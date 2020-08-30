Белорусы активно троллят власти и протестуют трусами

Общение властей Белоруссии с гражданами страны дополнилось нетривиальным протестным креативом, который быстро распространился в интернете.

Далеко не все протестующие граждане разделяют политические взгляды оппозиции. Людей объединило общее видение будущего страны — Белоруссия должна быть суверенной, власть сменяемой, государство правовым, а выборы честными. Категорично, просто и демократично.

В автозак походкой от бедра

Десятитысячный "Гранд-марш женщин", прошедший 29 августа 2020 года, оказался не менее продуктивным, нежели предыдущие протестные акции. Марш был организован, чтобы продемонстрировать солидарность с соотечественниками, задержанными и избитыми в ходе предыдущих акций протеста.

Представительницы прекрасной половины белорусского общества выступили с традиционными лозунгами, но и добавили новый креатив:

"Вам никто не даст!"; "Если любишь, отпусти!"; "Баста!"

Дамы разных возрастов, одетые в бело-красные цвета прежнего государственного флага независимой Белоруссии, элегантно продефилировали по улицам Минска, изумив даже бойцов ОМОНа. Несмотря на попытки милиции блокировать продвижение женщин, дамы каждый раз ловко просачивались через кордоны силовиков и продолжали движение.

Хотя массовых задержаний во время акций, вроде бы, и не случилось, но тем не менее милиция сумела отличиться в самом конце мероприятия. Видео с жестким задержанием девушки в троллейбусе на глазах у изумленных пассажиров сильно впечатлило социальные сети. Все случилось в традиционной парадигме брутального харрасмента белорусских силовиков:

грубость;

рукоприкладство;

женские крики;

жесткое задержание заступившегося за девушку.

Очевидцы дополнили картину происшедшего и рассказали, что протестующие, которые убегали от ОМОНа, забежали в тот самый троллейбус на остановке. Силовики остановили транспортное средство, ворвались в салон и стали винтить людей без разбора.

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова напомнила главе МВД страны Юрию Караеву, что он взял на себя ответственность за жестокость силовиков и избиения, в том числе и в изоляторах временного содержания. Заодно и предложила министру оформить явку с повинной:

"Мы считаем, что убийцы и садисты должны находиться под стражей, и должно быть расследование о том…, кто учил их быть садистами и отдавал преступный приказ".

Партизанский троллинг

В соцсетях поделились неординарным протестным креативом. Задержанные граждане, которые участвовали в судебном заседании, где дистанционно по Skype рассматривались их дела, обратили внимание, что на ноутбуках МВД Белоруссии установлена ворованная система Windows. Они не преминули обратиться с письмом в белорусский и международный офисы компании-производителя с требованием:

"…приложить все усилия для недопущения использования программного обеспечения Microsoft для организации политических и иных репрессий граждан Республики Беларусь".

В Гомеле власти вывесили на фасаде цирка огромный нынешний государственный флаг Белоруссии. То ли номенклатура дезориентирована настолько, что не сообразила, что вывеска довольно пикантно сочетается с агитацией за курс Александра Лукашенко, то ли и представители чиновничества присоединились к общенациональному троллингу.

С подачи действующего президента Белоруссии прежний государственный флаг страны внезапно стал "фашистским". В лучших традициях российского агитпропа тренд подхватили и государственные СМИ Белоруссии, и даже ветераны обратились к главе государства с просьбой запретить бело-красно-белый флаг, признав его экстремистским.

Ответ граждан, считающих итоги выборов сфальсифицированными, не заставил себя долго ждать. Люди стали еще активнее использовать цвета опального полотнища в акциях протеста. Причем, не только во время митингов и шествий, но и размещая его на зданиях.

Так на одном из жилых домов милиция зачистила фасад от ненавистных властям стягов. Граждане сначала высветили ночью лестничную клетку заветными цветами, а поутру вывесили флаги на балконах. Из их череды получился флаг на все пятнадцать этажей. Примеров полета творческой мысли белорусов великое множество, а власти предоставляют все больше материала для протестного креатива.

По идее, преследование сочетания красного и белого цветов должно достичь катарсиса с официальным их объявлением вне закона. В этом случае, вероятно, силовики получат право винтить граждан за публичную демонстрацию:

крабовых палочек;

клубники со сливками;

редиски;

символики российского футбольного клуба "Спартак".

Посещение же магазина "Красное и Белое", вероятно, будет расцениваться и вовсе как измена Родине.

Протестный эндшпиль

Пока вряд ли кто возьмется делать прогнозы сколько времени займет противостояние граждан с действующим главой государства. Обещание силовой поддержки со стороны России только прибавило уверенности оппозиции в слабости позиций Александра Лукашенко. Собственно, лютая жестокость силовиков рассказала именно о том же.

Представители Координационного совета белорусской оппозиции на беду властей отказались принять финансовую помощь от Евросоюза в размере 53 млн евро. Они посчитали, что белорусы сами справятся со своими проблемами. Об этом рассказала член президиума Мария Колесникова.

Политик заодно и высказалась о том, что Александр Лукашенко за все 26 лет своего правления не смог построить добрососедские отношения с Россией, и как он на деле способствовал интеграционным процессам Союзного государства:

"Все, что мы видим, это какие-то манипуляции, это постоянный обман".

Международная реакция на события в Белоруссии уже говорит о том, что действующий президент страны может через непродолжительное время стать нерукопожатым. Судя по двойственным оценкам ситуации в стране на российских федеральных телеканалах, которые ретранслируют позицию Кремля, в Москве тоже не в восторге от происходящего и отлично знают, о чем говорит Мария Колесникова.

Выбранная тактика ненасильственного протеста, которую разделяют не только сторонники политической оппозиции, но и граждане, которые просто считают себя обманутыми, явно дезориентирует власти. Лишение силовиков очевидного повода для еще более жестких действий постепенно подводит их к ситуации, когда весь их арсенал спецсредств становится бессмысленным.

На фоне давления на белорусские власти со стороны Евросоюза и США будущее участников репрессий вырисовывается весьма опредленного свойства. От позиции силовиков сейчас тоже зависит финал электоральной драмы, и им все равно придется рано или поздно сделать свой выбор.

Если, конечно, Александр Лукашенко сам не примет предложение протестующих соотечественников провести максимально прозрачные выборы. Разумеется, и если в Москве не возникнет какая-нибудь прорывная идея с силовым вмешательством в дела Белоруссии, как всегда, во имя чего-то очень светлого и жизнеутверждающего.