установив режим максимального экономического благоприятствования и торгового благоприятствования для белорусских производителей, что выражалось в дешевых ценах на энергоносители, фактически создании общего рынка труда и товаров.

Тем не менее, зависимость от мнения Запада, по всей видимости, там сохранялась, что не позволяло в силу тех или иных причин окончательно соединиться с Россией. Хотя это было бы в интересах, в первую очередь, именно белорусского народа.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев