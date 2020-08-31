Дарья Митина: Белоруссия может повторить ошибки России и Украины

Какую позицию и почему занимают белорусские рабочие, как ведут себя на митингах левые организации и каковы на самом деле итоги выборов в Белоруссии — на вопросы зрителей "Правды.ру" отвечает секретарь Объединенной коммунистической партии, депутат Государственной Думы II созыва Дарья Митина.

Читайте начало интервью:

Митинги за и митинги против

— Как трактовать позицию белорусских рабочих, которые то ли бастуют, то ли нет?

— Пока на каждом предприятии бастуют по несколько цехов, и то пару часов. Они не понимают, что сейчас помогают рвущейся к власти группировке, помогают самим себе остаться без работы, без зарплаты, без еды, без социальной поддержки. Многие находятся в информационно-идеологическом вакууме. Белорусские рабочие жили в шоколадных условиях по сравнению с 1990-ми и 2000-ми годами для российских рабочих, не говоря об украинских.

Рабочие не осознают свои классовые интересы, идя на митинги за то, чтобы остаться нищими на многие десятилетия вперед.

Тех, которые осознают, тоже много, но их польский канал Nexta (рупор либеральной кодлы) не покажет. Почему рабочий класс идет за своими нечистоплотными директорами и кликушами с Nexta? Потому что у них нет социального опыта. Их социальный опыт — честно трудиться 25 лет, получать дотации и горя не знать. Вы желаете им на своей шкуре познать то, что познали рабочие в России и на Украине? Федерация независимых белорусских профсоюзов оказалась фикцией. Эти профсоюзы вышли только на шестой день событий.

— Почему против Лукашенко выходит больше народа, чем за него?

— Почему в 1991 году никто не вышел защищать идеалы коммунизма и Коммунистическую партию Советского Союза? Потому ли, что вся страна была за Ельцина и за бардак? Нет, просто люди 70 лет жили при социализме, никогда не выходили на улицу, кроме как на демонстрацию 1 мая и 7 ноября.

Почему Лукашенко не организовал себе никакой партии, которая бы сейчас вышла и его поддержала? В странах, где руководителей не удалось свергнуть, есть партии:

в Сирии — соцпартия "Баас", коммунисты;

в Венесуэле — Единая соцпартия.

Противники Батьки говорят: "Мы хотим, чтобы его не было, он сидит 26 лет!" Если проводится политика в интересах народа, пусть человек сидит хоть 50 лет. Не надо рассказывать про сменяемость власти и прочие буржуазные глупости.

На Украине сменяемость власти полным ходом: Кравчук, Кучма, Ющенко, Янукович, Порошенко, Зеленский. Спасло это Украину? Удержало ее от сползания в гражданскую войну?

То же самое в других странах. Всё зависит не от сменяемости политиков, а от их курса.

Противники Батьки говорят: "ОМОН бьет наших людей". Но ОМОН начал применять силу в ночь после выборов, когда началась агрессивно-погромная фаза протестов. Как только протест стали мирными, тут же ОМОН успокоился, никто никого не бьет в течение недели. Синяки, которые уже неделю фиолетовые, без отеков, без желтизны — это знакомые технологии. Почему-то ни один оппозиционер не упускает случая показать синяки. Я не стала бы показывать свою фиолетовые руки и спину 1 мая и в октябре 1993 года. Мне в голову бы это не пришло! А сейчас вся Сеть в фиолетовых синяках странного происхождения.

Это детский сад. Если вы случайный человек, не участвуйте в погромах, вас никто бить не будет. Если вы сознательно выходите протестовать против власти, вы должны быть готовыми к малоприятным вещам. ОМОН создан для того, чтобы бить.

Посмотрите, сколько трупов в Портленде, сколько искалеченных "желтых жилетов" во Франции.

Власть — единственный субъект политического процесса, который обладает правом на насилие. В любой стране при попытке пошатнуть власть применяется насилие. Люди, которые пытаются власть свергнуть, тоже применяют насилие. Обратите внимание, до сегодняшнего дня был один погибший. Александр Тарайковский отсидел семь лет по тяжелой статье, он не хотел ни за что бороться, а просто хотел подзаработать. Посмотрите видео его гибели. Он стоит перед шеренгой ОМОНа, раздается выстрел, он падает вперед, в сторону омоновцев. Так падают, когда стреляют в спину. Остальные — это жертвы ДТП, были задавлены в толпе. Примерно как у нас в 1991 году в Москве, когда власть вообще не применяла силу. Тем не менее трое погибли (один под троллейбус попал и так далее).

Левые опоздали

— Как ведут себя левые?

— Они расслабились. Либералы выводят столько народа на митинг, потому что привыкли за 25 лет. В 2010 году народу на улице было явно больше. Оппозиционные центристские партии сидят в Вильнюсе, в Варшаве, пишут приватизационные планы. Мы их не видим на улице. С левыми еще хуже. Я не считаю, что в Белоруссии есть полноценная Коммунистическая партия с 2005 года, когда ее перестал возглавлять Виктор Валентинович Чикин. Она издала совместное заявление с Зюгановым и Симоненко: поддержать меньшее зло перед угрозой зла большего.

Канал Nexta сказал: "Все послы отказываются от Лукашенко". Пока один предатель: посол в Словакии по фамилии Лещеня. Поторопился человек, потом пожалеет. Асада и Мадуро предавали разные люди. Здесь ни один высокопоставленный чиновник не присягнул непонятно кому. Все потенциальные кандидаты на белорусское руководство за границей: в Вашингтоне и Вильнюсе, как Тихановская с Цепкало.

Левые в этой истории не запачкались в поддержке националистических змагаров или либералов. Но их попытки стать третьей силой запоздали. Об этом надо было думать с 1996 года, с 2010-го хотя бы. Когда страна делится пополам, вы можете сидеть дома. Но у вас из-под носа вытаскивают:

страну,

стабильность,

суверенитет,

будущее ваших детей.

Украинский опыт должен был многому научить.

— Какие ошибки совершила власть?

— Все, которые можно было совершить за последние полгода.

— Это сознательная зрада части белорусского руководства или ошибка по глупости?

— Я не верю в ошибки по глупости, потому что белорусское руководство опытное.

Не нужно было никого сажать в тюрьму, отказывать в регистрации, создавать ненужное напряжение в обществе. Больше кандидатов, хороших и разных! Они бы растащили голоса, и проблем не было. Ко многим из них есть вопросы, и арестовали их не просто так, но этого не нужно было делать за несколько месяцев до выборов.

Понятно, что Лукашенко эти выборы выиграл бы.

По оценкам независимых социологов, 55-60 % у Лукашенко, 30-35 % у Тихановской.

Если бы эти проценты огласили, то никаких бы волнений не было. Протоколов выборов не видел никто — ни власть, ни оппозиция. Власти помешали посчитать голоса, и она решила их не считать. Оппозиция никаких протоколов, кроме десяти, не предъявила. В то же время растет количество людей, которые говорят: "Мы голосовали за Лукашенко".

Если вы послужите полешками в костре либеральных националистов, которые рвутся к власти, вам расскажут красивые сказки, что вы теперь акционеры. Потом вы акции продадите за литр водки и таз пельменей, как сделали российские рабочие. Это было в России и на Украине. Второй вариант: предприятие стоит 5 миллиардов евро. Добрые дяди с иностранными паспортами дадут директору 50 миллионов евро (ему и его детям хватит до конца жизни). И всё, вы без работы, без будущего, без госзаказа.

Беседовала Дарья Митина

К публикации подготовила Марина Севастьянова