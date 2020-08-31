Православие одержало победу в Черногории

Когда Мило Джуканович "поднял руку" на православие, его участь в Черногории была предрешена, считает эксперт Елена Гуськова. Она рассказала, какой будет новая Скупщина страны.

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Уход Джукановича был предопределен

Парламентские выборы в Черногории, состоявшиеся 30 августа, были отмечены большой явкой граждан: 75,9 % зарегистрированных избирателей, что в два раза больше, чем на предыдущих выборах.

Как сказала "Правде.Ру" руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН, доктор исторических наук Елена Гуськова, самый большой оппозиционный блок "За будущее Черногории" по итогам выборов получает 27 мест в парламенте, в то время, как Мило Джуканович со своей Демократической партией социалистов (ДПС) — 30 мест.

"Блок "За будущее Черногории", конечно, очень для нас важен, потому что он хочет восстановить отношения с Россией, будет восстанавливать отношения с Сербией. Этот блок считается просербским, а отношения с Сербией при Джукановиче были нарушены", — сказала Елена Гуськова.

По ее словам, протесты оппозиции длятся уже 2-3 года, но после того, как Джуканович принятием закона о Свободе вероисповедания, "поднял руку" на Сербскую православную церковь (СПЦ) в Черногории, то есть — на православие, "тут уже поднялся весь народ, поэтому результаты этих выборов были ожидаемые".

Какова будет новая Скупщина

Эксперт пояснила, что еще два оппозиционных блока получили соответственно 10 и 4 места в парламенте (Скупщина), то есть, сегодня у оппозиции 41 место, а у Мило Джукановича — 29. Всего в парламенте 81 место. Значит, остается 10 мест, которые достались небольшим партиям и нацменьшинствам, и на которые рассчитывает Джуканович.

По словам Елены Гуськовой, он хочет присоединить эти места к своей партии, создав коалицию из 40 мест, что "будет уравновешивать силы в парламенте и утяжелять его работу".

"Но самое главное для нас — это надежда на смену внутренней и внешней политики Черногории, которая при Джукановиче была очень антироссийской, антисербской, пронатовской", — сделала вывод Елена Гуськова.

Заметим, что при Джукановиче, который правил страной 30 лет, Черногория:

-отделилась от Сербии, -признала независимость Косово, -подала заявку на членство в ЕС, -вступила в НАТО.

Лидер ДПС, конечно, останется президентом, но страной будет управлять оппозиционное правительство.

Новый лидер Черногории — Здравко Кривокапич

Лидер блока "За будущее Черногории" Здравко Кривокапич (62 года) родился в Никшиче. Учился на факультете машиностроения Университета Черногории. Закончил аспирантуру в Белграде и защитил докторскую степень в Подгорице.

Является одним из основателей общественной организации "Мы не отдадим Черногорию", которая была основана черногорскими профессорами и интеллектуалами в поддержку Черногорско-Приморской митрополии СПЦ. Ее прихожанами называют себя семь из десяти жителей страны.

Организация поддержала протесты населения и участвовала в судебных тяжбах, выступая в защиту СПЦ, у которой стали отбирать храмы в пользу находящейся вне евхаристического общения с Вселенским православием Черногорской Православной Церкви (ЧПЦ).

Против Кривокапича (и еще пяти священников) было возбуждено уголовное дело после митинга оппозиции из-за "разумного подозрения, что они совершили преступление, заключающееся в несоблюдении санитарных правил для борьбы с опасным инфекционным заболеванием".

Кривокапич заявил в своей предвыборной программе, что отменит закон "О свободе вероисповедания", вызвавшего массовые протесты верующих.

Лидер оппозиционной коалиции "Черное по белому" Дритан Абазович, заявил, что "мы тридцать лет ждали смены власти, многие не верили, а вот эти люди верили".

"Мы сказали, что напишем историю, и мы ее написали. Мафия больше не будет править Черногорией, — заявил Абазович.

Справка. Закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин" принят парламентом в прошлом году. В соответствии с этим законом, религиозные организации в Черногории должны подтверждать права на свою собственность, то есть, доказать, что они обладали правами на принадлежащие им здания и храмы до 1918 года, когда Черногория стала частью державы, которая позже стала Югославией.

ЧПЦ провозгласила себя автокефальной, то есть, независимой в 1993 году. Она требует передать ей все храмы и монастыри, возведенные на черногорской земле до 1920 года, то есть до того времени, когда черногорские приходы воссоединились с Сербской патриархией.

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