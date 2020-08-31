Кто, как и чем пытался отравить политических противников

На протяжении XX века боевые отравляющие вещества, способные нанести урон вероятному противнику, совершенствовались, несмотря на неоднократный запрет химического оружия как средства массового поражения в связи с антигуманным воздействием на человеческий организм.

Отравляющие и высокотоксичные вещества, в том числе диверсионные яды, также традиционно являются популярным способом индивидуального уничтожения влиятельных лиц.

Не секрет, что разработкой формул ядовитых соединений и их практическим применением занимаются спецслужбы и органы разведки практически всех стран мира.

История изобилует яркими примерами индивидуального террора в отношении руководителей и общественных лидеров враждебных государств.

Некоторые из способов отравления человека ядами можно изучить на примере неудачных попыток ЦРУ убить кубинского революционера Фиделя Кастро.

Самым распространенным способом попадания в организм ядовитого вещества является пероральный — непосредственное проглатывание. Капсулами со стрихнином и цианидом калия, разработанными в лаборатории ЦРУ, снабжались и завербованные представители чикагской мафии, имевшие доступ в рестораны, и любовница Кастро.

Но… по разным причинам эта возможность уничтожить команданте не была реализована, в том числе благодаря штату дегустаторов и работе кубинской контрразведки.

Ингаляционный способ отравления через дыхательные органы ЦРУ использовало в 1963 году, поместив палочку Коха, вызывающую туберкулез, в баллоны акваланга, предназначенного в качестве подарка Кастро. Однако выступавший в качестве дарителя адвокат, не будучи осведомленным об операции, сорвал ее, преподнеся другой экземпляр.

Этот же способ был использован при попытке передать Кастро сигары, начиненные ботулиническим токсином либо галлюциногенным веществом, способным вызвать острый психоз и привести к полному умственному расстройству.

Также ЦРУ решилось на использование инъекционного метода отравления, при котором токсическое воздействие развивается необыкновенно быстро в связи с попаданием токсина в общий кровоток.

Лейтенанту, входившему в ближайшее окружение кубинского лидера, агенты ЦРУ передали шариковую ручку с тонкой иглой, наполненную ядом Blackleaf 40, из которой необходимо было выстрелить в кубинского лидера. Считается, что офицер из страха не смог этого сделать, а спустя три года признался Кастро в попытке покушения и сотрудничестве с ЦРУ, за что получил длительный срок тюремного заключения.

И сейчас наиболее востребованным методом изменения баланса сил на мировой шахматной доске продолжает оставаться физическое устранение глав государств и политиков.

Устранение одного человека, даже тщательно охраняемого, требует значительно меньших затрат, чем развязывание военного конфликта, либо расшатывание обстановки во всем государстве или регионе.

Ярким примером работы спецслужб РФ стала операция по ликвидации в 2002 году арабского террориста Амира ибн аль-Хаттаба, руководившего в самопровозглашенной "республике Ичкерия" бандформированиями и неоднократно участвовавшего в террористических актах против российских военнослужащих и мирного населения, зачастую выступая непосредственным заказчиком.

Версий гибели полевого командира высказывалось достаточное количество, вплоть до отрицания роли ФСБ, при этом сомнениям не подвергается сама причина смерти.

Наиболее достоверным (официальная версия гласит) считается отравление перкутанным способом — путем передачи Хаттабу письма из-за рубежа, перехваченного российскими спецслужбами и пропитанного неким нервно-паралитическим ядом с отсроченным действием. В этом случае происходит впитывание ядовитого вещества через кожные покровы.

По имеющимся данным, смерть Хаттаба наступила через 2 суток после прочтения, но была ошибочно классифицирована бандитами как результат пищевого отравления. Подозрения появились лишь после смерти еще нескольких человек из окружения террориста, контактировавших с корреспонденцией.

Вероятно, состав пропитал и конверт, в меньшей концентрации попав на кожу телохранителей и курьеров, в результате токсического воздействия вызвав летальный исход.

В 2017 году в Малайзии зарегистрирован случай применения боевого отравляющего вещества VX, оказывающего воздействие и ингаляционным, и перкутанным способом, на территории международного аэропорта.

В зоне вылета на гражданина КНДР Ким Чхоля напали две женщины, брызнув в лицо неизвестной жидкостью и набросив на лицо платок. После кончины пострадавшего по дороге в больницу, была проведена дактилоскопическая экспертиза, по результатам сравнения которой с данными, предоставленными южнокорейской разведкой, было установлено, что погибшим является Ким Чен Нам, сводный брат лидера Северной Кореи.

Вскрытие тела и посмертные экспертизы вещества, оставшегося на лице покойного проводились в Куала-Лумпур без участия представителей КНДР, что вызвало протест со стороны северокорейского посольства, заявившего о недоверии малайзийским органам правопорядка и дознания и непризнании в убитом старшего сына Ким Чен Ира.

В прессе муссировались различные предположения о заказчиках убийства — причастности негосударственных южнокорейских сообществ, направляемых США, либо принадлежности непосредственных исполнительниц к спецслужбам Северной Кореи.

Сами женщины утверждали, что стали участницами розыгрыша, одна из них была осуждена за непредумышленное причинение смерти. Весной 2018 года Госдепартамент США объявил о введении санкций против КНДР за применение химического оружия.

Одним из главных направлений развития применения отравляющих веществ на современном этапе стала их "безуликовость", максимально затрудняющая достоверное определение источника отравления и маскирующая причину смерти под обострение хронических заболеваний.

Вместе с тем малозаметность современных ядов открывает широкие возможности для спекуляции сфабрикованными обвинениями в их применении.

После отравления в 2010 году радиоактивным веществом — полонием — бывшего сотрудника КГБ/ФСБ Александра Литвиненко, проживавшего в Лондоне после бегства из Москвы, разразился дипломатический скандал между Россией и Великобританией. Подданные королевы обвинили российское правительство и назвали исполнителем убийства россиянина Андрея Лугового — также бывшего сотрудника органов государственной безопасности, в данный момент являющегося депутатом Государственной Думы РФ от фракции ЛДПР.

Литвиненко, Луговой и их деловой партнер Дмитрий Ковтун встречались в баре лондонской гостиницы за несколько недель до смерти перебежчика, Скотланд-Ярд утверждает, что именно там в чайную чашку Литвиненко якобы и был добавлен полоний-210, наличие которого в организме больного не удавалось диагностировать в течении почти 3 недель. Власти Великобритании заявляли, что это первый случай использования вещества в качестве яда.

С 2007 года Лондон неоднократно требовал от Москвы экстрадиции Лугового как подозреваемого по делу об убийстве гражданина Великобритании, получая отказы на основании конституционного запрета на выдачу собственных граждан. По сообщениям американских и британских спецслужб, они также якобы располагают доказательствами о причастности российского правительства к отравлению бывшего подданного РФ, но эти доказательства признаны судом неприемлемыми и не могут быть обнародованы.

Неоспорим факт, что российские спецслужбы отказались от слежки за Литвиненко еще до его смерти, получив заверения британской стороны в полном контроле ситуации. Андрей Луговой, отрицающий все обвинения как необоснованные и политически мотивированные, высказывал мнение о заинтересованности в смерти Литвиненко самих британских спецслужб. В

2018 году прокуратура Гамбурга в качестве независимой стороны провела собственное расследование, подтвердив выводы российского правосудия о невиновности Лугового и Ковтуна и прекратила производство по делу за отсутствием оснований для предъявления обвинений.

Даже непредвзятые результаты изучения материалов дела немецкими специалистами не останавливают Великобританию, стремящуюся обвинять Россию в преступлениях такого масштаба и, опираясь на поддержку США, провоцировать новую серию ограничительных мер.

Используя широкий резонанс вокруг дела Литвиненко и желая отвлечь внимание общественности от выводов немецкой комиссии, в том же 2018 году Лондоном было сфабриковано еще одно подобное дело — отравление с целью явной провокации бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, более 9 лет сотрудничавшего с британской разведкой с целью подрыва обороноспособности России, и его дочери.

Скрипаль и его дочь, навещавшая отца в британском городе Солсбери, были отравлены веществом нервно-паралитического действия семейства "Новичок", включающего в себя более шести десятков соединений, разработанных еще в 70-х годах прошлого века советскими учеными-химиками.

Полицейский, проводивший осмотр дома пострадавших, также был госпитализирован с признаками отравления. Всего за медицинской помощью обратились более 40 человек, контактировавших с вещами пострадавших.

Проведенная экспертиза не смогла установить происхождение отравляющего вещества, нанесенного на входную ручку дома в виде гелевой субстанции. Первоначально СМИ высказывалась и активно продвигалась версия о заражении багажа Юлии Скрипаль на территории России, дабы не возникало сомнений в виновниках покушения, но была опровергнута в связи с тяжелым токсическим поражением организма, оказываемым "Новичком" и невозможностью контакта человека с ним на протяжении долгого времени.

Дальнейшая изоляцию зараженной местности с целью ликвидации следов отравляющего вещества, как и перемещение Сергея и Юлии Скрипаль на британскую военную базу расценивается многими экспертами как попытка сокрытия и уничтожения улик, препятствующая расследованию инцидента на условиях транспарентности.

Посольство России в Великобритании, комментируя публикации с данными британской разведки о причастности российского государства к отравлению, заявляло о недостатке свидетельств и построении обвинений на идентификации химической субстанции без установления места производства и надуманных выводах из "разведывательной информации, которую нельзя проверить".

После идентификации Скотланд-Ярдом двух российских граждан как якобы офицеров ГРУ, посещавших Солсбери под фамилиями "Боширов" и "Петров" в период, когда произошло отравление, они рассматривались в качестве основных подозреваемых. Позднее СМИ сообщали о раскрытии причастности других подозреваемых, в том числе врача для оказания первой помощи при случайном отравлении исполнителей.

В социальных сетях развернулась массированная атака по деанонимизации российских граждан, вплоть до публикаций фотографий внутренних паспортов. Российская сторона отказалась от комментариев неофициальных данных, основанных на домыслах.

В очередной раз огульно обвинив Россию в использовании силы на территории иностранного государства и лично президента РФ Владимира Путина в организации покушения, Великобритания развязала дипломатический конфликт, повлекший за собой взаимную высылку более 20 дипломатов двух стран.

Большинство стран Евросоюза, США, Канада и Австралия поступили аналогично из соображений солидарности с Англией. США дополнительно ввели против России санкции за нарушение запрета на военное применение биологического и химического оружия, в августе 2019 года приняв второй пакет санкционных мер.

Российские дипломаты неоднократно заявляли о непричастности России к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери, отмечая, что "ситуация в медийном пространстве быстро перерастает в новый виток ведущейся в Великобритании антироссийской кампании".

МИД России обращался к британской и французской стороне, привлеченной для расследования, с рядом вопросов и требованием о передаче российскому правосудию образцов токсичного вещества, изъятого на месте преступления, до сих пор не выполненном, что свидетельствует о нежелании Великобритании получить иной результат расследования, кроме виновности России.

Госпитализация оппозиционера Алексея Навального и дальнейшая транспортировка его в Германию для прохождения лечения как нельзя лучше укладывается в откатанную схему обвинений России в нарушении собственного и мирового законодательства.

В данный момент множественные спекуляции информацией об отравлении Навального направлены лишь на усугубление негативного образа российского руководства. Исследования, проведенные в немецкой клинике Charite, несомненно требуют дополнительного изучения и широкого анализа. Омские медики уже запросили у коллег из Берлина данные лабораторных исследований, подтверждающих интоксикацию организма пациента ингибиторами холинэстеразы.

По словам профессора Сергея Шигеева, одного из лучших специалистов в области судебно-медицинской экспертизы, поспешно делать выводы об отравлении тем же "Новичком", ингибитором ацетилхолинэстеразы, поскольку клиническая картина отравления не является абсолютно типичной.

В совокупности с возможностью колебаний уровня холинэстеразы при некоторых хронических заболеваниях, либо на фоне употребления лекарственных препаратов, причин несовпадения анализов в омской и немецкой клиниках может быть масса.

Немецкое медицинское сообщество достаточно осторожно в высказываниях о состоянии находящегося в коме Навального и установке даже предварительного диагноза, несмотря на оказываемое давление, отказываясь от комментариев до установления фактов, не подлежащих двоякому трактованию.

Подобная аккуратность главного врача омской больницы, заявлявшего о возможном нарушении обмена веществ у пациента, расценивается оппозицией как заведомая ложь, давая возможность для наращивания обвинений, необходимых для раскачивания версии об отравлении в медиапространстве.

Не дожидаясь завершения медицинских обследований и официального врачебного заключения, США (являясь основным бенефициаром очернения России на мировой арене), вводит новые санкции против российских НИИ, подозреваемых в работе над химико-биологическим оружием, одновременно отказываясь от принятия результатов российских разработок вакцины от Covid-19 на основании участия в них НИИ Минобороны РФ.

Использование спецслужбами всего мира отравляющих веществ для ликвидации неугодных тому или иному режиму граждан привело к нынешнему расцвету интриг в области внешнеполитической разведывательной деятельности и подрывает сотрудничество в области медицинских инноваций, служащих на благо человечества.