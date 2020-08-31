О чем будет говорить Владимир Путин с Александром Лукашенко в на встрече в России, которая состоится в ближайшие две недели, рассказал эксперт Богдан Безпалько.
Визит президента Белоруссии в Россию состоится в течение двух ближайших недель, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Два президента вчера условились, что это состоится в ближайшие недели. Соответственно, в течение пары недель точно встреча состоится", — сказал Песков журналистам.
Как сказал "Правде.Ру" член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, эксперт по Белоруссии и Украине Богдан Безпалько, на этой встрече будут обсуждаться следующие вопросы:
-интеграция Белоруссии и России,
-пребывание Александра Лукашенко у власти и возможность трансфера,
-вопросы экономического сотрудничества, потому что без России Белоруссия "рухнет в пропасть экономической стагнации".
Эксперт уверен, что, если встреча будет носить закрытый характер, это будет означать, что президенту Лукашенко будут предлагать "разного рода варианты развития событий", а если он не согласится, вероятно тогда всё останется на своих местах — протесты будут продолжаться.
По словам Богдана Безпалько, России кредитовать правительство Лукашенко бесполезно, потому что:
-он утратил кредит доверия у населения,
-экономическая система Белоруссии крайне неэффективна, и это, по сути, "паразитирование на России".
Эксперт не сомневается, что даже если Александр Лукашенко подпишет "какие-либо бумаги", если он пообещает "что-либо" России, он "всё равно обманет".
Задача России, по словам Богдана Безпалько состоит в том, чтобы — чтобы к власти в Белоруссии пришел человек ярко пророссийский, или хотя бы умеренно пророссийский.
"Но таких политиков мы не выращивали в Белоруссии, а Лукашенко сознательно их всех вытаптывал, втаптывал в почву. Поэтому сейчас в этом отношении может наблюдаться ряд сложностей. То есть мы можем получить, скорее всего, вместо пророссийского лидера, Лукашенко №2, который будет проводить такую же политику обещаний, "многовекторности" и паразитирования на России" — сказал эксперт.
Как известно, президент Белоруссии пообещал провести в стране новые выборы после конституционной реформы.
Белорусский политолог, директор Центра изучения и развития континентальной интеграции "Северная Евразия" Алексей Дзермант предложил закрепить в Конституции союзнический статус Белоруссии и России.
В Статье 18, п. 2 сейчас звучит так: "Республика Беларусь ставит целью сделать свою территорию безъядерной зоной, а государство — нейтральным". Политолог предлагает заменить на: "Республика Беларусь является военно-политическим союзником Российской Федерации".
"Этот пункт важен в свете того, что американцы собираются разместить своё ядерное оружие в Польше, нейтралитет оказался невозможен в условиях гибридной агрессии со стороны Запада, Россия подставила нам плечо в трудную минуту, и ей нужны гарантии того, что Беларусь останется союзником России при любой власти", — пишет Алексей Дзермант.
Он поясняет в своем Телеграм-канале, что от суверенитета никто не отказывается, но нужно понимать, что из-за текущего политического кризиса белорусский суверенитет получил серьёзную пробоину.
"И выбор, стоящий перед нами, такой: либо мы теснее интегрируемся с Россией и именно в союзе с ней защищаем общий суверенитет, либо Запад под предлогом защиты от России его окончательно погубит. Почему с Россией у нас будет больше суверенности, чем с Западом? Потому что для россиян белорусы — родные люди и братья, а не холопы и объект цивилизационной перевербовки. Да, придётся идти на уступки и договариваться, но мы не предадим себя", — добавил Алексей Дзермант.
В воскресенье вышедший на переговоры к протестующим представитель Лукашенко Николай Латышёнок посоветовал "отправить в Европу" Координационный совет оппозиции, возглавляемый Светланой Тихановской.
Германия в лице своего МИДа заявила, что приостанавливает участие в германо-белорусской стратегической консультативной группе. Прибалтийский страны заявили, что вводят санкции против 30 белорусских чиновников.
Агентство Fitch сообщило, что в первые три недели августа суммарный отток депозитов в национальной и иностранной валюте из банковской системы Белоруссии составил от 1% до 6%. Валютная ликвидность Национального банка Республики Белоруссия (НБРБ) недоступна, и его способность предоставить поддержку в иностранной валюте в случае необходимости сдерживается невысокими резервами.
На российские кредиты приходится 47% внешнего фондирования. Внутренняя валютная ликвидность в значительной мере инвестирована в долгосрочный суверенный долг Белоруссии (из которого банки были держателями 3,6 млрд. долл. на конец июня).
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