Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Василий Амирджанов

Белорусы активно троллят власти и протестуют трусами

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Общение властей Белоруссии с гражданами страны дополнилось нетривиальным протестным креативом, который быстро распространился в интернете.

Далеко не все протестующие граждане разделяют политические взгляды оппозиции. Людей объединило общее видение будущего страны — Белоруссия должна быть суверенной, власть сменяемой, государство правовым, а выборы честными. Категорично, просто и демократично.

В автозак походкой от бедра

Десятитысячный "Гранд-марш женщин", прошедший 29 августа 2020 года, оказался не менее продуктивным, нежели предыдущие протестные акции. Марш был организован, чтобы продемонстрировать солидарность с соотечественниками, задержанными и избитыми в ходе предыдущих акций протеста.

Представительницы прекрасной половины белорусского общества выступили с традиционными лозунгами, но и добавили новый креатив:

"Вам никто не даст!";

"Если любишь, отпусти!";

"Баста!"

Дамы разных возрастов, одетые в бело-красные цвета прежнего государственного флага независимой Белоруссии, элегантно продефилировали по улицам Минска, изумив даже бойцов ОМОНа. Несмотря на попытки милиции блокировать продвижение женщин, дамы каждый раз ловко просачивались через кордоны силовиков и продолжали движение.

Хотя массовых задержаний во время акций, вроде бы, и не случилось, но тем не менее милиция сумела отличиться в самом конце мероприятия. Видео с жестким задержанием девушки в троллейбусе на глазах у изумленных пассажиров сильно впечатлило социальные сети. Все случилось в традиционной парадигме брутального харрасмента белорусских силовиков:

  • грубость;
  • рукоприкладство;
  • женские крики;
  • жесткое задержание заступившегося за девушку.

Очевидцы дополнили картину происшедшего и рассказали, что протестующие, которые убегали от ОМОНа, забежали в тот самый троллейбус на остановке. Силовики остановили транспортное средство, ворвались в салон и стали винтить людей без разбора.

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова напомнила главе МВД страны Юрию Караеву, что он взял на себя ответственность за жестокость силовиков и избиения, в том числе и в изоляторах временного содержания. Заодно и предложила министру оформить явку с повинной:

"Мы считаем, что убийцы и садисты должны находиться под стражей, и должно быть расследование о том…, кто учил их быть садистами и отдавал преступный приказ".

Партизанский троллинг

В соцсетях поделились неординарным протестным креативом. Задержанные граждане, которые участвовали в судебном заседании, где дистанционно по Skype рассматривались их дела, обратили внимание, что на ноутбуках МВД Белоруссии установлена ворованная система Windows. Они не преминули обратиться с письмом в белорусский и международный офисы компании-производителя с требованием:

"…приложить все усилия для недопущения использования программного обеспечения Microsoft для организации политических и иных репрессий граждан Республики Беларусь".

В Гомеле власти вывесили на фасаде цирка огромный нынешний государственный флаг Белоруссии. То ли номенклатура дезориентирована настолько, что не сообразила, что вывеска довольно пикантно сочетается с агитацией за курс Александра Лукашенко, то ли и представители чиновничества присоединились к общенациональному троллингу.

С подачи действующего президента Белоруссии прежний государственный флаг страны внезапно стал "фашистским". В лучших традициях российского агитпропа тренд подхватили и государственные СМИ Белоруссии, и даже ветераны обратились к главе государства с просьбой запретить бело-красно-белый флаг, признав его экстремистским.

Ответ граждан, считающих итоги выборов сфальсифицированными, не заставил себя долго ждать. Люди стали еще активнее использовать цвета опального полотнища в акциях протеста. Причем, не только во время митингов и шествий, но и размещая его на зданиях.

Так на одном из жилых домов милиция зачистила фасад от ненавистных властям стягов. Граждане сначала высветили ночью лестничную клетку заветными цветами, а поутру вывесили флаги на балконах. Из их череды получился флаг на все пятнадцать этажей. Примеров полета творческой мысли белорусов великое множество, а власти предоставляют все больше материала для протестного креатива.

По идее, преследование сочетания красного и белого цветов должно достичь катарсиса с официальным их объявлением вне закона. В этом случае, вероятно, силовики получат право винтить граждан за публичную демонстрацию:

  • крабовых палочек;
  • клубники со сливками;
  • редиски;
  • символики российского футбольного клуба "Спартак".

Посещение же магазина "Красное и Белое", вероятно, будет расцениваться и вовсе как измена Родине.

Протестный эндшпиль

Пока вряд ли кто возьмется делать прогнозы сколько времени займет противостояние граждан с действующим главой государства. Обещание силовой поддержки со стороны России только прибавило уверенности оппозиции в слабости позиций Александра Лукашенко. Собственно, лютая жестокость силовиков рассказала именно о том же.

Представители Координационного совета белорусской оппозиции на беду властей отказались принять финансовую помощь от Евросоюза в размере 53 млн евро. Они посчитали, что белорусы сами справятся со своими проблемами. Об этом рассказала член президиума Мария Колесникова.

Политик заодно и высказалась о том, что Александр Лукашенко за все 26 лет своего правления не смог построить добрососедские отношения с Россией, и как он на деле способствовал интеграционным процессам Союзного государства:

"Все, что мы видим, это какие-то манипуляции, это постоянный обман".

Международная реакция на события в Белоруссии уже говорит о том, что действующий президент страны может через непродолжительное время стать нерукопожатым. Судя по двойственным оценкам ситуации в стране на российских федеральных телеканалах, которые ретранслируют позицию Кремля, в Москве тоже не в восторге от происходящего и отлично знают, о чем говорит Мария Колесникова.

Выбранная тактика ненасильственного протеста, которую разделяют не только сторонники политической оппозиции, но и граждане, которые просто считают себя обманутыми, явно дезориентирует власти. Лишение силовиков очевидного повода для еще более жестких действий постепенно подводит их к ситуации, когда весь их арсенал спецсредств становится бессмысленным.

На фоне давления на белорусские власти со стороны Евросоюза и США будущее участников репрессий вырисовывается весьма опредленного свойства. От позиции силовиков сейчас тоже зависит финал электоральной драмы, и им все равно придется рано или поздно сделать свой выбор.

Если, конечно, Александр Лукашенко сам не примет предложение протестующих соотечественников провести максимально прозрачные выборы. Разумеется, и если в Москве не возникнет какая-нибудь прорывная идея с силовым вмешательством в дела Белоруссии, как всегда, во имя чего-то очень светлого и жизнеутверждающего.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники  target="_blank">в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы флаг александр лукашенко протесты в белоруссии белорусская оппозиция
Новости Все >
В Ростовской области открыли музейный комплекс "Самбекские высоты"
В Минске восстановлена работа мобильной связи и интернета
Власти Белоруссии не будут вести диалог с оппозицией
Лукашенко покинул свою резиденцию с автоматом
В МВД Белоруссии подтвердили ввод бронетехники в столицу
Миранчук заявил об уходе из "Локомотива"
Дождь "разогнал" часть протестующих в Минске
Метеоролог предсказала "суровую" зиму
Названо количество протестующих в Гомеле и Бресте
В Минске освободили ранее задержанного корреспондента ТАСС
Последние материалы
Мельница мифов: Про Адама и Еву
В Ростовской области открыли музейный комплекс "Самбекские высоты"
В Минске восстановлена работа мобильной связи и интернета
Власти Белоруссии не будут вести диалог с оппозицией
Лукашенко покинул свою резиденцию с автоматом
В МВД Белоруссии подтвердили ввод бронетехники в столицу
Миранчук заявил об уходе из "Локомотива"
Дождь "разогнал" часть протестующих в Минске
Метеоролог предсказала "суровую" зиму
Названо количество протестующих в Гомеле и Бресте
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Кто такой Шушкевич на самом деле

Что известно о нашумевшем белорусском политике Станиславе Шушкевиче.

Кто такой Шушкевич на самом деле
Кто ещё поздравил Александра Лукашенко
Мир. Новости мира
Кто ещё поздравил Александра Лукашенко
Новости Украины
Глава ДНР поставил ультиматум Киеву
Новости Белоруссии
В Белоруссии горит завод, который вчера посещал Лукашенко
Василий Амирджанов Белорусы активно троллят власти и протестуют трусами Василий Амирджанов Руслан Веснянко В "европейской" Украине хотят легализовать бордели Руслан Веснянко Усам Оздемиров Налоговый рай может закончиться редомициляцией Усам Оздемиров
Комментарии
Метеоролог предсказала "суровую" зиму
Удалось ли силовикам задержать митингующих
Конспиративная встреча перед последним съездом КПСС
Злоба предвыборной борьбы в США выплескиваются на весь мир
Арабский мир вздрогнул: Эмираты и их договор с Израилем
Публицист Вассерман про белорусов, Мишу Ефремова и Алексиевич
Публицист Вассерман про белорусов, Мишу Ефремова и Алексиевич
Татьяна Жданок: о кризисе в отношениях прибалтийских стран
Александр Лукашок: почему в Белоруссии возникла революционная ситуация
Матеуш Пискорский рассказал о роли Польши в белорусских протестах
Матеуш Пискорский рассказал о роли Польши в белорусских протестах
Публицист Вассерман про белорусов, Мишу Ефремова и Алексиевич
Роза Сябитова госпитализирована с подозрением на коронавирус
Украина назначила врагом Белоруссию. И напрасно
В России могут начать выдачу электронных свидетельств о рождении
Запад разыграл Лукашенко и сделал его вассалом
Сергей Крутоусов: летать пока не будем
Политолог рассказал, что было неправильным в заявлении Путина по Белоруссии
США готовят РФ "самые страшные санкции на Земле"
Эксперты нашли новое в избирательных кампаниях в 2020 году
Украина ждёт войска Турции для "возврата Крыма"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников